STIMMUNG - SMI vorbörslich: -0,40 Prozent auf 12'520,00 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,73 Prozent auf 45'167 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,15 Prozent auf 20'948 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -3,22 Prozent auf 51'653 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé verliert 12 Tonnen Kitkat durch Diebstahl - Novartis publiziert weitere Studiendaten für Fabhalta - Partners Group: Management-Kauf über 1,02 Mio Fr. (1'250 Aktien) - Roche bringt Blutspendetest «Cobas MPX-E» auf den EU-Markt - UBS legt Ausschüttungen für drei vor Fusion stehende Immobilienfonds fest - Galderma legt neue Daten zum Einsatz von Nemolizumab bei Kindern vor - Straumann: Management-Verkauf über 51,11 Mio Fr. (634'400 Aktien) - Hiag-Ankeraktionäre verkaufen Aktien für 6,51 Mio Franken an Investoren - Idorsia erzielt Forschungsfortschritt bei Kindern mit Schlafstörungen - Tecan beruft Camila Japur zur Finanzchefin - Titlis Bergbahnen: Behörden ermitteln gegen zwei Mitarbeitende NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Groupe E steigert 2025 den Gewinn trotz Umsatzrückgang kräftig - J. Safra Sarasin 2025: Reingewinn 522,3 Mio. Fr (VJ 504,5 Mio Fr.) Verw. Vermögen 228,5 Mrd Fr. (VJ 224,2 Mrd Fr.) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,182 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,053 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,38 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,007 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 14,846 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Jungfraubahn: Ergebnis 2025 (Webcast 9.00 Uhr) - Adval Tech: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis 2025 - SoftwareONE: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Valartis: Ergebnis 2025 - Varia US: Ergebnis 2025 Mittwoch: - Asmallworld: Ergebnis 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer März (09.00 Uhr) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 (Dienstag) - BFS: Detailhandelsumsätze Februar (Mittwoch) - BFS: Dienstleistungsumsätze Januar (Mittwoch) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März (Mittwoch) Ausland: - DE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig - 14.00 Uhr) - ES: Einzelhandelsumsatz 2/26 (09.00 Uhr) - IT: Erzeugerpreise 2/26 (10.00 Uhr) - ZO: Wirtschaftsvertrauen 3/26 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 3/26 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig - 11.00 Uhr) - US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per 31.03: - BLKB (42,00 Fr.) - DKSH (2,50 Fr.) - VZ Holding (2,95 Fr.) per 02.04: - SGS (3,20 Fr.) - Implenia (1,40 Fr.) - Intershop (6,00 Fr.) - Mobimo (10,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9193 - USD/CHF: 0,7981 - Swiss Bond Index: -12 BP auf 138,26 (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,46 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,57 Prozent auf 12'570 Punkte - SLI (Freitag): -0,75 Prozent auf 1'999 Punkte - SPI (Freitag): -0,64 Prozent auf 17'552 Punkte - Dax (Freitag): -1,38 Prozent auf 22'301 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,84 Prozent auf 7'702 Punkte

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