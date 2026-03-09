- SMI vorbörslich: -1,91 Prozent auf 12'860,00 Punkte (08.20 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,95 Prozent auf 47'502 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,59 Prozent auf 22'388 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -5,20 Prozent auf 52'729 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza verkauft CHI für mindestens 3 Milliarden - aber in Raten 500 Mio CHF gehen nach Eingang der Erlöse in Aktienrückkaufprogramm Unternehmenswert 2,3 Mrd CHF - Anschluss in H2 2026 Käufer von Division CHI ist der Lone Star Funds CEO: Aktienrückkauf startet spätestens ein Jahr nach dem Closing CFO: CDMO-Umsatzwachstum in LW 2026 unverändert bei 11 bis 12 Prozent erwartet erhält zusätzliche Vorzugsbeteiligung bei einem künftigen Exit hält an seiner progressiven Dividendenpolitik fest - Nestlé: Moody's bestätigt Kreditrating mit «Aa3» - Ausblick «stabil» - Nestlé: Tod eines Babys in Frankreich laut Behörde nicht wegen Produkt - Roche: Brustkrebsmittel Giredestrant erreicht Ziele in persevERA-Studie nicht GS vorbörsliche Indikation -2,8 Prozent - UBS: Chef Sergio Ermotti kassiert erneut 14,9 Mio Fr. - UBS: Kein direktes Exposure gegenüber Iran, Irak oder Syrien - ABB investiert rund 75 Millionen Dollar in Ausbau in Indien - Partners Group: Moody's setzt Langfristrating von «A3» - Ausblick «stabil» - Ascom 2025: Reinergebnis 15,1 Mio Fr. (VJ 3,7 Mio) EBITDA 34,3 Mio Fr. (VJ 21,3 Mio) EBITDA-Marge 11,7 Prozent (VJ 7,4 Prozent) Dividende 0,20 Fr. (VJ 0,10 Fr.) 2026: Wachstum im tiefen bis mittleren einstelligen Prozentbereich EBITDA-Marge von 10 Prozent bis 12 Prozent Rückkaufprogramm wird fortgesetzt - Cosmo 2025: Reinergebnis -3,49 Mio EUR (VJ 133,2 Mio) Umsatz 104,2 Mio EUR (VJ 266,8 Mio) Betriebsergebnis -3,2 Mio EUR (VJ 148,9 Mio) GI Genius und Akne-Creme Winlevi waren Wachstumstreiber 2026: 2-stelliges Wachstum bei wiederkehrenden Umsätzen und EBITDA erw. wiederkehrende Umsätze 98 - 102 Mio EUR erw. Gesamtumsatz 105 bis 110 Mio Eur erw. EBITDA 10,5 bis 13,5 Mio Eur erw. vorbörsliche Indikation -5,4 Prozent - Calida verschiebt Start des Aktienrückkaufprogramms - Flughafen Zürich: Noida International Airport erhält Betriebslizenz - Galderma lanciert Cetaphil AM/PM Antioxidant Serum für empfindliche Haut - Santhera: Neue Agamree-Langzeitdaten bei Duchenne-Muskeldystrophie gezeigt - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland - CN: FEB CPI +1.3 Prozent Y/Y VS MEDIAN +0.9 Prozent; JAN +0.2 Prozent - DE: GESAMTPRODUKTION JANUAR -0,5 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +1,0) GESAMTPRODUKTION JANUAR -1,2 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,8) AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JANUAR -11,1 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -4,3) AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JANUAR +3,7 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +13,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG SGA: Pictet Asset Management meldet Anteil von 2,971 Prozent - Bossard: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3 Prozent - Burkhalter: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3 Prozent - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,095 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,067 Prozent - Medmix: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von 3,039 Prozent - R&S: Janus Henderson plc meldet Anteil von 5,037 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,029 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Ascom: BMK zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) - Cosmo: Conf Call zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) Dienstag: - Partners Group: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr) Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Galenica: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Komax: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis 2025 (Webcast 15.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Sensirion: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - GV: Roche (10.30 Uhr) Mittwoch: - Avolta: Ergebnis 2025 (BMK 14.30 Uhr) - BKW: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis 2025 (BMK 10.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2026 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Januar (08.30 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar (09.00 Uhr) Ausland: - EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.03: - Novartis (3,70 Fr.) per 12.03: - Roche (9,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9008 - USD/CHF: 0,7802 - Swiss Bond Index: -30 BP auf 138,76 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,412 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,52 Prozent auf 13'096 Punkte - SLI (Freitag): -1,54 Prozent auf 2'078 Punkte - SPI (Freitag): -1,38 Prozent auf 18'100 Punkte - Dax (Freitag): -0,94 Prozent auf 23'591 Punkte - CAC 40 (Freitag): -2,13 Prozent auf 7'993 Punkte

awp-robot/sw/to