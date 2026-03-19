STIMMUNG:
Am Schweizer Aktienmarkt droht am Donnerstag eine Fortsetzung der Talfahrt. Die Eskalation im Nahen Osten mit Schäden an wichtigen Gasanlagen im Iran und in Katar jagen den Ölpreis markant nach oben. Entsprechend steigen die Inflationssorgen und schwinden Hoffnungen auf Zinssenkungen.
- SMI vorbörslich: -0,87 Prozent auf 12'655,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,63 Prozent auf 46'225 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,46 Prozent auf 22'152 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -3,38 Prozent auf 53'373 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom: Joint Venture von Fastweb+Vodafone und TIM für Bau von Handymasten Bau von bis zu 6000 Mobilfunkmasten in Italien geplant 50:50 Joint Venture will Drittinvestoren als Anteilseigner gewinnen Joint Venture hat keinen Einfluss auf Free Cashflow von Swisscom - Logitech: VR beschliesst neues Aktienrückkaufprogramm über 1,4 Mrd USD - Clariant baut PEG-Produktion in Texas aus zur Versorgung Amerikas - DocMorris 2025: EBITDA -48,2 Mio Fr. (VJ -43,9 Mio) EBITDA adj. -48,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -50,3 Mio) Reinergebnis -134,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -112,7 Mio) Liquide Mittel von 160 Mio Fr. Weiterhin Break-even bei adj. EBITDA im Laufe 2026 erwartet Weiterhin Break-even beim freien Cashflow im Laufe 2027 erwartet EBITDA-Marge mittelfristig weiterhin bei rund 8 Prozent erwartet passt Mittelfristziele an - Umsatzwachstum 15 Prozent (vorher 20 Prozent) schliesst den Standort Ludwigshafen per Ende Juni 2026 und Google starten KI-Partnerschaft im Gesundheitsbereich vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Molecular Partners präsentiert neue frühe Daten zu Radio-DARPin-Kandidaten - Newron verlängert EIB-Kreditlaufzeit bis Juni 2028 - PolyPeptide erweitert Kreditlinie auf 200 Millionen Euro - Interview Swatch-Chef: Kein Verkauf von günstigen Marken geplant Werden tieferpreisige Uhrenmarken nicht abstossen Halten an Marken wie Swatch, Tissot und Longines fest Werden CEO-Nachfolge in Ruhe planen - Swissquote 2025: Nettoertrag 723,3 Mio Fr. (VJ 661,0 Mio) Vorsteuerergebnis 420,2 Mio Fr. (VJ 345,6 Mio) Reinergebnis 366,4 Mio Fr. (VJ 294,2 Mio) Dividende 7,40 Fr. (AWP-Konsens: 6,30 Fr.) 10-für-1-Aktiensplit zur Erhöhung der Liquidität geplant Thomas Romer als Mitglied des Verwaltungsrates vorgeschlagen Ernst & Young als neue Revisionsstelle vorgeschlagen 2026: Erwarten Nettoertrag von 760 Mio Fr. Erwarten Vorsteuergewinn von 385. Mio Fr. 2028: Ziel Vorsteuergewinn unverändert bei 500 Mio Fr. Nettoertragsziel auf 950 Mio Fr. angehoben Ziel Vorsteuergewinnmarge auf 53 Prozent von 55 Prozent gesenkt wird in H2 schrittweise KI-Initiativen einführen vorbörsliche Indikation -2,5 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Basler Grosser Rat verwirft Handänderungssteuer-Halbierung knapp - Stadt Zürich fordert günstigen Wohnraum bei Aufzonungen - HSC Fund im 2025 mit Gewinnsprung - HSL Fund schreibt wieder schwarze Zahlen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte Februar zum VM nominal -2,7 Prozent, real -0,3 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss Februar 4,45 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe Februar zum VM nominal -8,3 Prozent, real -5,1 Prozent (saisonbereinigt) FH: Uhrenexporte Februar unbereinigt 2,17 Mrd. Fr. (nom. +9,2 Prozent gg VJ) Ausland - JPN: Japans Notenbank belässt Leitzins bei 0,75 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,082 Prozent - Aryzta: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,005 Prozent - Dätwyler: Pema Holding meldet Anteil von 78,116 Prozent - HT5: Mehrere Beteiligungsveränderungen (Gruppenbildungen) - Partners Group: Gruppe Gantner meldet Anteil von 5,046 Prozent - Polypeptide: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,006 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 15,017 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - DocMorris: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Swissquote: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) GV: ABB, BB Biotech, Givaudan, Zehnder Freitag: - CFT: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Cham SP: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr) GV: EFG International Montag: - Metall Zug: Ergebnis 2025 - Sonova: Strategy Update (Webcast 14.00 Uhr) GV: Belimo - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar (08.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30, MK 10.00 Uhr) - KOF Consensus Forecast (Montag) - BFS: Logiernächte Februar (Montag) Ausland: - SWE: Zentralbank, Zinsentscheid (09.30 Uhr) - EUR: Arbeitskosten Q4/25 (11.00 Uhr) - GBR: BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (13.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 3/26 (13.30 Uhr) - EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.15 Uhr, MK 14.45 Uhr) - USA: Grosshandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26 (15.00 Uhr) Neubauverkäufe 1/26 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - CPH (2,00 Fr.) - Dätwyler (3,20 Fr.) per 20.03: - Also (5,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9081 - USD/CHF: 0,7915 - Swiss Bond Index: -21 BP auf 138,65 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,342 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,52 Prozent auf 12'765 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,17 Prozent auf 2'032 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,32 Prozent auf 17'804 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,96 Prozent auf 23'502 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,06 Prozent auf 7'970 Punkte
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(AWP)