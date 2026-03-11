- SMI vorbörslich: -0,50 Prozent auf 13'000,00 Punkte (08.20 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,07 Prozent auf 47'707 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,01 Prozent auf 22'697 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,43 Prozent auf 55'025 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize: Management-Kauf über 2,72 Mio Fr. (60'000 Aktien) - Zurich-Schweiz-Chef Juan Beer verlässt Unternehmen - Aevis-Tochter Infracore erzielt 2025 einen Gewinn von 55,8 Mio Fr. Schlägt zwei neue unabhängige Verwaltungsräte vor - Avolta 2025: Kern-Umsatz 13'720 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13'740 Mio) Kern-EBITDA 1324 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1331 Mio) Kern-EBITDA-Marge 9,7 Prozent (AWP-Konsens: 9,7 Prozent) Org. Kern-Wachstum 5,5 Prozent (AWP-Konsens: 5,3 Prozent) Dividende 1,15 Fr. (AWP-Konsens: 1,08 Fr.) Equity Free Cash Flow 487 Mio Fr. (AWP-Konsens: 478 Mio) Aktionären zurechenbarer Kern-Reingewinn 498 Mio Fr.(VJ 386 Mio) 2026: Starke Bilanz sollte in volatilem Umfeld schützen Management bewertet direkte Auswirkungen des Iran-Krieges Mgt bewertet auch indir. Auswirkungen etwa auf Food & Beverage Indirekte Auswirkungen aber schwerer abzuschätzen aktuell startet neues Aktienrückkaufprogramm bis 225 Mio Fr. für 2026 vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - BKW 2025: Gesamtleistung 4544 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4769 Mio) EBIT 561 Mio Fr. (AWP-Konsens: 553 Mio) EBIT adj. 674,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 661 Mio) Reinergebnis 387,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 383 Mio) Dividende 3,80 Fr. (AWP-Konsens: 3,69 Fr.) 2026: Spotmarktpreis-Volatilität bleibt hoch Höhere abgesicherte Strompreise wirken sich positiv auf Ergebnis aus EBIT-Ziel von 650-750 Mio CHF bestätigt - Curatis/Neupharma schliessen exklusive Lizenz für Corticorelin in Japan - Fundamenta 2025: Mietertrag 42,3 Mio Fr. (VJ 41,9 Mio) Reinergebnis 46,09 Mio Fr. (VJ 30,5 Mio) Neubewertung 27,04 Mio Fr (VJ 10,9 Mio) EBIT 63,91 Mio Fr. 2026: Blicken künftiger Entwicklung zuversichtlich entgegen - Galderma kauft Aktien im Wert von 232 Millionen zurück Blocktrade mit 34 Millionen Galderma-Aktien im Wert von 5,3 Mrd Fr Gruppe EQT etc. steigt vollständig aus, Free float neu 80 Prozent vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent - Vetropack 2025: Umsatz 778.9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 797 Mio) EBIT adj. 37,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25,4 Mio) EBIT-Marge adj. 4,8 Prozent (AWP-Konsens: 3,2 Prozent) Reinergebnis 3,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,9 Mio) Dividende 0,50 Fr. (AWP-Konsens: 1,03 Fr.) 2026: Nettoumsatz unter dem Vorjahr - stabile Absatzmengn Operative Ergebnismarge dürfte leicht steigen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Raiffeisen 2025: Reinergebnis 1,1 Mrd Fr. (VJ 1,2 Mrd) Geschäftserfolg 1,3 Mrd Fr. (VJ 1,4 Mrd) Geschäftsertrag 3,8 Mrd Fr. (VJ 3,9 Mrd) AuM 282,1 Mrd Fr. (2024: 262,7 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 10,582 Prozent/5,527 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,027 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,319 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Peach Property: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,023 Prozent - SPS meldet Eigenanteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Avolta: BMK zu Ergebnis 2025 (14.30 Uhr) - BKW: BMK zu Ergebnis 2025 (09.30 Uhr) - Fundamenta: BMK zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) - Vetropack: BMK zu Ergebnis 2025 (10.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2026 (nachbörslich) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Swiss Life: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Accelleron: Ergebnis 2025(BMK 9.00 Uhr) - APG SGA: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Autoneum: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Bachem: Ergebnis 2025(BMK 11.00 Uhr) - Epic: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Kardex: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - Interroll: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis 2025 (Webcast 09.00 Uhr) - GV: SPS Freitag: - Medacta: Ergebnis 2025 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis 2025 (22.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Verbraucherpreise 2/26 (13:30) Realeinkommen 2/26 (13:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Also startet Aktienrückkaufprogramm am 12.3. - EX-DIVIDENDE DATEN: per 12.03: - Roche (9,80 Fr.) per 13.03: - GKB (47,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9045 - USD/CHF: 0,7770 - Swiss Bond Index: +20 BP auf 138,68 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,387 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,50 Prozent auf 13'065 Punkte - SLI (Dienstag): +0,61 Prozent auf 2'076 Punkte - SPI (Dienstag): +0,88 Prozent auf 18'122 Punkte - Dax (Dienstag): +2,39 Prozent auf 23'969 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,80 Prozent auf 8'057 Punkte

awp-robot/sw/cg/