STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Verlusten in den
  Handel starten. Der Erholungsversuch vom Vortag wird durch erneut steigende
  Ölpreise gebremst.

- SMI vorbörslich: -0,25 Prozent auf 12'850,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +0,83 Prozent auf 46'946 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +1,22 Prozent auf 22'374 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +NA Prozent auf 53'700 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Alcon und Lensar beenden geplante Fusion wegen regulatorischer Hürden
- Roche erweitert KI-Infrastruktur mit Nvidia-Technologie

- BCGE 2025: Geschäftsertrag 553,84 Mio Fr. (VJ 585,5 Mio)
             Reinergebnis 220,89 Mio Fr. (VJ 219,2 Mio)
             Dividende 0,70 Fr. (VJ 0,65 Fr.)
             Betriebsergebnis 233,4 Mio Fr. (VJ 258,3 Mio)
       2026: Rechnnen mit vergleichbarem Resultat trotz anspruchsvollem Umfeld

- Medartis 2025: Umsatz reported 269,3 Mio Fr. (VJ 224,8 Mio)
                 Kern-Umsatz 266,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 269,2 Mio)
                 Kern-EBITDA 48,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,3 Mio)
                 Kern-EBITDA-Marge 18,4 Prozent (AWP-Konsens: 17,1 Prozent)
                 EBITDA reported 51,5 Mio Fr. (VJ 48 Mio)
                 Reinergebnis 9,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,4 Mio)
           2026: Kern-EBITDA-Marge zu kWk im hohen 10er- Prozent-Bereich erwartet
                 Organisches Kernumsatz-Wachstum von 16-18 Prozent erwartet
            Übernahme von belgischer CADskills unterzeichnet
            VR: Jennifer Dean stellt sich nicht zur Wiederwahl
            VR schlägt Wahl von Yang Xu vor

- Peach Property schliesst Rückkaufangebot für Wandelanleihe ab
- Tecan spannt mit Nvidia bei datengetriebenen Laboren zusammen
         vorbörsliche Indikation +2,7 Prozent

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,102 Prozent
- Galderma: Gruppe EQT/Abu Dhabi/Singapore/L'Oréal senkt Anteil auf 20 Prozent
- Julius Bär: Massachusetts Financial Services Company meldet Anteil von <3 Prozent
- Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE DIENSTAG
- Swisscom-Chef verteidigt Einsatz von Huawei-Komponenten (FuW)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Dienstag:
- Medartis: BMK 2025 (10.30 Uhr)
- BCGE: BMK 2025 (10.30 Uhr)
- GV: CPH, Dätwyler

  Mittwoch:
- TX Group: Ergebnis 2025
- Bioversys: Ergebnis 2025
- Investis: Ergebnis 2025
- Orell Füssli: Ergebnis 2025
- SMG: Ergebnis 2025
- Stadler Rail: Ergebnis 2025
- Swatch: BMK 2025
- GV: Also

  Donnerstag:
- DocMorris: Ergebnis 2025
- Swissquote: Ergebnis 2025
- GV: ABB, BB Biotech, Givaudan, Zehnder

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar (08.30 Uhr)
- KOF Konjunkturprognose Frühling (Mittwoch)
- Seco: Konjunkturprognosen Frühling (Mittwoch)
- BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar (Donnerstag)
- SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag)

  Ausland:
- DE: ZEW-Index 3/26 (11.00 Uhr)
- US: Frühindikator 2/26 (15.00 Uhr)
      Hausverkäufe 2/26 (15.00 Uhr)

SONSTIGES
- Roche: Aus dem GS wird ein PS (per HEUTE, neue ISIN-Nummer CH1499059983)
- Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- 
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
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  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
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EX-DIVIDENDE DATEN:

per 19.03:
- CPH (2,00 Fr.)
- Dätwyler (3,20 Fr.)

per 20.03:
- Also (5,30 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9059
- USD/CHF: 0,7886
- Swiss Bond Index: +20 BP auf 138,56 Prozent (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,433 Prozent (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +0,33 Prozent auf 12'882 Punkte
- SLI (Montag): +0,38 Prozent auf 2'040 Punkte
- SPI (Montag): +0,25 Prozent auf 17'938 Punkte
- Dax (Montag): +0,50 Prozent auf 23'564 Punkte
- CAC 40 (Montag): +0,31 Prozent auf 7'936 Punkte

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(AWP)