STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel mit leicht positiver Tendenz. Nach zwei sehr schwachen Wochen zu Beginn des Krieges im Iran scheint sich der hiesige Leitindex SMI vorerst zu stabilisieren. Im Vorfeld der Zinsentscheide verschiedener Notenbanken könnte dies allerdings auch lediglich die Ruhe vor dem Sturm sein. - SMI vorbörslich: +0,17 Prozent auf 12'985,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,10 Prozent auf 46'993 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,47 Prozent auf 22'480 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,87 Prozent auf 55'239 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS schliesst Migration der Credit Suisse-Kunden in der Schweiz ab - Bloomberg: UBS von globalem Technologieausfall betroffen - Bioversys 2025: Reinergebnis -21,8 Mio Fr. (VJ -18,7 Mio) Flüssige Mittel 82,5 Mio Fr. (H1: 92,1 Mio) vollständig finanziert bis 2028 2026: Betriebsverlust von 40 bis 45 Mio. Fr. erwartet Bis Ende Jahr noch flüssige Mittel von 43 Mio Fr. erwartet - Investis 2025: EBITDA vor NB 53,3 Mio Fr. (VJ 48,9 Mio) Dividende 3,00 Fr. (VJ 2,60 Fr.) Mietertrag 79,8 Mio Fr. (VJ 64,4 Mio) Reinergebnis 152 Mio Fr. (VJ 246,5 Mio) Reinergebnis vor NB 54,1 Mio Fr. (VJ 156,5 Mio) Leerstandsquote 2,0 Prozent (VJ 1,9 Prozent; H1 1,4 Prozent) 2026: Wohnimmo-Markt in Genf bleibt angespannt Erwarten erneut starkes operatives Ergebnis - Groupe Minoteries 2025: Umsatz 151,9 Mio Fr. (VJ: 145,0 Mio Fr.) EBIT 5,874 Mio Fr. (VJ: 5,382 Mio Fr.) Reingewinn 5,433 Mio (VJ: 5,391 Mio Fr.) Dividende 11,00 Fr. (VJ 11,00 Fr.) 2026: Umsatzanstieg und EBIT auf Niveau von 2025 erwartet - Orell Füssli 2025: Umsatz 272,8 Mio Fr. (VJ 252,5 Mio) Reinergebnis 23 Mio Fr. (VJ 17,5 Mio) EBIT-Marge 10,9 Prozent (VJ 8,9 Prozent) EBIT 29,8 Mio Fr. (VJ 22,6 Mio) Dividende 5,80 Fr. (VJ 4,40 Fr.) 2026: Umsatzwachstum von 2-5 Prozent erwartet EBIT-Marge von gegen 9 Prozent erwartet 2028: Umsatzziel von 300 Mio Fr. bestätigt EBIT-Margen-Ziel von mindestens 8 Prozent bestätigt - SMG 2025: Umsatz 332 Mio Fr. (AWP-Konsens: 332,5 Mio) Reingewinn 68,0 Mio Fr. (VJ 61,4 Mio) EBITDA adj. 180,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 179,6 Mio) EBITDA-Marge adj. 54,3 Prozent (AWP-Konsens: 54,0 Prozent) Dividende 0,82 Fr. Mittelfristziele bestätigt Patricia Lobinger zur Wahl in den VR vorgeschlagen Malte Krüger steht nicht zur Wiederwahl in VR an 2026: Umsatzwachstum 10-12 Prozent erwartet EBITDA-Marge adj. 56-58 Prozent erwartet - Stadler Rail 2025: Dividende 0,50 Fr. (AWP-Konsens: 0,64 Fr.) EBIT 161 Mio Fr. (AWP-Konsens: 167 Mio) Reinergebnis 101 Mio Fr. (AWP-Konsens: 120 Mio) EBIT-Marge 4,4 Prozent (AWP-Konsens: 4,6 Prozent) Auftragseingang 6121,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4923 Mio) Umsatz 3679 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3620 Mio) Auftragsbestand 32'286 Mio Fr. (VJ 29'180 Mio) 2026: EBIT-Marge von über 5 Prozent erwartet Bestätigt mittel- bis langfristiges EBIT-Margenziel von 6-8 Prozent - Swatch-Chef verdient nach markantem Gewinneinbruch 4,7 Mio Fr. sieht auch für 2026 grosse Herausforderungen - TX Group 2025: Dividende 4,00 Fr. (VJ 4,80 Fr.) Umsatz 873,1 Mio Fr. (VJ 941,5 Mio) EBIT adj. 102,0 Mio Fr. (VJ 103,5 Mio) Reinergebnis 36,6 Mio Fr. (VJ 31,1 Mio) EBIT 38,8 Mio Fr. (VJ 19 Mio) Pascale Bruderer stellt sich nicht mehr zur Wahl in den VR Neuwahl Christian Osterland als Mitglied des Verwaltungsrats bekräftigt Margenziele für die Gruppengesellschaften - Calida: CEO Thomas Stöcklin soll Verwaltungsratspräsident werden - Georg Fischer: CEO übernimmt interimistisch Leitung Building Flow Solutions - Newron nominiert Garibaldi und Zocchi für Verwaltungsrat - Vaudoise übernimmt Mehrheit an Procimmo Group - Ypsomed schliesst Aktienrückkauf über 50 Millionen Franken ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,125 Prozent - Ascom: Fundpartner Solutions meldet Anteil von 4,919 Prozent - Galderma: Gruppe EQT/Abu Dhabi Inv./Gov. of Singapore/L'Oréal löst sich auf - Galderma: L'Oréal meldet Anteil von 20 Prozent, Gruppe mit EQT etc. löst sich auf - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,008 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,006 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 14,875 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - TX Group: BMK 2025 (14.00 Uhr) - Bioversys: BMK 2025 (14.00 Uhr) - Investis: BMK (09.00 Uhr) - Orell Füssli: BMK 2025 (10.00 Uhr) - SMG: BMK 2025 (10.00 Uhr) - Stadler Rail: BMK 2025 (10.00 Uhr) - Swatch: BMK 2025 (10.00 Uhr) - GV: Also Donnerstag: - DocMorris: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr, Zürich/online) - Swissquote: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) - GV: ABB, BB Biotech, Givaudan, Zehnder Freitag: - Cham SP: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) - CFT: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.30 Uhr) - GV: EFG International WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose Frühling (09.00 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen Frühling (09.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - ZO: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung, 11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (12.00 Uhr) Erzeugerpreise 2/26 (13.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 1/26 (15.00 Uhr) USA EIA Ölbericht (15.30 Uhr) Zinsentscheidung (19.00 Uhr, 19.30 Uhr MK) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.03: - CPH (2,00 Fr.) - Dätwyler (3,20 Fr.) per 20.03: - Also (5,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9069 - USD/CHF: 0,7858 - Swiss Bond Index: +30 BP auf 138,86 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,389 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,62 Prozent auf 12'962 Punkte - SLI (Dienstag): +0,77 Prozent auf 2'056 Punkte - SPI (Dienstag): +0,58 Prozent auf 18'042 Punkte - Dax (Dienstag): +0,71 Prozent auf 23'731 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,49 Prozent auf 7'974 Punkte

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