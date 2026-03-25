STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch erneut mit Gewinnen erwartet. Ein Plan der US-Regierung für ein Ende des Iran-Krieges schürt vage Hoffnungen, auch wenn der Iran mit eigenen Forderungen konterte, und weitere Angriffe folgten. Die Märkte in Asien zogen bereits teils deutlich an. Dennoch bleibt es laut Händlern ein Wechselbad der Gefühle: Die Hoffnung könne auch schnell wieder zerstört werden.

- SMI vorbörslich: +0,63 Prozent auf 12'595,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): -0,18 Prozent auf 46'124 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,84 Prozent auf 21'762 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +2,87 Prozent auf 53'750 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Swisscom: Fastweb + Vodafone kündigt Rahmendienstleistungsvertrag mit INWIT
            Kündigungsfrist wird Ende März 2028 formell auslaufen
            Fastweb + Vodafone nehmen Gespräche mit INWIT zu Migrationsplan auf
            Kosten von INWIT liegen über dem Marktniveau

- DKSH erhält Auftrag von Saigon Eye Hospital in Vietnam 
       schliesst Vertriebsvereinbarung mit Ruby Synergy in Myanmar

- DocMorris: Grossaktionär CEPD fordert Abwahl von VR-Präsident Oberhänsli
             CEPD macht VR für 98 Prozent-Kursverlust bei DocMorris verantwortlich
             CEPD reicht Anträge für VR-Umbau an GV vom 12. Mai ein
             CEPD schlägt Ex-Celesio-Chef Oesterle als VR-Präsident vor
             CEPD schlägt sechsköpfigen neuen DocMorris-Verwaltungsrat vor

- EEII sagt ao GV vom 26.3.2026 zum Reverse Takeover von Jubin Frères ab
        verschiebt geplanten Reverse Takeover von Jubin Frères S.A.

- Orior 2025: EBITDA 42,9 Mio Fr. (VJ 22,5 Mio)
              EBITDA adj. 39,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 37,9 Mio)
              EBITDA-Marge adj. 6,3 Prozent (AWP-Konsens: 6,1 Prozent)
              Reinergebnis 9,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8,0 Mio)
              Umsatz 623 Mio Fr. (VJ 642 Mio)
              Org. Wachstum -1,5 Prozent (H1: -1,8 Prozent)
              Erneuter Verzicht auf Dividende
        2026: steigende Profitabilität trotz herausforderndem Marktumfeld erw.
              Organ. Wachstum -3,0 bis -6,0 Prozent
              Adj. EBITDA-Marge 6,3 bis 6,6 Prozent
        Mittelfristziele EBITDA über 7.5 Prozent und Verschuldung unter 3x
        Fusion von Rapelli, Spiess, Fredag, Pastinella & Le Patron in eine AG
        Aktuelle Aufstellung inklusive Culinor wird als richtig angesehen
        Patrick M. Müller tritt nicht zur Wiederwahl in VR an
        Milena Mathiuet, Chief Corporate Affairs Officer, verlässt Unternehmen

- Vaudoise 2025: Umsatz 1,52 Mrd Fr. (VJ 1,44 Mrd) 
                 Dividende 27 Fr. je Namenaktie B (VJ 24 Fr.)
                 Reinergebnis 156 Mio Fr. (VJ 147 Mio)
                 Combined Ratio 96,4 Prozent (VJ 96,6 Prozent)
                 Eigenkapital 2,66 Mrd Fr. (VJ 2,55 Mrd)
           SST-Quote per Anfang 2026 bei 344 Prozent (VJ 333 Prozent)
            Wollen langfristig 2/3 des Nettogewinns ausschütten
            Stand Februar Nichtlebenwachstum im 2026 von +6,0 Prozent erwartet
            2026: Umsatzwachstum dürfte sich fortsetzen
            2028: Wachtum über Markt angstrebt, v.a. in der Deutschschweiz
                 Umsatz von über 1,7 Mrd Fr. angestrebt
                 Combined Ratio von <96 Prozent angestrebt
                 Normiertes Nettoergebnis von >150 Mio Fr. angestrebt
                 Stärken Ausschüttungsstrategie, Quote von >50 Prozent

- BKW ernennt Margarita Aleksieva zur Leiterin Energy Production
- Calida-VR lehnt Forderungen von Aktionär Signorell ab
- Tecan schlägt Nina Beikert zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Repower ernennt Michael Roth zum neuen CEO
- Pensimo schliesst Kapitalerhöhung für Swissinvest ab

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:
- GB: Verbraucherpreise Februar +3,0 Prozent gg VJ (Prognose +3,0) 
      Verbraucherpreise Februar +0,4 Prozent gg VM (Prognose +0,4) 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,131 Prozent
- Basilea: JPMorgan meldet Anteil von 3,066 Prozent
- Clariant: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- DocMorris: Nicolas Mathys meldet Anteil von 3,201 Prozent
- Kühne+Nagel: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,996 Prozent
- Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE MITTWOCH
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Mittwoch
- Orior: BMK Ergebnis 2025 (10.00 Uhr, Zürich/online)
- Vaudoise: BMK Ergebnis 2025 (09.00/14.00 Uhr, Zürich/Lausanne)
- Swisscom: GV (13.30 Uhr), Zürich

  Donnerstag
- Bajaj Mobility: Ergebnis 2025
- BLKB: Ergebnis 2025 (BMK 9.15 Uhr, Liestal/online)
- GAM: Ergebnis 2025
- Warteck Invest: Ergebnis 2025
- GV: SGS (14.00 Uhr), Zurich-Airport, Novavest (09.30 Uhr), Zürich
       
  Freitag
- Schlatter: Ergebnis 2025
- Edisun Power: Ergebnis 2025
- GV: DKSH (10.00 Uhr), VZ Holding (10.00 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- UBS-CFA Index März (10.00 Uhr)

  Ausland:
- DE: Ifo-Geschäftsklima März 2026 (10.00 Uhr)
- US: Im- und Exportpreise Februar 2026 (13.30 Uhr)
      Leistungsbilanz Q4 2025 (13.30 Uhr)
      EIA Ölbericht Woche (15.30 Uhr)
      
      
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen)

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Belimo (10,00 Fr.)

per 26.03:
- Sika (3,70 Fr.)
- Schindler (6,80 Fr.)
- Bellevue (0,15 Fr.)
- EFG International (0,65 Fr.)
- Oerlikon (0,85 Fr.)

per 27.03:
- Swisscom (26,00 Fr.)
- BKB (3,60 Fr.)
- SPS (3,50 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9157
- USD/CHF: 0,7893
- Swiss Bond Index: -20 BP auf 138,34 (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,421 Prozent (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): +1,02 Prozent auf 12'516 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,92 Prozent auf 1'993 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,92 Prozent auf 17'471 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,07 Prozent auf 22'637 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): +0,23 Prozent auf 7'744 Punkte

