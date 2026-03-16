STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfe mit Gewinnen in die neue Woche starten. «Die Märkte haben das Risiko eines länger andauernden Konflikts inzwischen eingepreist», sagt ein Marktbeobachter. Weitere negative Überraschungen seien am Wochenende ausgeblieben.
- SMI vorbörslich: +0,71 Prozent auf 12'930,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,26 Prozent auf 46'558 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,93 Prozent auf 22'105 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,13 Prozent auf 53'751 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius-Bär-CEO Bollinger erhält für 2025 Totalentschädigung von 24,0 Mio Fr. Olga Zoutendijk tritt 2026 nicht zur Wiederwahl in VR an Colin Bell als neues Verwaltungsratsmitglied nominiert - Novartis: FDA-Zulassung für Cosentyx für Patienten ab 12 Jahren startet neues Aktienrückkaufprogramm bis 2029 - Roche mit CE-Kennzeichnung für Elecsys ApoE4-Bluttest zu Alzheimer-Diagnose - Galderma: EQT hat Ausstieg aus Hautpflegekonzern abgeschlossen - Swisscom, Post und SBB Ziele des Bundesrates 2025 erreicht - Skyguide teils - StarragTornos 2025: Reinergebnis 5,34 Mio Fr. (VJ 11,9 Mio) EBIT 6,02 Mio Fr. (VJ 15,4 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) 2026: Keine wesentlichen Wachstumsimpulse in relevanten Märkten Nachfrage in Aerospace und Defense weiter stark erwartet Keine deutliche Erholung in schwächeren Märkten erwartet Kostenmassnahmen haben Widerstandsfähigkeit gestärkt - Tecan 2025: EBITDA-Marge adj. 16,1 Prozent (AWP-Konsens: 16,0 Prozent) EBITDA-Marge 13,3 Prozent (AWP-Konsens: 13,8 Prozent) EBITDA 117,11 Mio Fr. (AWP-Konsens: 122,0 Mio) EBITDA adj. 142,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 141,4 Mio) Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 2,73 Fr.) Reinergebnis -110,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,3 Mio) 2026: Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich erw. Bereinigte EBITDA-Marge von 15,5 bis 16,5 Prozent erw. Bekräftigt nur schrittweise Erholung der Endmärkte erwartet Stellt Programm zur Rückkehr zu profitablem Wachstum vor Ziel, bis 2028 einen Umsatz von 1 Milliarde Fr. zu erreichen Ziel, bis 2028 eine bereinigte EBITDA-Marge von 20 Prozent zu erreichen Programm 'Rewired' soll Tecan zukunftssicher machen VR: Wahl v. Guillaume Daniellot als unabhängiges Mitglied vorgeschlagen vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - BioVersys darf für BV100 HABP/VABP Phase 3 starten - Cosmo präsentiert medizinische Echtzeit-KI an Nvidia-Konferenz - Idorsia-Chefin Gupta tritt zurück - Clozel wird Interims-CEO - Molecular Partners schliessen -11,3 Prozent auf 3,35 Fr. nach Jahreszahlen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - China: Einzelhandel, Industrieproduktion und Investitionen überraschen positiv WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,997 Prozent - Temenos: JPMorgan meldet Anteil von 3,04 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - StarragTornos: BMK zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) - Tecan: BMK zu Ergebnis 2025 (14.00 Uhr) - HT5: MK zu Fusion mit Centiel Dienstag: - BCGE: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Medartis: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) GV: CPH, Dätwyler Mittwoch: - Bioversys: Ergebnis 2025 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Investis: Ergebnis 2025 (Webcast 09.00 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - SMG: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - TX Group: Ergebnis 2025 (BMK 14.00 Uhr) - Swatch: BMK 2025 (10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Februar (1. Schätzung, 14.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar (Dienstag) - Seco: Konjunkturprognosen Frühling (Mittwoch) - KOF Konjunkturprognose Frühling (Mittwoch) Ausland: - US: Empire State Bericht 3/26 (13.30 Uhr) Industrieproduktion 2/26 (14.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 2/26 (14.15 Uhr) SONSTIGES - Roche: Aus dem GS wird ein PS (per 17.3., neue ISIN-Nummer CH1499059983) - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Also startet Aktienrückkaufprogramm (12.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.03: - CPH (2,00 Fr.) - Dätwyler (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9045 - USD/CHF: 0,7910 - Swiss Bond Index: -4 BP auf 138,36 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,444 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,02 Prozent auf 12'839 Punkte - SLI (Freitag): -0,27 Prozent auf 2'033 Punkte - SPI (Freitag): -0,15 Prozent auf 17'893 Punkte - Dax (Freitag): -0,60 Prozent auf 23'447 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,91 Prozent auf 7'912 Punkte
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(AWP)