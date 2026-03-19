- SMI vorbörslich: -0,87 Prozent auf 12'655,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,63 Prozent auf 46'225 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,46 Prozent auf 22'152 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -3,38 Prozent auf 53'373 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom: Joint Venture von Fastweb+Vodafone und TIM für Bau von Handymasten Bau von bis zu 6000 Mobilfunkmasten in Italien geplant 50:50 Joint Venture will Drittinvestoren als Anteilseigner gewinnen Joint Venture hat keinen Einfluss auf Free Cashflow von Swisscom - Logitech: VR beschliesst neues Aktienrückkaufprogramm über 1,4 Mrd USD - Clariant baut PEG-Produktion in Texas aus zur Versorgung Amerikas - DocMorris 2025: EBITDA -48,2 Mio Fr. (VJ -43,9 Mio) EBITDA adj. -48,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -50,3 Mio) Reinergebnis -134,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -112,7 Mio) Liquide Mittel von 160 Mio Fr. Weiterhin Break-even bei adj. EBITDA im Laufe 2026 erwartet Weiterhin Break-even beim freien Cashflow im Laufe 2027 erwartet EBITDA-Marge mittelfristig weiterhin bei rund 8 Prozent erwartet passt Mittelfristziele an - Umsatzwachstum 15 Prozent (vorher 20 Prozent) schliesst den Standort Ludwigshafen per Ende Juni 2026 und Google starten KI-Partnerschaft im Gesundheitsbereich vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Molecular Partners präsentiert neue frühe Daten zu Radio-DARPin-Kandidaten - Newron verlängert EIB-Kreditlaufzeit bis Juni 2028 - PolyPeptide erweitert Kreditlinie auf 200 Millionen Euro - Interview Swatch-Chef: Kein Verkauf von günstigen Marken geplant Werden tieferpreisige Uhrenmarken nicht abstossen Halten an Marken wie Swatch, Tissot und Longines fest Werden CEO-Nachfolge in Ruhe planen - Swissquote 2025: Nettoertrag 723,3 Mio Fr. (VJ 661,0 Mio) Vorsteuerergebnis 420,2 Mio Fr. (VJ 345,6 Mio) Reinergebnis 366,4 Mio Fr. (VJ 294,2 Mio) Dividende 7,40 Fr. (AWP-Konsens: 6,30 Fr.) 10-für-1-Aktiensplit zur Erhöhung der Liquidität geplant Thomas Romer als Mitglied des Verwaltungsrates vorgeschlagen Ernst & Young als neue Revisionsstelle vorgeschlagen 2026: Erwarten Nettoertrag von 760 Mio Fr. Erwarten Vorsteuergewinn von 385. Mio Fr. 2028: Ziel Vorsteuergewinn unverändert bei 500 Mio Fr. Nettoertragsziel auf 950 Mio Fr. angehoben Ziel Vorsteuergewinnmarge auf 53 Prozent von 55 Prozent gesenkt wird in H2 schrittweise KI-Initiativen einführen vorbörsliche Indikation -2,5 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Basler Grosser Rat verwirft Handänderungssteuer-Halbierung knapp - Stadt Zürich fordert günstigen Wohnraum bei Aufzonungen - HSC Fund im 2025 mit Gewinnsprung - HSL Fund schreibt wieder schwarze Zahlen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte Februar zum VM nominal -2,7 Prozent, real -0,3 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss Februar 4,45 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe Februar zum VM nominal -8,3 Prozent, real -5,1 Prozent (saisonbereinigt) FH: Uhrenexporte Februar unbereinigt 2,17 Mrd. Fr. (nom. +9,2 Prozent gg VJ) Ausland - JPN: Japans Notenbank belässt Leitzins bei 0,75 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,082 Prozent - Aryzta: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,005 Prozent - Dätwyler: Pema Holding meldet Anteil von 78,116 Prozent - HT5: Mehrere Beteiligungsveränderungen (Gruppenbildungen) - Partners Group: Gruppe Gantner meldet Anteil von 5,046 Prozent - Polypeptide: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,006 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 15,017 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - DocMorris: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Swissquote: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) GV: ABB, BB Biotech, Givaudan, Zehnder Freitag: - CFT: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Cham SP: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) GV: EFG International Montag: - Metall Zug: Ergebnis 2025 - Sonova: Strategy Update (Webcast 14.00 Uhr) GV: Belimo - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar (08.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30, MK 10.00 Uhr) - KOF Consensus Forecast (Montag) - BFS: Logiernächte Februar (Montag) Ausland: - SWE: Zentralbank, Zinsentscheid (09.30 Uhr) - EUR: Arbeitskosten Q4/25 (11.00 Uhr) - GBR: BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (13.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 3/26 (13.30 Uhr) - EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.15 Uhr, MK 14.45 Uhr) - USA: Grosshandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26 (15.00 Uhr) Neubauverkäufe 1/26 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - CPH (2,00 Fr.) - Dätwyler (3,20 Fr.) per 20.03: - Also (5,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9081 - USD/CHF: 0,7915 - Swiss Bond Index: -21 BP auf 138,65 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,342 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,52 Prozent auf 12'765 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,17 Prozent auf 2'032 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,32 Prozent auf 17'804 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,96 Prozent auf 23'502 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,06 Prozent auf 7'970 Punkte

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