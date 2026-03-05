- SMI vorbörslich: -0,15 Prozent auf 13'490,00 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,49 Prozent auf 48'739 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,29 Prozent auf 22'807 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,90 Prozent auf 55'278 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma 2025: Umsatz 5207 Mio USD (AWP-Konsens: 5208 Mio) Kern-EBITDA 1211 Mio USD (AWP-Konsens: 1209 Mio) Kern-EBITDA-Marge 23,3 Prozent (AWP-Konsens: 23,3 Prozent) Kern-Reinergebnis 871 Mio USD (AWP-Konsens: 726 Mio) Reinergebnis 613 Mio USD (VJ 231 Mio) Dividende 0,35 Fr. (AWP-Konsens: 0,28 Fr.) 2026: Umsatzwachstum von 17 bis 20 Prozent erwartet Kern-EBITDA-Marge von etwa 26 Prozent erwartet Erhöhen Spitzenumsatz-Prognose Nemluvio auf mehr als 4 Mrd USD Vorbörsliche Indikation +3,8 Prozent - Lonza verkauft Personalized-Medicine-Geschäft an Octane Medical (HEADLINE) - Zurich-Chef Mario Greco verdient 2025 10,39 Mio Fr. (VJ 9,88 Mio) - BKB 2025: Geschäftserfolg Konzern 281,1 Mio Fr. (VJ 275,2 Mio) Geschäftserfolg Stammhaus 215,0 Mio Fr. (VJ 225,9 Mio) Reinergebnis 202,81 Mio Fr. (VJ 186,3 Mio) Jahresgewinn Stammhaus 189,2 Mio Fr. (VJ 172,9 Mio) Bank Cler mit Jahresgewinn von 44,0 Mio Fr. Dividende 3,60 Fr. (VJ 4,50 Fr.) 2026: Tiefes Zinsniveau wird Ertragsentwicklung beeinflussen - Bossard 2025: EBIT 106,61 Mio Fr. (AWP-Konsens: 107,8 Mio) EBIT-Marge 10 Prozent (AWP-Konsens: 10,1 Prozent) Reinergebnis 74,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 74,6 Mio) Dividende 3,90 Fr. (AWP-Konsens: 3,86 Fr.) 2026: Verhaltende Nachfrageentwicklung im H1 erwartet Positive Impulse aus Asien und Amerika Entwicklung der kommenden Quartale nur schwer verherzusagen Positive Impulse auch aus Wachstumsindustrien bestätigt Mittelfristziele - Cicor 2025: Umsatz 616,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 610,0 Mio) Auftragseingang 645,0 Mio Fr. (VJ 440,4 Mio Fr.) EBITDA 64,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 54,7 Mio) EBITDA-Marge 9,1 Prozent (AWP-Konsens: 9,0 Prozent) EBIT 30,8 Mio Fr. (VJ 38,1 Mio) Reinergebnis 16,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,2 Mio) Erneuter Dividendenverzicht 2026: Umsatz im Bereich von 700 - 750 Mio Fr. erwartet EBIDTA im Bereich von 70 - 80 Mio Fr. erwartet. Rückkehr zum organischen Wachstum erwartet Belebung ab H2 erwartet - R&S 2025: EBITDA 86,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 84,1 Mio) EBITDA-Marge 20,9 Prozent (AWP-Konsens: 20,3 Prozent) Reinergebnis 58,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 54,4 Mio) Nettoverschuldung 62,9 Mio Fr. bzw. 0,7x EBITDA (2024: 1,3x) - V-Zug 2025: Umsatz 567,4 Mio Fr. (VJ 591,7 Mio) EBIT 11,6 Mio Fr. (VJ 25,3 Mio) EBIT-Marge 2 Prozent (VJ 4,3 Prozent) Reinergebnis 6,8 Mio Fr. (VJ 21,4 Mio) Dividende unverändert bei CHF 0.90 2026: Verhaltener Optimismus Mittelfristziele bestätigt lanciert Initativen «Simplify» und «Grow» für profitables Wachstum - Wisekey 2025: Umsatz 19,0 Mio USD (+58 Prozent) Barmittelbestand von über 425 Mio USD zum Jahresende 2025 2026: Umsatzanstieg von 50 bis 100 Prozent erwartet - Cosmo startet R&D-Kooperation zu KI-Früherkennung bei Barrett-Ösophagus - DKSH schlägt Valerie Diele-Braun und Corine Tap zur Wahl in VR vor - Flughafen Zürich verlängert Duty-Free-Vertrag mit Avolta bis 2035 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - China: 2026 nur BIP-Wachstum von 4,5-5,0 Prozent angepeilt WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,038 Prozent - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,078 Prozent - BKW: Blackrock meldet Anteil von 3,164 Prozent - DocMorris: Jacek Szwajcowski/Zbigniew Molenda melden Anteil <3 Prozent - Georg Fischer: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Logitech meldet Eigenanteil von 12,172 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Auch Givaudan und On klagen in den USA wegen Trump-Zöllen (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - Galderma: Webcast zu Ergebnis 2025 (14.00 Uhr) - Bossard: MK zu Ergebnis 2025 (15.00 Uhr) - BKB: BMK zu Ergebnis 2025 (09.00 Uhr) - Cicor: Webcast zu Ergebnis 2025 (14.00 Uhr) - V-Zug: BMK zu Ergebnis 2025 (10.30 Uhr) - BVZ: Ergebnis 2025 (nachbörslich) Freitag: - Coltene: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Comet: Ergebnis 2025 (BMK 13.30) - Mikron: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Mobilezone: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.15 Uhr) - SFS: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) Montag: - UBS: Publikation Geschäftsbericht 2025 - Ascom: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar (09.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven Februar (Freitag) - BFS: Logiernächte Januar (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar (Montag) Ausland: - EU: Einzelhandelsumsatz 1/26 (11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 1/26 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Handelsbilanz 1/26 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9064 - USD/CHF: 0,7814 - Swiss Bond Index: -8 BP auf 139,41 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,316 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,79 Prozent auf 13'511 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,85 Prozent auf 2'140 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,81 Prozent auf 18'620 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,74 Prozent auf 24'205 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -2,70 Prozent auf 8'168 Punkte

awp-robot/sw/