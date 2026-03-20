- SMI vorbörslich: +0,28 Prozent auf 12'495,00 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,44 Prozent auf 46'021 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,28 Prozent auf 22'091 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): Wegen Feiertag geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma passt Verwaltungsrat an neue Aktionärsstruktur an Harry Kirsch als neues unabhängiges VR-Mitglied vorgeschlagen L'Oréal nominiert Viguier-Hovasse und Samuel du Retail für VR vorbörsliche Indikation +2,7 Prozent - Novartis kauft PI3Ka-Inhibitor von Synnovation zahl vorab 2 Mrd USD und Meilensteine von bis zu 1 Mrd - Genentech beendet Entwicklung von Emugrobart Entscheid folgte nach Auswertung der Phase II/III-Studie MANATEE - CFT 2025: Betriebsergebnis 161,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 158,6 Mio) Operative Marge 14,5 Prozent (AWP-Konsens: 14,2 Prozent) Reinergebnis 134,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 136,0 Mio) Dividende 7,50 Fr. (AWP-Konsens: 7,50 Fr.) 2026: Umsatz seit Jahresbeginn über demjenigen der Vorjahresperiode - Cham SP 2025: Mietertrag 22,4 Mio Fr. (VJ 8,1 Mio) Pro-forma-Mietertrag inklusive Ina 26,3 Mio Fr. Betrieblicher Ertrag 140,6 Mio Fr. (VJ pro Forma 10,1 Mio) EBIT 43,3 Mio Fr. (VJ 6,7 Mio) Reinergebnis 143,9 Mio Fr. (VJ 168,2 Mio) Neubewertungen 132,0 Mio Fr. (VJ 184,7 Mio) Dividende von 0,43 Fr. pro Aktie (VJ 0,20 Fr.) Ausschüttung von 2,0 Prozent des NAV ist Minimum in kommenden Jahren - Implenia: Hochbau-Aufträge (CH und DE) über insgesamt 310 Moi Fr. CEO: «Wir sind für die nächsten Jahre zuversichtlich» - Mobilezone: übernimmt Apfelkiste.ch und Marein für 180 Mio Fr. Abschluss Übernahme AK Group bis Ende Juni 2026 erwartet Erwarteter EBITDA 2026 pro forma bei 60-67 Mio Fr. Erwarten Synergieeffekte im mittleren einstelligen Mio-Berich Für 2028 angekündigtes EBITDA-Ziel rückt in unmittelbarer Nähe Anpassung EBITDA-Guidance für 2026 bei Bekanntgabe des Vollzugs erwartet Gewinnsynergien im mittleren Millionenbereich ab 2027 - Helvetia Swiss Property Fund sammelt 128 Mio. Franken frisches Kapital ein - EEII veröffentlicht Prospekt für Kotierung von bis zu 10,8 Mio neuen Aktien - Highlight Communications startet Investorengespräche für Refinanzierung - Hypi Lenzburg: Fabian Bürki wird neuer Leiter Privat- und Firmenkunden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Immo Helvetic steigert Ergebnis 2025 - Kapitalerhöhung im Mai - Edmond de Rothschild steigert verwaltete Vermögen deutlich Epstein-Affäre hatte bisher keinen finanziellen Einfluss - Raiffeisen nominiert Basil Heeb als Verwaltungsratspräsidenten Yvan Gaillard, Simon Gfeller, Philipp Kronenberg für VR nominiert PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland - DE: ERZEUGERPREISE FEBRUAR -3,3 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -2,7) ERZEUGERPREISE FEBRUAR -0,5 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,009 Prozent - Cembra: Swisscanto meldet Anteil von 3,007 Prozent - DocMorris: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - CFT: Conf. Call Ergebnis 2025 (10.30 Uhr) - Cham SP: Webcast Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) - EFG International: GV (14.30 Uhr) Samstag - Hypi Lenzburg: GV (15.00 Uhr), Lenzburg Montag - Metall Zug: Ergebnis 2025 - Sonova: Strategy Update (Webcast 14.00 Uhr) - Belimo: GV (17.30 Uhr), Rapperswil Dienstag - Curatis: Ergebnis 2025 - Inficon: Ergebnis 2025 (Webcast 09.30 Uhr) - MCH: Ergebnis 2025 - Newron: Ergebnis 2025 - Skan: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 10.30/13.30 Uhr) - LGT Bank AG: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr) - GV: Bellevue (16.00 Uhr), Oerlikon (10.30 Uhr), Schindler (14.30 Uhr), Sika (16.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (Montag) - BFS: Logiernächte Februar; 2. Schätzung (Montag) - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Dienstag) - BAK Economics: Prognosen in Zeiten des Krieges (Dienstag) Ausland: - EU: EZB Leistungsbilanz Januar 2026 (10.00 Uhr) Handelsbilanz Januar 2026 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Also (5,30 Fr.) per 23.03: - ABB (0,94 Fr.) - Givaudan (72,00 Fr.) - BB Biotech (2,25 Fr.) - Zehnder (1,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9129 - USD/CHF: 0,7888 - Swiss Bond Index: +6 BP auf 138,71 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,378 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -2,40 Prozent auf 12'460 Punkte - SLI (Donnerstag): -2,43 Prozent auf 1'983 Punkte - SPI (Donnerstag): -2,39 Prozent auf 17'379 Punkte - Dax (Donnerstag): -2,82 Prozent auf 22'840 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,03 Prozent auf 7'808 Punkte

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