Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine tiefere Eröffnung zu. Nach dem Erholungsversuch zu Beginn der Vorwoche zeichnet sich damit bereits wieder der dritte Verlusttag in Folge ab. Die dreitägige Aufwärtsreise bis zur Wochenmitte habe sich als klassische Bullenfalle entpuppt, heisst es entsprechend in Marktkreisen. Entspannungszeichen im Nahostkonflikt gibt es zu Beginn der Woche kaum.
STIMMUNG - SMI vorbörslich: -0,40 Prozent auf 12'520,00 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,73 Prozent auf 45'167 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,15 Prozent auf 20'948 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -3,22 Prozent auf 51'653 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé verliert 12 Tonnen Kitkat durch Diebstahl - Novartis publiziert weitere Studiendaten für Fabhalta - Partners Group: Management-Kauf über 1,02 Mio Fr. (1'250 Aktien) - Roche bringt Blutspendetest «Cobas MPX-E» auf den EU-Markt - UBS legt Ausschüttungen für drei vor Fusion stehende Immobilienfonds fest - Galderma legt neue Daten zum Einsatz von Nemolizumab bei Kindern vor - Straumann: Management-Verkauf über 51,11 Mio Fr. (634'400 Aktien) - Hiag-Ankeraktionäre verkaufen Aktien für 6,51 Mio Franken an Investoren - Idorsia erzielt Forschungsfortschritt bei Kindern mit Schlafstörungen - Tecan beruft Camila Japur zur Finanzchefin - Titlis Bergbahnen: Behörden ermitteln gegen zwei Mitarbeitende NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Groupe E steigert 2025 den Gewinn trotz Umsatzrückgang kräftig - J. Safra Sarasin 2025: Reingewinn 522,3 Mio. Fr (VJ 504,5 Mio Fr.) Verw. Vermögen 228,5 Mrd Fr. (VJ 224,2 Mrd Fr.) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,182 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,053 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,38 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,007 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 14,846 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Jungfraubahn: Ergebnis 2025 (Webcast 9.00 Uhr) - Adval Tech: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis 2025 - SoftwareONE: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Valartis: Ergebnis 2025 - Varia US: Ergebnis 2025 Mittwoch: - Asmallworld: Ergebnis 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer März (09.00 Uhr) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 (Dienstag) - BFS: Detailhandelsumsätze Februar (Mittwoch) - BFS: Dienstleistungsumsätze Januar (Mittwoch) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März (Mittwoch) Ausland: - DE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig - 14.00 Uhr) - ES: Einzelhandelsumsatz 2/26 (09.00 Uhr) - IT: Erzeugerpreise 2/26 (10.00 Uhr) - ZO: Wirtschaftsvertrauen 3/26 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 3/26 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig - 11.00 Uhr) - US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per 31.03: - BLKB (42,00 Fr.) - DKSH (2,50 Fr.) - VZ Holding (2,95 Fr.) per 02.04: - SGS (3,20 Fr.) - Implenia (1,40 Fr.) - Intershop (6,00 Fr.) - Mobimo (10,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9193 - USD/CHF: 0,7981 - Swiss Bond Index: -12 BP auf 138,26 (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,46 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,57 Prozent auf 12'570 Punkte - SLI (Freitag): -0,75 Prozent auf 1'999 Punkte - SPI (Freitag): -0,64 Prozent auf 17'552 Punkte - Dax (Freitag): -1,38 Prozent auf 22'301 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,84 Prozent auf 7'702 Punkte
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(AWP)