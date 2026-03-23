STIMMUNG:
- Der Schweizer Aktienmarkt steht weiterhin im Banne des Iran-Krieges. Die gegenseitigen Drohungen zwischen den USA und Iarn haben sich über das Wochenende weiter hochgeschaukelt und dürften entsprechend zu starken Abgaben am Aktienmarkt führen. Der SMI hat ohne den heutigen Tag seit Kriegsbeginn bereits 12 Prozent eingebüsst.
- SMI vorbörslich: -1,71 Prozent auf 12'110,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,96 Prozent auf 45'577 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,01 Prozent auf 21'648 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -3,48 Prozent auf 51'515 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert neue Daten zur Behandlung von Hauterkrankungen auf AAD - Galderma erhält US-Zulassung für Restylane Contour bei Schläfenvolumenverlust - Sonova: 2025/26-Zahlen am unteren Ende der prognostizierten Spanne erw. 2030/31: Umsatz von 6 Mrd. Fr. angestrebt Kündigt mit Strategieupdate Trennung von Consumer Hearing an Künftiger Fokus auf Kernaktivitäten in der Hörversorgung vorbörsliche Indikation -0,3 Prozent - Aevis: MRH Switzerland steigert Umsatz 2025 um 3,7 Prozent auf 195,4 Mio Fr 2026: Umsatzwachstum bei MRH setzt sich mit 3,4 Prozent bis Februar fort - Metall Zug 2025: Umsatz 194,6 Mio Fr. (VJ 283,4 Mio) EBIT -17,5 Mio Fr. (VJ 58 Mio) Reinergebnis -16,7 Mio Fr. (VJ 52,8 Mio) Dividendenverzicht vorgeschlagen (VJ Aktie B 20 Fr.) 2026: Talsohle mit Ergebnis 2025 erreicht Silvan Burkhalter wird CEO der Sparte Technologiecluster & Infra - Basilea startet klinische Studie für neuartiges Antibiotikum BAL2420 - Molecular Partners: schlägt Clare Fisher zur Wahl in den VR vor - SF Urban schlägt Kapitalerhöhung vor - Ankauf von Liegenschaft wird geprüft - Sunrise: Moody hebt Sunrise's CFR auf Ba3 an; Ausblick stabil - «Titlis Xpress» fährt nach tödlichem Unfall wieder NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - On darf Schweizerkreuz künftig unter Auflagen einsetzen - Migros-Delegierte bestätigen Präsidentin Ursula Nold und Verwaltung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,957 Prozent - BKW: Blackrock meldet Anteil von 3,163 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,054 Prozent - Sonova: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 3,004 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,484 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Metall Zug (BMK 10.00 Uhr) - Sonova: Strategy Update (Webcast 14.00 Uhr) - Belimo: GV (17.30 Uhr) Dienstag - Curatis: Ergebnis 2025 - Inficon: Ergebnis 2025 (Webcast 09.30 Uhr) - MCH: Ergebnis 2025 - Newron: Ergebnis 2025 - Skan: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 10.30/13.30 Uhr) - GV: Bellevue (16.00 Uhr), Oerlikon (10.30 Uhr), Schindler (14.30 Uhr), Sika (16.00 Uhr) Mittwoch - Orior: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis 2025 (BMK 09.00/14.00 Uhr) - GV: Swisscom (13.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (09.00 Uhr) - BFS: Logiernächte Februar; 2. Schätzung (14.00 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Dienstag) - UBS-CFA Index März (Mittwoch) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 3/26 (16.00 Uhr) - US Chicago Fed Nat Activity Index 2/26 (13.30 Uhr) Bauinvestitionen 1/26 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - ABB (0,94 Fr.) - Givaudan (72,00 Fr.) - BB Biotech (2,25 Fr.) - Zehnder (1,40 Fr.) per 24.03: - Hypi Lenzburg (120,00 Fr.) per 25.03: - Belimo (10,00 Fr.) per 26.03: - Sika (3,70 Fr.) - Schindler (6,80 Fr.) - Bellevue (0,15 Fr.) - EFG International (0,65 Fr.) - Oerlikon (0,85 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9107 - USD/CHF: 0,7893 - Swiss Bond Index: -35 BP auf 138,36 (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,406 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,11 Prozent auf 12'321 Punkte - SLI (Freitag): -0,96 Prozent auf 1'964 Punkte - SPI (Freitag): -1,02 Prozent auf 17'202 Punkte - Dax (Freitag): -2,01 Prozent auf 22'380 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,82 Prozent auf 7'666 Punkte
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(AWP)