- SMI vorbörslich: -0,42 Prozent auf 12'665,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,66 Prozent auf 46'429 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,77 Prozent auf 21'930 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,27 Prozent auf 53'604 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika beteiligt sich in Finanzierungsrunde an ETH-Abspaltung Mesh - Bajaj Mobility 2025: Bestätigt vorläufige Zahlen - Umsatz 1009 Mio EUR 2026: Schwerpunkt auf weiterer Verbesserung der Profitabilität Klare Trendwende im H2 '25- Solide Basis für Wachstum Effizienzsteigerung + Straffung von Strukturen geplant Mögliche Gegenmassnahmen wg. Geopolitik werden evaluiert - BLKB 2025: Geschäftsertrag 499,1 Mio Fr. (VJ 477,1 Mio) Reinergebnis 154,5 Mio Fr. (VJ 166,4 Mio) Auflösung Reserven für allgemeine Bankrisiken über 50 Mio Fr. Gesamtkapitalquote Konzern 21,2 Prozent (Ende 2024 19,6 Prozent) Ausstieg aus Radicant belastete Ergebnis mit 102,2 Mio Fr. Geschäftserfolg 122,3 Mio Fr. (VJ 202,4 Mio) Dividende 42,00 Fr. (VJ 42,00 Fr.) 2026: Leicht tieferer Geschäftsgang (ohne Sondereffekt) erwartet CEO-Nachfolge und Bankratspräsidium werden in kommenden Wochen gewählt - GAM 2025: AuM 12,5 Mrd Fr. (2024: 16,3 Mrd) Reinergebnis -74,2 Mio Fr. (VJ -77,2 Mio) Operatives Vorsteuerergebnis -60,2 Mio Fr. (VJ -67,7 Mio) Netto-Abflüsse von 3,7 Mrd Fr. 2026: Rückkehr zur Profitabilität wird länger dauern als gedacht Prioritäten sind klar auf Wachstum ausgerichtet - Warteck Invest 2025: Reinergebnis 44,7 Mio Fr. (VJ 23,1 Mio) EBIT vor NB 36 Mio Fr. (VJ 34,5 Mio) Leerstandsquote 2,3 Prozent (H1: 2,4 Prozent) Erfolg aus Vermietung 38 Mio Fr. (VJ 37,6 Mio) Dividende 72,00 Fr. (VJ 70,00 Fr.) EBIT 57,4 Mio Fr. (VJ 35,9 Mio) Verfügen über attraktive Projektpipeline für 5-7 Jahre - Emmi-Gruppe bündelt globales Dessertgeschäft unter dem Namen «Emmi Desserts» - Mobimo erhält von Gemeinde Wangen-Brüttisellen grünes Licht für Ausbau NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: GFK-Konsumklima für April -28,0 Pkt (Prognose -27,3); gg -24,8 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,189 Prozent - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,057 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,111 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,008 Prozent - Minoteries: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,012 Prozent - SHL: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - SIG: Aktivistischer Investor Cevian erhöht Anteil markant - SIG: Cevian Capital meldet Anteil von 5,646 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - BLKB: BMK zu Ergebnis 2025 (9.15 Uhr, Liestal/online) - GV: SGS (14.00 Uhr), Zurich-Airport, Novavest (09.30 Uhr), Zürich Freitag - Schlatter: Ergebnis 2025 - Edisun Power: Ergebnis 2025 - GV: DKSH (10.00 Uhr), VZ Holding (10.00 Uhr) Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer März (Montag) Ausland: - FR: Produzentenvertrauen März 2026 (08.45 Uhr) Verbrauchervertrauen März 2026 (08.45 Uhr) Geschäftslima März 2026 (08.45 Uhr) - EU: Geldmenge M3 Februar 2026 (10.00 Uhr) - NO: Zentralbank Zinsentscheid (10.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe; Woche (13.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Sika (3,70 Fr.) - Schindler (6,80 Fr.) - Bellevue (0,15 Fr.) - EFG International (0,65 Fr.) - Oerlikon (0,85 Fr.) per 27.03: - Swisscom (26,00 Fr.) - BKB (3,60 Fr.) - SPS (3,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9164 - USD/CHF: 0,7929 - Swiss Bond Index: +52 BP auf 138,86 (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,379 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,62 Prozent auf 12'718 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,62 Prozent auf 2'025 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,55 Prozent auf 17'743 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,41 Prozent auf 22'957 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,33 Prozent auf 7'847 Punkte

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