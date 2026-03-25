STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch erneut mit Gewinnen erwartet. Ein Plan der US-Regierung für ein Ende des Iran-Krieges schürt vage Hoffnungen, auch wenn der Iran mit eigenen Forderungen konterte, und weitere Angriffe folgten. Die Märkte in Asien zogen bereits teils deutlich an. Dennoch bleibt es laut Händlern ein Wechselbad der Gefühle: Die Hoffnung könne auch schnell wieder zerstört werden.
- SMI vorbörslich: +0,63 Prozent auf 12'595,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,18 Prozent auf 46'124 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,84 Prozent auf 21'762 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,87 Prozent auf 53'750 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom: Fastweb + Vodafone kündigt Rahmendienstleistungsvertrag mit INWIT Kündigungsfrist wird Ende März 2028 formell auslaufen Fastweb + Vodafone nehmen Gespräche mit INWIT zu Migrationsplan auf Kosten von INWIT liegen über dem Marktniveau - DKSH erhält Auftrag von Saigon Eye Hospital in Vietnam schliesst Vertriebsvereinbarung mit Ruby Synergy in Myanmar - DocMorris: Grossaktionär CEPD fordert Abwahl von VR-Präsident Oberhänsli CEPD macht VR für 98 Prozent-Kursverlust bei DocMorris verantwortlich CEPD reicht Anträge für VR-Umbau an GV vom 12. Mai ein CEPD schlägt Ex-Celesio-Chef Oesterle als VR-Präsident vor CEPD schlägt sechsköpfigen neuen DocMorris-Verwaltungsrat vor - EEII sagt ao GV vom 26.3.2026 zum Reverse Takeover von Jubin Frères ab verschiebt geplanten Reverse Takeover von Jubin Frères S.A. - Orior 2025: EBITDA 42,9 Mio Fr. (VJ 22,5 Mio) EBITDA adj. 39,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 37,9 Mio) EBITDA-Marge adj. 6,3 Prozent (AWP-Konsens: 6,1 Prozent) Reinergebnis 9,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8,0 Mio) Umsatz 623 Mio Fr. (VJ 642 Mio) Org. Wachstum -1,5 Prozent (H1: -1,8 Prozent) Erneuter Verzicht auf Dividende 2026: steigende Profitabilität trotz herausforderndem Marktumfeld erw. Organ. Wachstum -3,0 bis -6,0 Prozent Adj. EBITDA-Marge 6,3 bis 6,6 Prozent Mittelfristziele EBITDA über 7.5 Prozent und Verschuldung unter 3x Fusion von Rapelli, Spiess, Fredag, Pastinella & Le Patron in eine AG Aktuelle Aufstellung inklusive Culinor wird als richtig angesehen Patrick M. Müller tritt nicht zur Wiederwahl in VR an Milena Mathiuet, Chief Corporate Affairs Officer, verlässt Unternehmen - Vaudoise 2025: Umsatz 1,52 Mrd Fr. (VJ 1,44 Mrd) Dividende 27 Fr. je Namenaktie B (VJ 24 Fr.) Reinergebnis 156 Mio Fr. (VJ 147 Mio) Combined Ratio 96,4 Prozent (VJ 96,6 Prozent) Eigenkapital 2,66 Mrd Fr. (VJ 2,55 Mrd) SST-Quote per Anfang 2026 bei 344 Prozent (VJ 333 Prozent) Wollen langfristig 2/3 des Nettogewinns ausschütten Stand Februar Nichtlebenwachstum im 2026 von +6,0 Prozent erwartet 2026: Umsatzwachstum dürfte sich fortsetzen 2028: Wachtum über Markt angstrebt, v.a. in der Deutschschweiz Umsatz von über 1,7 Mrd Fr. angestrebt Combined Ratio von <96 Prozent angestrebt Normiertes Nettoergebnis von >150 Mio Fr. angestrebt Stärken Ausschüttungsstrategie, Quote von >50 Prozent - BKW ernennt Margarita Aleksieva zur Leiterin Energy Production - Calida-VR lehnt Forderungen von Aktionär Signorell ab - Tecan schlägt Nina Beikert zur Wahl in den Verwaltungsrat vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Repower ernennt Michael Roth zum neuen CEO - Pensimo schliesst Kapitalerhöhung für Swissinvest ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: Verbraucherpreise Februar +3,0 Prozent gg VJ (Prognose +3,0) Verbraucherpreise Februar +0,4 Prozent gg VM (Prognose +0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,131 Prozent - Basilea: JPMorgan meldet Anteil von 3,066 Prozent - Clariant: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Nicolas Mathys meldet Anteil von 3,201 Prozent - Kühne+Nagel: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,996 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Orior: BMK Ergebnis 2025 (10.00 Uhr, Zürich/online) - Vaudoise: BMK Ergebnis 2025 (09.00/14.00 Uhr, Zürich/Lausanne) - Swisscom: GV (13.30 Uhr), Zürich Donnerstag - Bajaj Mobility: Ergebnis 2025 - BLKB: Ergebnis 2025 (BMK 9.15 Uhr, Liestal/online) - GAM: Ergebnis 2025 - Warteck Invest: Ergebnis 2025 - GV: SGS (14.00 Uhr), Zurich-Airport, Novavest (09.30 Uhr), Zürich Freitag - Schlatter: Ergebnis 2025 - Edisun Power: Ergebnis 2025 - GV: DKSH (10.00 Uhr), VZ Holding (10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index März (10.00 Uhr) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima März 2026 (10.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise Februar 2026 (13.30 Uhr) Leistungsbilanz Q4 2025 (13.30 Uhr) EIA Ölbericht Woche (15.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Belimo (10,00 Fr.) per 26.03: - Sika (3,70 Fr.) - Schindler (6,80 Fr.) - Bellevue (0,15 Fr.) - EFG International (0,65 Fr.) - Oerlikon (0,85 Fr.) per 27.03: - Swisscom (26,00 Fr.) - BKB (3,60 Fr.) - SPS (3,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9157 - USD/CHF: 0,7893 - Swiss Bond Index: -20 BP auf 138,34 (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,421 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,02 Prozent auf 12'516 Punkte - SLI (Dienstag): +0,92 Prozent auf 1'993 Punkte - SPI (Dienstag): +0,92 Prozent auf 17'471 Punkte - Dax (Dienstag): -0,07 Prozent auf 22'637 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,23 Prozent auf 7'744 Punkte
