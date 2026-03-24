STIMMUNG:

- Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. Der erneute Anstieg der Ölpreise infolge der grossen geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten halte die Verunsicherung hoch.

- SMI vorbörslich: unver. auf 12'390,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +1,38 Prozent auf 46'208 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +1,38 Prozent auf 21'947 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +1,43 Prozent auf 52'252 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche lanciert neuen Test zur Erkennung von Atemwegs-Erkrankungen 
- UBS fusioniert drei Immobilienfonds zum UBS LivingPlus per Ende Juni 

- APG ernennt neuen Leiter für Verkaufsregionen Zürich, Ost und Südost 
- Comet nominiert Anna Peter und Mads Joergensen für Verwaltungsrat

- Curatis 2025: Umsatz 10,8 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio)
                Operatives Ergebnis -1,5 Mio Fr. (VJ -3,3 Mio)
                Nettoergebnis -1,4 Mio Fr. (VJ -4,3 Mio)
                Liquide Mittel 1,9 Mio Fr. per 31.12.25 (Ende H1: 2,0 Mio)
            2026: Erwarten Umsatzwachstum von über 25 Prozent
                  Wollen weiterhin 2026 Break-even erreichen

- Idorsia: Schlägt 3 Kandidaten für Wahl in VR vor
           nominiert Natalia Misciattelli, Gabriel Baertschi und André Muller
           
- Inficon 2025: Umsatz 673,7 Mio USD (VJ 671 Mio)
                EBIT 112,3 Mio USD (VJ 136 Mio)
                Betriebsgewinnmarge 16,7 Prozent (VJ 20,3 Prozent)
                Reinergebnis 85,8 Mio USD (VJ 112,8 Mio)
                Dividende 2,00 Fr. (VJ 21,00 Fr. vor Split)
          2026: Umsatz von 680 bis 720 Mio USD erwartet
                EBIT-Marge von 17-19 Prozent erwartet
                Blicken mit Zuversicht auf das neue Jahr
                Aufträge bieten solide Basis für kommende Monate
           vorbörsliche Indikation -4,5 Prozent

- MCH 2025: Umsatz 429,6 Mio Fr. (VJ 435,7 Mio)
            Reinergebnis 18,6 Mio Fr. (VJ 3,0 Mio)
            EBITDA 51,2 Mio Fr. (VJ 34,5 Mio)
            Netto-Cashflow 30,4 Mio Fr. (2024: -6,6 Mio)
      2026: Wollen Wachstumsstrategie konsequent weiterverfolgen
      
- Newron 2025: Flüssige Mittel 28,9 Mio EUR (H1: 43,2 Mio)
               Reinergebnis -13,2 Mio EUR (VJ 15,8 Mio)
         2026: Beantragen an GV Schaffung von American Depository Shares
               Gesamte verfügbare Barmittel reichen bis weit ins 2027
          
- Skan 2025: Umsatz 333,3 Mio Fr. (VJ 361,3 Mio)
             EBITDA 38,6 Mio Fr. (VJ 57 Mio)
             EBITDA-Marge 11,6 Prozent (VJ 15,8 Prozent)
             Reinergebnis 17,57 Mio Fr. (VJ 40,8 Mio)
             Dividende 0,22 Fr. (VJ 0,40 Fr.)
        Christian Schlögel soll für Patrick Schär in den VR gewählt werden
       2026: Umsatzwachstum im oberen Zehnerprozentbereich erwartet
             EBITDA-Marge zwischen 13 und 15 Prozent erwartet
       

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- LGT 2025: Konzerngewinn +25 Prozent auf 445,6 Mio Fr.
            Verwaltete Vermögen +5 Prozent auf 386,1 Mrd Fr. per Ende Jahr

- SIX 2025: Betriebsertrag 1,66 Mrd Fr. (VJ 1,59 Mrd)
            Reinergebnis -314 Mio Fr. (VJ +39 Mio)
            Wertanpassung von 561 Mio Fr. wegen Worldline
     Finanzchef: Handelsvolumen haben mit Nahost-Konflikt angezogen 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,078 Prozent
- SMG: Gruppe General Atlantic/Ringier/Mobiliar/TX meldet Anteil von 77,312 Prozent
- Tecan: SEO Management meldet Anteil von 3,397 Prozent

PRESSE DIENSTAG
- Presse:Schweizer Pharmapreise sollen durch Anpassung in der Berechnung steigen
  («Republik» online)
- Presse:USA sponsern Versicherungen für Frachter mithilfe von Versicherer Chubb
  («NZZ»)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Dienstag
- Inficon: Ergebnis 2025 (Webcast 09.30 Uhr)
- Newron: Ergebnis 20025 (Conf. Call 14.30 Uhr)
- Skan: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 10.30/13.30 Uhr)
- GV: Bellevue (16.00 Uhr), Oerlikon (10.30 Uhr), Schindler (14.30 Uhr),
      Sika (16.00 Uhr)

  Mittwoch
- Orior: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Vaudoise: Ergebnis 2025 (BMK 09.00/14.00 Uhr)
- GV: Swisscom (13.30 Uhr)

  Donnerstag
- Bajaj Mobility: Ergebnis 2025
- BLKB: Ergebnis 2025 (BMK 9.15 Uhr)
- GAM: Ergebnis 2025
- Warteck Invest: Ergebnis 2025
- EEII: aoGV zu Übernahme Jubin Fréres (08.30 Uhr)
- GV: Novavest (09.30 Uhr), SGS (14.00 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- SNB: Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr)
- UBS-CFA Index März (Mittwoch)

  Ausland:
- DE: HCOB PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröff., 09.30 Uhr)
- EU: HCOB PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröff., 10.00 Uhr)
- GB: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröff., 10.30 Uhr)
- US: Produktivität Q4/25 (endgültig, 13.30 Uhr)
      S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröff., 14.45 Uhr)
      Richmond Fed Herstellerindex 3/26 (15.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Hypi Lenzburg (120,00 Fr.)

per 25.03:
- Belimo (10,00 Fr.)

per 26.03:
- Sika (3,70 Fr.)
- Schindler (6,80 Fr.)
- Bellevue (0,15 Fr.)
- EFG International (0,65 Fr.)
- Oerlikon (0,85 Fr.)

per 27.03:
- Swisscom (26,00 Fr.)
- BKB (3,60 Fr.)
- SPS (3,50 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9136
- USD/CHF: 0,7870
- Swiss Bond Index: +18 BP auf 138,54 (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,433 Prozent (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +0,56 Prozent auf 12'390 Punkte
- SLI (Montag): +0,55 Prozent auf 1'975 Punkte
- SPI (Montag): +0,63 Prozent auf 17'311 Punkte
- Dax (Montag): +1,22 Prozent auf 22'654 Punkte
- CAC 40 (Montag): +0,79 Prozent auf 7'726 Punkte

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(AWP)