Ein Ende des Iran-Kriegs ist nicht in Sicht und die gegenseitigen Bombardierungen halten unvermindert an. Entsprechend bleibt die Verunsicherung gross und die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht. Mit den massiv steigenden Öl- und Gaspreisen sind Inflationssorgen dominant und ein länger anhaltender Konflikt würde sich negativ auf die konjunkturelle Entwicklung auswirken. Entsprechend reagieren Investoren mit euiner Flucht aus Aktien.

- SMI vorbörslich: -1,91 Prozent auf 12'860,00 Punkte (08.20 Uhr)
- Dow Jones (Freitag): -0,95 Prozent auf 47'502 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -1,59 Prozent auf 22'388 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): -5,20 Prozent auf 52'729 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Lonza verkauft CHI für mindestens 3 Milliarden - aber in Raten
        500 Mio CHF gehen nach Eingang der Erlöse in Aktienrückkaufprogramm
        Unternehmenswert 2,3 Mrd CHF - Anschluss in H2 2026
        Käufer von Division CHI ist der Lone Star Funds
        CEO: Aktienrückkauf startet spätestens ein Jahr nach dem Closing
        CFO: CDMO-Umsatzwachstum in LW 2026 unverändert bei 11 bis 12 Prozent erwartet
        erhält zusätzliche Vorzugsbeteiligung bei einem künftigen Exit
        hält an seiner progressiven Dividendenpolitik fest
      
- Nestlé: Moody's bestätigt Kreditrating mit «Aa3» - Ausblick «stabil»
- Nestlé: Tod eines Babys in Frankreich laut Behörde nicht wegen Produkt

- Roche: Brustkrebsmittel Giredestrant erreicht Ziele in persevERA-Studie nicht
         GS vorbörsliche Indikation -2,8 Prozent

- UBS: Chef Sergio Ermotti kassiert erneut 14,9 Mio Fr.
- UBS: Kein direktes Exposure gegenüber Iran, Irak oder Syrien
- ABB investiert rund 75 Millionen Dollar in Ausbau in Indien
- Partners Group: Moody's setzt Langfristrating von «A3» - Ausblick «stabil»
     
- Ascom 2025: Reinergebnis 15,1 Mio Fr. (VJ 3,7 Mio)
              EBITDA 34,3 Mio Fr. (VJ 21,3 Mio)
              EBITDA-Marge 11,7 Prozent (VJ 7,4 Prozent)
              Dividende 0,20 Fr. (VJ 0,10 Fr.)
        2026: Wachstum im tiefen bis mittleren einstelligen Prozentbereich
              EBITDA-Marge von 10 Prozent bis 12 Prozent
              Rückkaufprogramm wird fortgesetzt
      
- Cosmo 2025: Reinergebnis -3,49 Mio EUR (VJ 133,2 Mio)
              Umsatz 104,2 Mio EUR (VJ 266,8 Mio)
              Betriebsergebnis -3,2 Mio EUR (VJ 148,9 Mio)
              GI Genius und Akne-Creme Winlevi waren Wachstumstreiber 
         2026: 2-stelliges Wachstum bei wiederkehrenden Umsätzen und EBITDA erw.
               wiederkehrende Umsätze 98 - 102 Mio EUR erw.
               Gesamtumsatz 105 bis 110 Mio Eur erw.
               EBITDA 10,5 bis 13,5 Mio Eur erw. 
         vorbörsliche Indikation -5,4 Prozent

- Calida verschiebt Start des Aktienrückkaufprogramms
- Flughafen Zürich: Noida International Airport erhält Betriebslizenz
- Galderma lanciert Cetaphil AM/PM Antioxidant Serum für empfindliche Haut
- Santhera: Neue Agamree-Langzeitdaten bei Duchenne-Muskeldystrophie gezeigt
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: 
Ausland
- CN: FEB CPI +1.3 Prozent Y/Y VS MEDIAN +0.9 Prozent; JAN +0.2 Prozent
- DE: GESAMTPRODUKTION JANUAR -0,5 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +1,0) 
      GESAMTPRODUKTION JANUAR -1,2 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,8) 
      AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JANUAR -11,1 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -4,3) 
      AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JANUAR +3,7 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +13,2) 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- APG SGA: Pictet Asset Management meldet Anteil von 2,971 Prozent
- Bossard: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3 Prozent
- Burkhalter: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3 Prozent
- Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,095 Prozent
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,067 Prozent
- Medmix: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von 3,039 Prozent
- R&S: Janus Henderson  plc meldet Anteil von 5,037 Prozent
- Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,029 Prozent
- Sika: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE MONTAG
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Montag:
- Ascom: BMK zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr)
- Cosmo: Conf Call zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr)

  Dienstag:
- Partners Group: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr)
                  Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr)
- Flughafen Zürich: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Galenica: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr)
- Huber+Suhner: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Komax: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- Kuros: Ergebnis 2025 (Webcast 15.00 Uhr)
- Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Sensirion: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr)
- GV: Roche (10.30 Uhr)

  Mittwoch:
- Avolta: Ergebnis 2025 (BMK 14.30 Uhr)
- BKW: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr)
- Fundamenta: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Vetropack: Ergebnis 2025 (BMK 10.15 Uhr)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2026 (nachbörslich)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Logiernächte Januar (08.30 Uhr) 
- Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar (09.00 Uhr)

  Ausland:
- EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26 (10.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

EX-DIVIDENDE DATEN:

per 10.03:
- Novartis (3,70 Fr.)

per 12.03:
- Roche (9,80 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9008
- USD/CHF: 0,7802
- Swiss Bond Index: -30 BP auf 138,76 Prozent (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,412 Prozent (Freitag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Freitag): -1,52 Prozent auf 13'096 Punkte
- SLI (Freitag): -1,54 Prozent auf 2'078 Punkte
- SPI (Freitag): -1,38 Prozent auf 18'100 Punkte
- Dax (Freitag): -0,94 Prozent auf 23'591 Punkte
- CAC 40 (Freitag): -2,13 Prozent auf 7'993 Punkte

