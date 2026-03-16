- SMI vorbörslich: +0,71 Prozent auf 12'930,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,26 Prozent auf 46'558 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,93 Prozent auf 22'105 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,13 Prozent auf 53'751 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius-Bär-CEO Bollinger erhält für 2025 Totalentschädigung von 24,0 Mio Fr. Olga Zoutendijk tritt 2026 nicht zur Wiederwahl in VR an Colin Bell als neues Verwaltungsratsmitglied nominiert - Novartis: FDA-Zulassung für Cosentyx für Patienten ab 12 Jahren startet neues Aktienrückkaufprogramm bis 2029 - Roche mit CE-Kennzeichnung für Elecsys ApoE4-Bluttest zu Alzheimer-Diagnose - Galderma: EQT hat Ausstieg aus Hautpflegekonzern abgeschlossen - Swisscom, Post und SBB Ziele des Bundesrates 2025 erreicht - Skyguide teils - StarragTornos 2025: Reinergebnis 5,34 Mio Fr. (VJ 11,9 Mio) EBIT 6,02 Mio Fr. (VJ 15,4 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) 2026: Keine wesentlichen Wachstumsimpulse in relevanten Märkten Nachfrage in Aerospace und Defense weiter stark erwartet Keine deutliche Erholung in schwächeren Märkten erwartet Kostenmassnahmen haben Widerstandsfähigkeit gestärkt - Tecan 2025: EBITDA-Marge adj. 16,1 Prozent (AWP-Konsens: 16,0 Prozent) EBITDA-Marge 13,3 Prozent (AWP-Konsens: 13,8 Prozent) EBITDA 117,11 Mio Fr. (AWP-Konsens: 122,0 Mio) EBITDA adj. 142,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 141,4 Mio) Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 2,73 Fr.) Reinergebnis -110,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,3 Mio) 2026: Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich erw. Bereinigte EBITDA-Marge von 15,5 bis 16,5 Prozent erw. Bekräftigt nur schrittweise Erholung der Endmärkte erwartet Stellt Programm zur Rückkehr zu profitablem Wachstum vor Ziel, bis 2028 einen Umsatz von 1 Milliarde Fr. zu erreichen Ziel, bis 2028 eine bereinigte EBITDA-Marge von 20 Prozent zu erreichen Programm 'Rewired' soll Tecan zukunftssicher machen VR: Wahl v. Guillaume Daniellot als unabhängiges Mitglied vorgeschlagen vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - BioVersys darf für BV100 HABP/VABP Phase 3 starten - Cosmo präsentiert medizinische Echtzeit-KI an Nvidia-Konferenz - Idorsia-Chefin Gupta tritt zurück - Clozel wird Interims-CEO - Molecular Partners schliessen -11,3 Prozent auf 3,35 Fr. nach Jahreszahlen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - China: Einzelhandel, Industrieproduktion und Investitionen überraschen positiv WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,997 Prozent - Temenos: JPMorgan meldet Anteil von 3,04 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - StarragTornos: BMK zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) - Tecan: BMK zu Ergebnis 2025 (14.00 Uhr) - HT5: MK zu Fusion mit Centiel Dienstag: - BCGE: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - Medartis: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) GV: CPH, Dätwyler Mittwoch: - Bioversys: Ergebnis 2025 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Investis: Ergebnis 2025 (Webcast 09.00 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - SMG: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - TX Group: Ergebnis 2025 (BMK 14.00 Uhr) - Swatch: BMK 2025 (10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Februar (1. Schätzung, 14.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar (Dienstag) - Seco: Konjunkturprognosen Frühling (Mittwoch) - KOF Konjunkturprognose Frühling (Mittwoch) Ausland: - US: Empire State Bericht 3/26 (13.30 Uhr) Industrieproduktion 2/26 (14.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 2/26 (14.15 Uhr) SONSTIGES - Roche: Aus dem GS wird ein PS (per 17.3., neue ISIN-Nummer CH1499059983) - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Also startet Aktienrückkaufprogramm (12.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.03: - CPH (2,00 Fr.) - Dätwyler (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9045 - USD/CHF: 0,7910 - Swiss Bond Index: -4 BP auf 138,36 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,444 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,02 Prozent auf 12'839 Punkte - SLI (Freitag): -0,27 Prozent auf 2'033 Punkte - SPI (Freitag): -0,15 Prozent auf 17'893 Punkte - Dax (Freitag): -0,60 Prozent auf 23'447 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,91 Prozent auf 7'912 Punkte

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