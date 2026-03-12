- SMI vorbörslich: -0,53 Prozent auf 12'890,00 Punkte (08.20 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,61 Prozent auf 47'417 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,08 Prozent auf 22'716 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,04 Prozent auf 54'453 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2025: EBITDA 931 Mio Fr. (AWP-Konsens: 928,7 Mio) EBITDA-Marge 29,4 Prozent (AWP-Konsens: 29,4 Prozent) Reinergebnis 598 Mio Fr. (AWP-Konsens: 604,6 Mio) Dividende 12,90 Fr. (AWP-Konsens: 13,04 Fr.) 2026: Europa mit nach wie vor gedämpften Wachstumsaussichten Für Renovationsgeschäft weiter leicht positive Entwicklung erw Geopolitischen Risiken sind deutlich gestiegen Ausblick auf das makroökonomische Umfeld erschwert Vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - Swiss Life 2025: Prämienvolumen 20'871 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20'813 Mio) Fee-Erträge 2588 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2564 Mio) EBIT adj. 1827 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1821 Mio) Fee-Ergebnis 858 Mio Fr. (AWP-Konsens: 850 Mio) Reinergebnis 1256 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1245 Mio) Dividende 36,50 Fr. (AWP-Konsens: 36,93 Fr.) TPAM-Neugeldzuflüsse bon 17,7 Mrd Fr. (VJ 9,5 Mrd) TPAM verwaltete Vermögen +17 Prozent auf 146 Mrd Fr. Sind mit Umsetzung «2027»-Programm gut auf Kurs SST-Ratio per 31.12.2025 bei rund 210 Prozent (VJ: 201 Prozent) Aktienrückkaufprogramm über 750 Mio Fr. verläuft nach Plan Vorbörsliche Indikation -0,8 Prozent - Holcim kauft Geschäftsbereichs Baustoffe und Lösungen von Cemex Zusätzlicher Umsatz von rund 360 Millionen US-Dollar - Swiss Re-CEO Andreas Berger erhält für 2025 Salär von 6,32 Mio Fr. - Accelleron 2025: Umsatz 1263,1 Mio USD (AWP-Konsens: 1228 Mio) operativer EBITA 321 Mio USD (AWP-Konsens: 309,4 Mio) operative EBITA-Marge 25,4 Prozent (AWP-Konsens: 24,8 Prozent) Reinergebnis 243,7 Mio USD (AWP-Konsens: 224,1 Mio) Dividende 1,50 Fr. (AWP-Konsens: 1,56 Fr.) 2026: organisches Umsatzwachstum von 9-14 Prozent erwartet Operative EBITA-Marge von 25-26 Prozent erwartet Aktienrückkaufprogramm von 100 Mio. soll lanciert werden Vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - APG SGA 2025: Umsatz 327,03 Mio Fr. (VJ 326,9 Mio) EBIT 33,23 Mio Fr. (VJ 36,5 Mio) Reinergebnis 27,1 Mio Fr. (VJ 30,3 Mio) Dividende 12,00 Fr. (VJ 12,00 Fr.) 2026: Weiterhin kurzfristiges Buchungsverhalten - Autoneum 2025: EBIT 126,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 127,3 Mio) EBIT-Marge 5,5 Prozent (AWP-Konsens: 5,5 Prozent) Reinergebnis 80,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,9 Mio) Dividende 3,20 Fr. (AWP-Konsens: 3,08 Fr.) 2026: weltweite Automobil-Produktion soll weitgehend stabil bleiben Umsatz von 2,2 bis 2,4 Mrd Fr erwartet EBIT-Marge von 5,5 bis 6,1 Prozent, FCF von über 100 Mio Fr erwartet Mittelfristiges Umsatzziel angepasst auf 2,7 Mrd Fr (bisher: 3 Mrd) Vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - Bachem 2025: Umsatz 695,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 687,3 Mio) EBIT 167,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 147,7 Mio) EBIT-Marge 24,1 Prozent (AWP-Konsens: 21,6 Prozent) Reinergebnis 148,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 119,8 Mio) Dividende 0,90 Fr. (AWP-Konsens: 0,90 Fr.) Einmaliger Sonderertrag von 16,1 Millionen verbucht 2026: Wachstum der Konzernverkäufe zw. 35 - 45& in Lokalwährungen erw. CAPEX-Investitionen von mehr als 400 Millionen EBITDA-Marge in Lokalwährungen im tiefen Dreissigerbereich erw. Vorbörsliche Indikation +6,1 Prozent - Epic 2025: Mietertrag 68,2 Mio Fr. (VJ 66,2 Mio) EBITDA 87,77 Mio Fr. (VJ 76,5 Mio) EBITDA vor NB 54,78 Mio Fr. (VJ 53,1 Mio) Neubewertung 32,99 Mio Fr. (VJ 23,4 Mio) Reinergebnis 65,6 Mio Fr. (VJ 47,3 Mio) Dividende 3,20 Fr. (VJ 3,15 Fr.) Leerstandsquote 3,4 Prozent (H1: 3,8 Prozent) 2026: Weitere Anstieg Mietertrag von 2-3 Prozent erwartet - Flughafen Zürich: Passagierzahl Februar 2,20 Mio (+7,9 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz Februar 43,1 Mio Fr. (+4,9 Prozent gg VJ) - Interroll 2025: EBIT 71,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73,6 Mio) EBIT-Marge 14 Prozent (AWP-Konsens: 14,3 Prozent) Reinergebnis 55,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,0 Mio) Dividende 32,00 Fr. (AWP-Konsens: 28,53 Fr.) Zeichen für Marktstabilisierung 2025 verbreitert Makroumfeld bleibt herausfordernd Langfristiger Trend zu Automation stützt Nachfrage - Kardex 2025: Umsatz 850,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 874 Mio) Auftragseingang 982 Mio EUR (AWP-Konsens: 898 Mio) EBIT 101,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 101,0 Mio) Reinergebnis 41,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 75,9 Mio) Dividende 6,00 Fr. (AWP-Konsens: 5,85 Fr.) Ziel bis 2029-2031 ist weiterhin Umsatz von 1,5 Milliarden Euro EBIT-Marge-Ziel bleibt bei 10 bis 14 Prozent - Polypeptide 2025: Umsatz 389,33 Mio EUR (VJ 336,8 Mio) EBITDA 46,76 Mio EUR (AWP-Konsens: 42,6 Mio) EBITDA-Marge 12 Prozent (AWP-Konsens: 10,9 Prozent) Reinergebnis -21,2 Mio EUR (AWP-Konsens: -17,2 Mio) Erneut Dividendenverzicht vorgeschlagen 2026: Umsatzwachstum in LW von 20 bis 25 Prozent gegenüber 2025 EBITDA-Marge im mittleren bis hohen Zehnerbereich erwartet Mittelfristziele bis 2028 bestätigt Finanzchef tritt per Ende März aus persönlichen Gründen zurück Tim Brandl wird Interims-CFO Vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Santhera: Produktverkäufe 2025 steigen um 72 Prozent auf 25,8 Mio Fr. Umsatz 2025 steigt um 98 Prozent auf 77,4 Mio Fr. - Adecco erweitert Zusammenarbeit mit Salesforce im Bereich KI - Barry Callebaut muss einen neuen Kommunikationschef suchen - BVZ: Verrutschter Lastwagen stoppt Zugverkehr durch Furkatunnel - Bioversys: Erster Patient mit AlpE gegen Tuberkulose dosiert Phase-II-Studie zur Tuberkulose-Meningitis im H1 2026 geplant - DKSH erweitert Vertriebspartnerschaft mit Cirebelle in Frankreich - Galenica: Stellenabbau kann um 18 Stellen auf 152 Stellen reduziert werden - HT5 schliesst Fusionsvertrag mit Centiel ab Sitzverlegung nach Lugano geplant - Mindmaze ernennt Zach Henderson zum neuen CEO ernennt Alexandre Capet zum Chief Operating and Strategy Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Clientis 2025: Reinergebnis 60,3 Mio Fr. (VJ 63,7 Mio) - DSM-Firmenich peilt organisches Wachstum an und startet Aktienrückkauf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galderma: EQT meldet Anteil von <3 Prozent, Gruppe Abu Dhabi/Singapur meldet 14,287 Prozent - Geberit meldet Eigenanteil von 3,007 Prozent/4,074 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Partners-VRP: Ausfallrate Private-Credit-Markt könnte sich verdoppeln (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Swiss Life: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Accelleron: Ergebnis 2025 (BMK 9.00 Uhr) - APG SGA: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Autoneum: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Bachem: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Epic: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Kardex: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - Interroll: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis 2025 (Webcast 09.00 Uhr) - SPS: GV (16.00 Uhr) Freitag: - Medacta: Ergebnis 2025 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis 2025 (22.00 Uhr) Montag: - Tecan: Ergebnis 2025 (BMK 14.00 Uhr, Zürich/online) - StarragTornos: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr, Zürich/online) - HT5: MK zu Fusion mit Centiel WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Februar (1. Schätzung) (Montag) Ausland: - US: Handelsbilanz 1/26 (13.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13.30 Uhr) SONSTIGES - Roche: Aus dem GS wird ein PS (per 17.3., neue ISIN-Nummer CH1499059983) - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Also startet Aktienrückkaufprogramm (HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Roche (9,80 Fr.) per 13.03: - GKB (47,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9028 - USD/CHF: 0,7816 - Swiss Bond Index: -32 BP auf 138,36 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,436 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,82 Prozent auf 12'959 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,07 Prozent auf 2'054 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,90 Prozent auf 17'959 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,37 Prozent auf 23'640 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,60 Prozent auf 8'042 Punkte

awp-robot/sw/cg