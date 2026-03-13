- SMI vorbörslich: -0,13 Prozent auf 12'825,00 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,56 Prozent auf 46'678 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,78 Prozent auf 22'312 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,16 Prozent auf 53'820 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize: Jacques Sanche und Don Newman zur Wahl in VR vorgeschlagen Boss Jan Jenisch erhält knapp 10 Millionen Franken Vergütung - Medacta 2025: EBITDA adj. 190,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 191,3 Mio) EBITDA-Marge adj. 27,9 Prozent (AWP-Konsens: 27,8 Prozent) Reinergebnis 95,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 103,4 Mio) Dividende 1,10 Fr. (AWP-Konsens: 0,90 Fr.) Erhöht Mittelfristziele Mittelfristiges Umsatzwachstum von 12-15 Prozent erw. Mittelfristige Verbesserung der adj. EBITDA-Marge vs 2025 erw. Übernahme von Parcus Medical trug rund 1,5 Prozent zum Konzernumsatz bei 2026: Umsatzwachstum von 10-14 Prozent erw. Verbesserung der adj. EBITDA-Marge von etwa 50 BP erw. - Molecular Partners 2025: Umsatz 0,0 Mio Fr. (VJ 5,0 Mio) Betriebsergebnis -58,1 Mio Fr. (VJ -61,2 Mio) Reinergebnis -61,7 Mio Fr. (VJ -54,0 Mio) Flüssige Mittel 93,1 Mio Fr. (Ende 2024: 149,4 Mio) Betrieb bis ins Jahr 2028 gesichert 2026: Gesamtbetriebskosten von 45-55 Mio Fr. erwartet - Avolta startet Aktienrückkaufprogramm am 16. März - BCJ schlägt Christophe Mettler als neues Verwaltungsratsmitglied vor - Burckhardt Compression ernennt Alvaro Grande zum Leiter Services - DKSH schliesst Vertriebsvereinbarung mit Cosphatec für US-Markt ab - Novavest ernennt Dieter Kräuchi zum neuen CEO - Swiss-Prime-Site-Aktionäre heissen an GV alle Anträge gut NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Hilti 2025: Reinergebnis 516 Mio Fr. (VJ 561 Mio) Betriebsergebnis 728 Mio Fr. (VJ 769 Mio) Melissa Mulholland zur Wahl in VR vorgeschlagen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: Ausland: - GB: Industrieproduktion Jan +0,4 Prozent gg Vorjahr (Prognose +0,6) Industrieproduktion Jan -0,1 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,2) BIP Januar 0,0 Prozent gg VM (Prognose +0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,085 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,013 Prozent - TX Group: Gruppe um Familien Coninx/Ellermann meldet Anteil 75,973 Prozent - Ypsomed: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,002 Prozent PRESSE FREITAG - ABB-Präsident zeigt sich offen für Milliarden-Deals (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Medacta: Conf. Call Ergebnis 2025 (15.00 Uhr) Montag: - StarragTornos: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Tecan: Ergebnis 2025 (BMK 14.00 Uhr) - HT5: MK zu Fusion mit Centiel Dienstag: - BCGE: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Medartis: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) GV: CPH, Dätwyler WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Februar (1. Schätzung, Montag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar (Dienstag) Ausland: - FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig, 08.45h) - ESP: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig, 09.00h) - ITA: Industrieproduktion 1/26 (10.00h) - EUR: Industrieproduktion 1/26 (11.00h) - USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26 (13.30h) BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung, 13.30h) Auftragseingang langlebiger Güter 1/26 (13.30h) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig, 15.00h) SONSTIGES - Roche: Aus dem GS wird ein PS (per 17.3., neue ISIN-Nummer CH1499059983) - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Avolta startet Aktienrückkaufprogramm (16.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - GKB (47,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9045 - USD/CHF: 0,7883 - Swiss Bond Index: +4 BP auf 138,40 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,421 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,90 Prozent auf 12'842 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,78 Prozent auf 2'038 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,21 Prozent auf 17'921 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,21 Prozent auf 23'590 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,91 Prozent auf 7'984 Punkte

awp-robot/sw/cg