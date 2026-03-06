STIMMUNG - SMI vorbörslich bei JB +0,01 Prozent auf 13'300,00 Pkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,61 Prozent auf 47'955 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,26 Prozent auf 22'749 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,62 Prozent auf 55'621 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Studie zeigt bis zu 10,7 Prozent Gewichtsverlust mit Petrelintide GS vorbörsliche Indikation -1,8 Prozent - UBS: Management-Verkauf über 2,48 Mio Fr. (80'000 Aktien) will Ombudsperson Zugang zu gesperrten CS-Dokumenten ermöglichen - BVZ 2025: EBITDA 78,8 Mio Fr. (VJ 66,0 Mio) Betriebsertrag 230,3 Mio Fr. (VJ 216,2 Mio) Reinergebnis 34,9 Mio Fr. (VJ 23,0 Mio) Dividende 30,00 Fr. je Aktie (VJ 18,00) Planen bis 2032 mit Investitionen von rund 170 Mio. Fr. Sind für weiteres Wachstum gerüstet - Nahost-Krieg könnte belasten - Coltene 2025: EBIT 21 Mio Fr. (VJ 26,8 Mio) EBIT-Marge 8,8 Prozent (VJ 10,7 Prozent) Umsatz 240 Mio Fr. (VJ 250,2 Mio) Reinergebnis 14,9 Mio Fr. (VJ 20,5 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 2,50 Fr.) 2026: Moderates Wachstum und Verbesserung Profitabilität erwartet Wachstum im tiefen einstelligen Bereich in LW erwartet Operative Marge im Bereich von 9 bis 10 Prozent erwartet Mittelfrist-Ziel bleibt 3-5 Prozent organ. Wachstum und EBIT-Marge 13-15 Prozent Markt wächst langsamer - Werden Mittelfristziele erst 2028 erreichen - Comet 2025: Umsatz 457 Mio Fr. (AWP-Konsens: 462,5 Mio) EBITDA 46,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 48,4 Mio) EBITDA-Marge 10,1 Prozent (AWP-Konsens: 10,5 Prozent) Reinergebnis 12,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,2 Mio) Dividende 0,50 Fr. (AWP-Konsens: 1,18 Fr.) Q1: starker Auftragseingang erwartet 2026: Nettoumsatz und ber. EBITDA-Marge über VJ erwartet Aufschwung in der Halbleiterindustrie ist deutlich erkennbar vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent - Mikron 2025: Reinergebnis 32,5 Mio Fr. (VJ 27,9 Mio) EBIT 39,5 Mio Fr. (VJ 31,9 Mio) Dividende 0,60 Fr. (VJ 0,50 Fr.) Rückgang des Bestelleingangs in beiden Segmenten gegen Ende 2025 2026: Erwarten Nettoumsatz im Bereich von 340 bis 380 Mio Fr. Erwarten operative Betriebsgewinnmarge von 7 bis 10 Prozent - Mobilezone 2025: Umsatz Schweiz 274 Mio Fr (VJ 273 Mio) EBIT 36,5 Mio Fr. (VJ 30,0 Mio) EBIT-Marge 13,3 Prozent (VJ 11,0 Prozent) Reinergebnis 27,4 Mio Fr. (VJ 20,4 Mio) Dividende 0,90 Fr. (VJ 0,90 Fr.) MVNO-Umsatz gestiegen, Postpaid-Kunden erhöht leicht rückläufiges Vertragsvolumen im Retail-Geschäft Nettogeldzufluss aus Deutschland-Verkauf 182,8 Mio Fr. 2026: Erwarten EBITDA von 40-47 Mio Fr Kunden im MVNO soll um rund 14 Prozent steigen strategischer Fokus ist Ausbau von B2B, MVNO und Second Life Partnerschaft mit Sunrise frühzeitig bis Ende 2029 verlängert - SFS 2025: EBIT 324,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 329,5 Mio) EBIT-Marge 10,6 Prozent (AWP-Konsens: 10,8 Prozent) Reinergebnis 220,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 230,4 Mio) Dividende 2,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,83 Fr.) Bereits 60 Prozent der Einmalkosten (75 Mio Fr.) Sparprogramm angefallen 2026: Umsatzwachstum in LW, inkl. Konsolidierungseffekte von 3-6 Prozent erw. Normalisierte EBIT-Marge von 12-15 Prozent erwartet Ausblick bleibt von erheblichen Unsicherheiten geprägt - SPS: Wandler wurde mit Wandlungspreis von 179,56 Franken versehen Ausstehender Wandler wurde zu 92 Prozent angedient NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Procimmo Real Estate Sicav plant Kapitalerhöhung zwischen 60 und 90 Mio Fr. - Swiss mit weniger Umsatz und Gewinn im 2025 - Edelweiss trotz Rekordumsatz mit Gewinntaucher PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,12 Prozent - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent; FIL Limited 5,18 Prozent - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,039 Prozent - Idorsia meldet Eigenanteil von <3 Prozent/24,354 Prozent - Leonteq: Gruppe um Käufer von Raiffeisen-Anteilen meldet Anteil von 30,109 Prozent - Medartis: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,003 Prozent - SPS meldet Eigenanteil von 0,047 Prozent/5,941 Prozent - Ypsomed: Techpharma Management /Ypsomed /Ypsomed melden Anteil von 70,478 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Coltene: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Comet: Ergebnis 2025 (BMK 13.30) - Mikron: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Mobilezone: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.15 Uhr) - SFS: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Novartis: GV (10.00 Uhr) Montag: - UBS: Publikation Geschäftsbericht 2025 - Ascom: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr) Dienstag: - Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr, Kilchberg) - Partners Group: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr) Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr) - Sensirion: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr, Zürich/online) - Galenica: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr, Zürich/online) - Huber+Suhner: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr, Zürich/online) - Flughafen Zürich: Ergebnis 2025 - Komax: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis 2025 (Webcast 15.00 Uhr) - Roche: GV (10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Februar (09.00 Uhr) - BFS: Logiernächte Januar (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - EU: Staatsausgaben Q4/25 (11.00 Uhr) BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) Beschäftigung Q4/25v (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 2/26 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 1/26 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9062 - USD/CHF: 0,7808 - Swiss Bond Index: -25 BP auf 139,06 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,351 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,57 Prozent auf 13'298 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,39 Prozent auf 2'111 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,43 Prozent auf 18'354 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,61 Prozent auf 23'816 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,72 Prozent auf 8'046 Punkte

