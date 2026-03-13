STIMMUNG
Am zehnten Handelstag seit dem Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt zu Wochenschluss ein ruhiger Start ab. Richtungsweisend für die Anleger ist und bleibt die Entwicklung am Energiemarkt, denn Öl- und Gaspreise sind der Gradmesser für Konjunktur- wie auch Inflationssorgen. Und hier ist die Lage momentan vergleichsweise ruhig.
- SMI vorbörslich: -0,13 Prozent auf 12'825,00 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,56 Prozent auf 46'678 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,78 Prozent auf 22'312 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,16 Prozent auf 53'820 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize: Jacques Sanche und Don Newman zur Wahl in VR vorgeschlagen Boss Jan Jenisch erhält knapp 10 Millionen Franken Vergütung - Medacta 2025: EBITDA adj. 190,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 191,3 Mio) EBITDA-Marge adj. 27,9 Prozent (AWP-Konsens: 27,8 Prozent) Reinergebnis 95,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 103,4 Mio) Dividende 1,10 Fr. (AWP-Konsens: 0,90 Fr.) Erhöht Mittelfristziele Mittelfristiges Umsatzwachstum von 12-15 Prozent erw. Mittelfristige Verbesserung der adj. EBITDA-Marge vs 2025 erw. Übernahme von Parcus Medical trug rund 1,5 Prozent zum Konzernumsatz bei 2026: Umsatzwachstum von 10-14 Prozent erw. Verbesserung der adj. EBITDA-Marge von etwa 50 BP erw. - Molecular Partners 2025: Umsatz 0,0 Mio Fr. (VJ 5,0 Mio) Betriebsergebnis -58,1 Mio Fr. (VJ -61,2 Mio) Reinergebnis -61,7 Mio Fr. (VJ -54,0 Mio) Flüssige Mittel 93,1 Mio Fr. (Ende 2024: 149,4 Mio) Betrieb bis ins Jahr 2028 gesichert 2026: Gesamtbetriebskosten von 45-55 Mio Fr. erwartet - Avolta startet Aktienrückkaufprogramm am 16. März - BCJ schlägt Christophe Mettler als neues Verwaltungsratsmitglied vor - Burckhardt Compression ernennt Alvaro Grande zum Leiter Services - DKSH schliesst Vertriebsvereinbarung mit Cosphatec für US-Markt ab - Novavest ernennt Dieter Kräuchi zum neuen CEO - Swiss-Prime-Site-Aktionäre heissen an GV alle Anträge gut NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Hilti 2025: Reinergebnis 516 Mio Fr. (VJ 561 Mio) Betriebsergebnis 728 Mio Fr. (VJ 769 Mio) Melissa Mulholland zur Wahl in VR vorgeschlagen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: Ausland: - GB: Industrieproduktion Jan +0,4 Prozent gg Vorjahr (Prognose +0,6) Industrieproduktion Jan -0,1 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,2) BIP Januar 0,0 Prozent gg VM (Prognose +0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,085 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,013 Prozent - TX Group: Gruppe um Familien Coninx/Ellermann meldet Anteil 75,973 Prozent - Ypsomed: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,002 Prozent PRESSE FREITAG - ABB-Präsident zeigt sich offen für Milliarden-Deals (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Medacta: Conf. Call Ergebnis 2025 (15.00 Uhr) Montag: - StarragTornos: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Tecan: Ergebnis 2025 (BMK 14.00 Uhr) - HT5: MK zu Fusion mit Centiel Dienstag: - BCGE: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Medartis: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) GV: CPH, Dätwyler WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Februar (1. Schätzung, Montag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar (Dienstag) Ausland: - FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig, 08.45h) - ESP: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig, 09.00h) - ITA: Industrieproduktion 1/26 (10.00h) - EUR: Industrieproduktion 1/26 (11.00h) - USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26 (13.30h) BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung, 13.30h) Auftragseingang langlebiger Güter 1/26 (13.30h) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig, 15.00h) SONSTIGES - Roche: Aus dem GS wird ein PS (per 17.3., neue ISIN-Nummer CH1499059983) - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Avolta startet Aktienrückkaufprogramm (16.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - GKB (47,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9045 - USD/CHF: 0,7883 - Swiss Bond Index: +4 BP auf 138,40 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,421 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,90 Prozent auf 12'842 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,78 Prozent auf 2'038 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,21 Prozent auf 17'921 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,21 Prozent auf 23'590 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,91 Prozent auf 7'984 Punkte
