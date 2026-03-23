- SMI vorbörslich: -1,71 Prozent auf 12'110,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,96 Prozent auf 45'577 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,01 Prozent auf 21'648 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -3,48 Prozent auf 51'515 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert neue Daten zur Behandlung von Hauterkrankungen auf AAD - Galderma erhält US-Zulassung für Restylane Contour bei Schläfenvolumenverlust - Sonova: 2025/26-Zahlen am unteren Ende der prognostizierten Spanne erw. 2030/31: Umsatz von 6 Mrd. Fr. angestrebt Kündigt mit Strategieupdate Trennung von Consumer Hearing an Künftiger Fokus auf Kernaktivitäten in der Hörversorgung vorbörsliche Indikation -0,3 Prozent - Aevis: MRH Switzerland steigert Umsatz 2025 um 3,7 Prozent auf 195,4 Mio Fr 2026: Umsatzwachstum bei MRH setzt sich mit 3,4 Prozent bis Februar fort - Metall Zug 2025: Umsatz 194,6 Mio Fr. (VJ 283,4 Mio) EBIT -17,5 Mio Fr. (VJ 58 Mio) Reinergebnis -16,7 Mio Fr. (VJ 52,8 Mio) Dividendenverzicht vorgeschlagen (VJ Aktie B 20 Fr.) 2026: Talsohle mit Ergebnis 2025 erreicht Silvan Burkhalter wird CEO der Sparte Technologiecluster & Infra - Basilea startet klinische Studie für neuartiges Antibiotikum BAL2420 - Molecular Partners: schlägt Clare Fisher zur Wahl in den VR vor - SF Urban schlägt Kapitalerhöhung vor - Ankauf von Liegenschaft wird geprüft - Sunrise: Moody hebt Sunrise's CFR auf Ba3 an; Ausblick stabil - «Titlis Xpress» fährt nach tödlichem Unfall wieder NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - On darf Schweizerkreuz künftig unter Auflagen einsetzen - Migros-Delegierte bestätigen Präsidentin Ursula Nold und Verwaltung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,957 Prozent - BKW: Blackrock meldet Anteil von 3,163 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,054 Prozent - Sonova: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 3,004 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,484 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Metall Zug (BMK 10.00 Uhr) - Sonova: Strategy Update (Webcast 14.00 Uhr) - Belimo: GV (17.30 Uhr) Dienstag - Curatis: Ergebnis 2025 - Inficon: Ergebnis 2025 (Webcast 09.30 Uhr) - MCH: Ergebnis 2025 - Newron: Ergebnis 2025 - Skan: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 10.30/13.30 Uhr) - GV: Bellevue (16.00 Uhr), Oerlikon (10.30 Uhr), Schindler (14.30 Uhr), Sika (16.00 Uhr) Mittwoch - Orior: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis 2025 (BMK 09.00/14.00 Uhr) - GV: Swisscom (13.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (09.00 Uhr) - BFS: Logiernächte Februar; 2. Schätzung (14.00 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Dienstag) - UBS-CFA Index März (Mittwoch) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 3/26 (16.00 Uhr) - US Chicago Fed Nat Activity Index 2/26 (13.30 Uhr) Bauinvestitionen 1/26 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - ABB (0,94 Fr.) - Givaudan (72,00 Fr.) - BB Biotech (2,25 Fr.) - Zehnder (1,40 Fr.) per 24.03: - Hypi Lenzburg (120,00 Fr.) per 25.03: - Belimo (10,00 Fr.) per 26.03: - Sika (3,70 Fr.) - Schindler (6,80 Fr.) - Bellevue (0,15 Fr.) - EFG International (0,65 Fr.) - Oerlikon (0,85 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9107 - USD/CHF: 0,7893 - Swiss Bond Index: -35 BP auf 138,36 (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,406 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,11 Prozent auf 12'321 Punkte - SLI (Freitag): -0,96 Prozent auf 1'964 Punkte - SPI (Freitag): -1,02 Prozent auf 17'202 Punkte - Dax (Freitag): -2,01 Prozent auf 22'380 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,82 Prozent auf 7'666 Punkte

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