- SMI vorbörslich: unver. auf 12'390,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,38 Prozent auf 46'208 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,38 Prozent auf 21'947 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,43 Prozent auf 52'252 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche lanciert neuen Test zur Erkennung von Atemwegs-Erkrankungen - UBS fusioniert drei Immobilienfonds zum UBS LivingPlus per Ende Juni - APG ernennt neuen Leiter für Verkaufsregionen Zürich, Ost und Südost - Comet nominiert Anna Peter und Mads Joergensen für Verwaltungsrat - Curatis 2025: Umsatz 10,8 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio) Operatives Ergebnis -1,5 Mio Fr. (VJ -3,3 Mio) Nettoergebnis -1,4 Mio Fr. (VJ -4,3 Mio) Liquide Mittel 1,9 Mio Fr. per 31.12.25 (Ende H1: 2,0 Mio) 2026: Erwarten Umsatzwachstum von über 25 Prozent Wollen weiterhin 2026 Break-even erreichen - Idorsia: Schlägt 3 Kandidaten für Wahl in VR vor nominiert Natalia Misciattelli, Gabriel Baertschi und André Muller - Inficon 2025: Umsatz 673,7 Mio USD (VJ 671 Mio) EBIT 112,3 Mio USD (VJ 136 Mio) Betriebsgewinnmarge 16,7 Prozent (VJ 20,3 Prozent) Reinergebnis 85,8 Mio USD (VJ 112,8 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 21,00 Fr. vor Split) 2026: Umsatz von 680 bis 720 Mio USD erwartet EBIT-Marge von 17-19 Prozent erwartet Blicken mit Zuversicht auf das neue Jahr Aufträge bieten solide Basis für kommende Monate vorbörsliche Indikation -4,5 Prozent - MCH 2025: Umsatz 429,6 Mio Fr. (VJ 435,7 Mio) Reinergebnis 18,6 Mio Fr. (VJ 3,0 Mio) EBITDA 51,2 Mio Fr. (VJ 34,5 Mio) Netto-Cashflow 30,4 Mio Fr. (2024: -6,6 Mio) 2026: Wollen Wachstumsstrategie konsequent weiterverfolgen - Newron 2025: Flüssige Mittel 28,9 Mio EUR (H1: 43,2 Mio) Reinergebnis -13,2 Mio EUR (VJ 15,8 Mio) 2026: Beantragen an GV Schaffung von American Depository Shares Gesamte verfügbare Barmittel reichen bis weit ins 2027 - Skan 2025: Umsatz 333,3 Mio Fr. (VJ 361,3 Mio) EBITDA 38,6 Mio Fr. (VJ 57 Mio) EBITDA-Marge 11,6 Prozent (VJ 15,8 Prozent) Reinergebnis 17,57 Mio Fr. (VJ 40,8 Mio) Dividende 0,22 Fr. (VJ 0,40 Fr.) Christian Schlögel soll für Patrick Schär in den VR gewählt werden 2026: Umsatzwachstum im oberen Zehnerprozentbereich erwartet EBITDA-Marge zwischen 13 und 15 Prozent erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - LGT 2025: Konzerngewinn +25 Prozent auf 445,6 Mio Fr. Verwaltete Vermögen +5 Prozent auf 386,1 Mrd Fr. per Ende Jahr - SIX 2025: Betriebsertrag 1,66 Mrd Fr. (VJ 1,59 Mrd) Reinergebnis -314 Mio Fr. (VJ +39 Mio) Wertanpassung von 561 Mio Fr. wegen Worldline Finanzchef: Handelsvolumen haben mit Nahost-Konflikt angezogen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,078 Prozent - SMG: Gruppe General Atlantic/Ringier/Mobiliar/TX meldet Anteil von 77,312 Prozent - Tecan: SEO Management meldet Anteil von 3,397 Prozent PRESSE DIENSTAG - Presse:Schweizer Pharmapreise sollen durch Anpassung in der Berechnung steigen («Republik» online) - Presse:USA sponsern Versicherungen für Frachter mithilfe von Versicherer Chubb («NZZ») ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Inficon: Ergebnis 2025 (Webcast 09.30 Uhr) - Newron: Ergebnis 20025 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Skan: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 10.30/13.30 Uhr) - GV: Bellevue (16.00 Uhr), Oerlikon (10.30 Uhr), Schindler (14.30 Uhr), Sika (16.00 Uhr) Mittwoch - Orior: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis 2025 (BMK 09.00/14.00 Uhr) - GV: Swisscom (13.30 Uhr) Donnerstag - Bajaj Mobility: Ergebnis 2025 - BLKB: Ergebnis 2025 (BMK 9.15 Uhr) - GAM: Ergebnis 2025 - Warteck Invest: Ergebnis 2025 - EEII: aoGV zu Übernahme Jubin Fréres (08.30 Uhr) - GV: Novavest (09.30 Uhr), SGS (14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr) - UBS-CFA Index März (Mittwoch) Ausland: - DE: HCOB PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröff., 09.30 Uhr) - EU: HCOB PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröff., 10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröff., 10.30 Uhr) - US: Produktivität Q4/25 (endgültig, 13.30 Uhr) S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröff., 14.45 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 3/26 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Hypi Lenzburg (120,00 Fr.) per 25.03: - Belimo (10,00 Fr.) per 26.03: - Sika (3,70 Fr.) - Schindler (6,80 Fr.) - Bellevue (0,15 Fr.) - EFG International (0,65 Fr.) - Oerlikon (0,85 Fr.) per 27.03: - Swisscom (26,00 Fr.) - BKB (3,60 Fr.) - SPS (3,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9136 - USD/CHF: 0,7870 - Swiss Bond Index: +18 BP auf 138,54 (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,433 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,56 Prozent auf 12'390 Punkte - SLI (Montag): +0,55 Prozent auf 1'975 Punkte - SPI (Montag): +0,63 Prozent auf 17'311 Punkte - Dax (Montag): +1,22 Prozent auf 22'654 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,79 Prozent auf 7'726 Punkte

awp-robot/sw/