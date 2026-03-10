- SMI vorbörslich: +0,50 Prozent auf 13'065,00 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,50 Prozent auf 47'741 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,38 Prozent auf 22'696 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,88 Prozent auf 54'248 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group 2025: Geschäftsertrag 2563 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2587 Mio) Management Fees 1744 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1740 Mio) Performance Fees 819 Mio Fr. (AWP-Konsens: 857 Mio) EBITDA 1611 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1612 Mio) Reingewinn 1261 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1313 Mio) Dividende 46,00 Fr. (AWP-Konsens: 45,33 Fr.) 2026: Weiterhin Kapitalzusagen von 26 bis 32 Mrd USD erwartet bekräftigt Ziel von 450 Mrd USD AuM bis 2033 vorbörsliche Indikation +2,7 Prozent - Flughafen Zürich 2025: Umsatz 1361 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1357 Mio) EBITDA 762 Mio Fr. (AWP-Konsens: 762 Mio) Dividende 8,50 Fr. (AWP-Konsens: 8,17 Fr.) Reinergebnis 347 Mio Fr. (AWP-Konsens: 342 Mio) EBITDA-Marge 56 Prozent (AWP-Konsens: 56,1 Prozent) 2026: Weitere Anstieg bei Umsatz und Gewinn erwartet Mit tieferen Gebühren ab 1.10.2026 stabiles Gesch. erw Passagierwachstum zwischen 2,0 Prozent und 3,0 Prozent erwartet EBITDA auf dem Niveau des Vorjahres erwartet Konzerngewinn dürfte niedriger ausfallen Höhere Betriebskosten durch Eröffnung Noida erw. Gebührenreduktion und Eröffnung Noida dürften belasten VR: Guglielmo Brentel wird Amt nach 12 Jahren niederlegen Stefan Paul von Kühne+Nagel zur Wahl vorgeschlagen - Galenica 2025: EBIT adj. 234,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 233,9 Mio) Reinergebnis adj. 188,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 188,2 Mio) Dividende 2,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,38 Fr.) EBIT-Mittelfristguidance bis 2027 auf 270 Mio Fr. erhöht Mittelfristguidance reflektiert neu auch Labor Team Abschluss Konsultationsverfahren bei Bichsel wohl Mitte März 2026 2026: Umsatzsteigerung zwischen 5 Prozent und 7 Prozent adjustiertes EBIT-Wachstum von 6 Prozent bis 8 Prozent Dividende mindestens auf Vorjahresniveau vorbörsliche Indikation bei JB +2,4 Prozent - Huber+Suhner 2025: EBIT 90,8 Mio Fr. (VJ 86,6 Mio) EBIT-Marge 10,5 Prozent (VJ 9,7 Prozent) Reinergebnis 74,9 Mio Fr. (VJ 72,3 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 1,90 Fr.) 2026: Organisches Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent erwartet EBIT-Marge in oberer Hälfte des Zielbandes 9-12 Prozent erwartet Guter Auftragsbestand, positive Dynamik bei Wachstumsinit Lindt 2025: EBIT 971 Mio Fr. (AWP-Konsens: 969 Mio) EBIT-Marge 16,4 Prozent (AWP-Konsens: 16,4 Prozent) Reinergebnis 727 Mio Fr. (AWP-Konsens: 721 Mio) Dividende je NA 1800 Fr. (AWP-Konsens: 1599 Fr.) 2026: Organisches Wachstum von vier bis sechs Prozent erwartet Verbesserung der Marge um 20 bis 40 Basispunkte erwartet Tiefere Wachstumsprognose aufgrund geopolitischer Unsicherheiten Mittelfristziele bestätigt (org. Wachstum 6-8 Prozent) Trend von Quantität zu Qualität bei Schokolade-Konsum wird anhalten Früherer Aktienrückkauf wird vorzeigig beendet Neuer Aktienrückkauf über bis zu 1 Mrd Franken Emmi-CEO Ricarda Demarmels zur Wahl in VR vorgeschlagen - Komax 2025: EBIT 6,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,4 Mio) EBIT-Marge 1,2 Prozent (VJ 2,5 Prozent) Dividendenverzicht vorgeschlagen (VJ 0,00 Fr.) Reinergebnis -7,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -11,2 Mio) Ziel ab 2027 eine zweistellige EBIT-Marge Bestellungseingang ist seit Monaten stabil VR David Dean tritt nicht zur Wiederwahl an - kein Ersatz geplant Andreas Weibel übernimmt im Juni 2026 interimistisch CFO-Funktion Suche nach einer Nachfolge für CFO läuft vorbörsliche Indikation +3,9 Prozent - Kuros 2025: Produktumsatz 146,1 Mio USD (VJ 85,2 Mio) Reinergebnis 2,6 Mio Fr. (VJ -4,3 Mio) Flüssige Mittel 19,8 Mio USD (9 Mte: 20 Mio) EBITDA 12,4 Mio USD (VJ 2,4 Mio) adj. EBITDA 19,6 Mio USD (VJ 10,1 Mio) 2026: Umsatzwachstum von mind. 35 Prozent erwartet adj. EBITDA-Marge von etwa 14 Prozent erwartet - Leonteq: VRP-Kandidat Oegerli zieht Kandidatur zurück Bisheriger VRP stellt sich zur Wiederwahl aoGV im Verlauf 2026 geplant für Wahl neuer VRP Barbara A. Heller, Jürg C. Steiger als neue unabh. VRs vorgeschlagen - Sensirion 2025: Umsatz 342 Mio Fr. (AWP-Konsens: 337 Mio) Reinergebnis 20,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,7 Mio) EBITDA adj. 63,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 57,9 Mio) EBITDA-Marge adj. 18,5 Prozent (AWP-Konsens: 17,2 Prozent) 2026: Umsatz von 335 bis 360 Mio Fr. erwartet Operative Marge auf Vorjahresniveau erwartet Von A2L-Sensoren stabiler Umsatzbeitrag erwartet bestätigt Mittelfristziel - Marge mittleren bis hohen Zehnerbereich - Also errichtet KI-Kompetenzzentrum für Vertriebspartner-Unterstützung - Bucher schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - Idorsia: Vertriebspartnerschaft mit Pharmalink für Schlafmittel Quviviq - Kudelski Labs liefert Sicherheitslösung für KI-Plattform von Axelera AI - Sandoz gründet globale Biosimilar-Einheit, Armin Metzger wird Chef - Santhera ernennt Marc Clausse zum Chief Commercial Officer ab Juni 2026 - Youngtimers: Kapitalerhöhung um 1,93 Mio Fr. durch Debt-to-Equity-Tausch - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Janus Henderson plc meldet Anteil von 3,017 Prozent - Avolta meldet Eigenanteil von 0,099 Prozent/6,718 Prozent - Epic: Mehrere Beteiligungsveränderungen - SMG: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: BMK zu Ergebnis 2025 (09.30 Uhr) Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr) - Flughafen Zürich: BMK zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) - Galenica: BMK zu Ergebnis 2025 (10.30 Uhr) - Huber+Suhner: BMK zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) - Komax: BMK zu Ergebnis 2025 (9.00 Uhr) - Kuros: BMK zu Ergebnis 2025 (15.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: BMK zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) - Sensirion: BMK zu Ergebnis 2025 (09.00 Uhr) - GV: Roche Mittwoch: - Avolta: Ergebnis 2025 (BMK 14.30 Uhr) - BKW: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis 2025 (BMK 10.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2026 (nachbörslich) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Swiss Life: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Accelleron: Ergebnis 2025(BMK 9.00 Uhr) - APG SGA: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Autoneum: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Bachem: Ergebnis 2025(BMK 11.00 Uhr) - Epic: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Kardex: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - Interroll: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis 2025 (Webcast 09.00 Uhr) - GV: SPS WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Novartis (3,70 Fr.) per 12.03: - Roche (9,80 Fr.) per 13.03: - GKB (47,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9041 - USD/CHF: 0,7769 - Swiss Bond Index: -28 BP auf 138,48 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,441 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,73 Prozent auf 13'000 Punkte - SLI (Montag): -0,70 Prozent auf 2'064 Punkte - SPI (Montag): -0,75 Prozent auf 17'964 Punkte - Dax (Montag): -0,77 Prozent auf 23'409 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,62 Prozent auf 7'915 Punkte

