STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Der Erholungsversuch vom Vortag wird durch erneut steigende Ölpreise gebremst. - SMI vorbörslich: -0,25 Prozent auf 12'850,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,83 Prozent auf 46'946 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,22 Prozent auf 22'374 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +NA Prozent auf 53'700 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon und Lensar beenden geplante Fusion wegen regulatorischer Hürden - Roche erweitert KI-Infrastruktur mit Nvidia-Technologie - BCGE 2025: Geschäftsertrag 553,84 Mio Fr. (VJ 585,5 Mio) Reinergebnis 220,89 Mio Fr. (VJ 219,2 Mio) Dividende 0,70 Fr. (VJ 0,65 Fr.) Betriebsergebnis 233,4 Mio Fr. (VJ 258,3 Mio) 2026: Rechnnen mit vergleichbarem Resultat trotz anspruchsvollem Umfeld - Medartis 2025: Umsatz reported 269,3 Mio Fr. (VJ 224,8 Mio) Kern-Umsatz 266,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 269,2 Mio) Kern-EBITDA 48,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,3 Mio) Kern-EBITDA-Marge 18,4 Prozent (AWP-Konsens: 17,1 Prozent) EBITDA reported 51,5 Mio Fr. (VJ 48 Mio) Reinergebnis 9,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,4 Mio) 2026: Kern-EBITDA-Marge zu kWk im hohen 10er- Prozent-Bereich erwartet Organisches Kernumsatz-Wachstum von 16-18 Prozent erwartet Übernahme von belgischer CADskills unterzeichnet VR: Jennifer Dean stellt sich nicht zur Wiederwahl VR schlägt Wahl von Yang Xu vor - Peach Property schliesst Rückkaufangebot für Wandelanleihe ab - Tecan spannt mit Nvidia bei datengetriebenen Laboren zusammen vorbörsliche Indikation +2,7 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,102 Prozent - Galderma: Gruppe EQT/Abu Dhabi/Singapore/L'Oréal senkt Anteil auf 20 Prozent - Julius Bär: Massachusetts Financial Services Company meldet Anteil von <3 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - Swisscom-Chef verteidigt Einsatz von Huawei-Komponenten (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Medartis: BMK 2025 (10.30 Uhr) - BCGE: BMK 2025 (10.30 Uhr) - GV: CPH, Dätwyler Mittwoch: - TX Group: Ergebnis 2025 - Bioversys: Ergebnis 2025 - Investis: Ergebnis 2025 - Orell Füssli: Ergebnis 2025 - SMG: Ergebnis 2025 - Stadler Rail: Ergebnis 2025 - Swatch: BMK 2025 - GV: Also Donnerstag: - DocMorris: Ergebnis 2025 - Swissquote: Ergebnis 2025 - GV: ABB, BB Biotech, Givaudan, Zehnder WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturprognose Frühling (Mittwoch) - Seco: Konjunkturprognosen Frühling (Mittwoch) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Index 3/26 (11.00 Uhr) - US: Frühindikator 2/26 (15.00 Uhr) Hausverkäufe 2/26 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Roche: Aus dem GS wird ein PS (per HEUTE, neue ISIN-Nummer CH1499059983) - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.03: - CPH (2,00 Fr.) - Dätwyler (3,20 Fr.) per 20.03: - Also (5,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9059 - USD/CHF: 0,7886 - Swiss Bond Index: +20 BP auf 138,56 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,433 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,33 Prozent auf 12'882 Punkte - SLI (Montag): +0,38 Prozent auf 2'040 Punkte - SPI (Montag): +0,25 Prozent auf 17'938 Punkte - Dax (Montag): +0,50 Prozent auf 23'564 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,31 Prozent auf 7'936 Punkte

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