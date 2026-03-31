STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag trotz widersprüchlicher Signale rund um den Iran-Konflikt an die Erholungstendenz vom Vortag anknüpfen. Derweil sprechen die Vorgaben aus Übersee eher für eine gewisse Zurückhaltung.

- SMI vorbörslich: +0,56 Prozent auf 12'740,00 Punkte (08.19 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +0,11 Prozent auf 45'216 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): -0,73 Prozent auf 20'795 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -1,08 Prozent auf 51'324 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Holcim: Übernahme von Mehrheit an Cementos Pacasmayo abgeschlossen
          Cementos Pacasmayo 2025 mit 630 USD Umsatz und adj EBITDA-Marge 28 Prozent
          Cementos Pacasmayo zählt über 2000 Angestellte
          Synergien von rund 40 Mio USD aus Pacasmayo-Übernahme 2028 erwartet
          Pacasmayo-Übernahme bereits im ersten Jahr gewinnsteigernd
          Pflichtangebot für weitere Pacasmayo-Anteile in Peru geplant
          
- Sonova: Partnerschaft mit dem Singapore Economic Development Board für Apac
          
- VAT Q1: Umsatz von rund 215 Mio Fr. - Book-to-bill bei rund 1,6
          Kundennachfrage in der Halbleiterindustrie hoch
          Sehr starker Auftragseingang im ersten Quartal
          Umsatzrealisierung durch Konflikt im Mittleren Osten verzögert
          Ausbruch Nahostkonflikt belastet Umsatz Q1 um 25-30 Mio Fr.
          Ausblick für 2026 wird bestätigt
       vorbörsliche Indikation -2,4 Prozent

- Adval Tech 2025: Umsatz 155,9 Mio Fr. (VJ 165,6 Mio)
                   EBITDA 3,1 Mio Fr. (VJ 3,0 Mio)
                   Reinergebnis -6,9 Mio Fr. (VJ -7,8 Mio)
                   Erneut Dividendenverzicht
             2026: Keine grundlegende Entspannung am Automobilmarkt erwartet
                   Weiterhin Preis- und Margendruck erwartet
                   Erneut leichter Umsatzrückgang erwartet
             Für 2027 wird Umsatzwachstum im 1-st. Prozentbereich angestrebt
         
- DKSH mit Vertriebsvereinbarung mit Limagrain Ingredients in Südostasien
        vorbörsliche Indikation -3,5 Prozent (-2,10 Fr.) - Ex-Dividende (2,50 Fr.)

- Jungfraubahnen 2025: Geschäftsertrag 305,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 305,5 Mio)
                       Reinergebnis 78,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 78,3 Mio)
                       EBITDA 138,37 Mio Fr. (AWP-Konsens: 138,3 Mio)
                       EBITDA-Marge 45,3 Prozent (AWP-Konsens: 45,3 Prozent)
                       Dividende 8,50 Fr. (AWP-Konsens: 7,92 Fr.)
               2026: Saisonanfang bis am 29. März 1'086'152 Skier Visits (-1,9 Prozent)
                     Start ins Jahr von Krieg im Nahen Osten geprägt
                     Ersten Monate beim Jungfraujoch verhalten
                     Januar bis März 114'983 Gäste auf Jungfraujoch (-2,9 Prozent)
                     Januar bis März 115'018 Gäste Erlebnisbergen (-5,7 Prozent)
                Finanzziele bis 2030 bestätigt
               
- Romande Energie 2025: Umsatz 788,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 811,5 Mio)
                        EBIT 38,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,9 Mio)
                        Reinergebnis 80,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,9 Mio)
                        Dividende 1,44 Fr. (AWP-Konsens: 1,46 Fr.)
                  2026: Angesichts der Unsicherheiten keine Guidance
                   EBITDA-Anstieg ber. bis 2030 50 Prozent auf 170-190 Mio Fr. zu 2024
                    
- SHL 2025: Umsatz 59 Mio. USD (VJ 60 Mio)
      Bruttogewinn 27,5 Mio USD - etwa VJ Niveau
      
- SoftwareOne 2025: EBITDA adj. 277 Mio Fr. (VJ 316,2 Mio)
                    EBITDA-Marge adj. 22,2 Prozent (VJ 20,4 Prozent)
                    Dividende 0,15 Fr. (AWP-Konsens: 0,27 Fr.)
  SoftwareOne 2026: Mittleres einstelliges Umsatzwachstum erwartet
                    Bereinigte EBITDA-Marge von über 23  Prozent erwartet
               vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent
  
- Valartis 2025: Reinergebnis 7,43 Mio Fr. (VJ 8,1 Mio)
                 Geschäftsertrag 15,52 Mio Fr. (VJ 18,2 Mio)
  
- Varia US 2025: Mietertrag 98,3 Mio USD (VJ 108,6 Mio)
                 EBITDA 32,1 Mio USD (VJ 50,7 Mio)
                 Betriebserg. inkl. NB 4,2 Mio USD (VJ 13,5 Mio)
                 Reinergebnis -31,8 Mio USD (VJ -17,5 Mio)
                 Erneut keine Dividende geplant
            Suche nach strategischem Partner zur Rekapitalisierung Portfolio
           2026: Neupositionierung Portfolio soll vorangetrieben werden
                 Sehen in kommenden Quartalen substanzielle Chancen
                 Rückkehr zu diszipliniertem Wachstum geplant

- Aevis: See-Spital verkauft Horgen-Liegenschaft zur Anleihe-Refinanzierung
- BioVersys: Lizenzabkommen mit Hackensack Meridian Health
- Dormakaba vermeldet mehrere Einzelaufträge aus Gesundheitsbereich
- Mindmaze Therapeutics verkünden Studienresultate
- Swiss Prime Site ernennt Martina Moosmann zur neuen CFO
      
           
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Pilatus: Indonesische Luftwaffe bestellt zwölf PC-24-Flugzeuge 
- Mibelle-CEO geht nach Verkauf an Persán 
- SIX ernennt Markus Habbel zum CFO

- Salt 2025: Umsatz 1185,7 Mio Fr. (VJ 1136,2 Mio)
             EBITDAaL 514,1 Mio Fr. (VJ 472,6 Mio)
        
- Syngenta Group 2025: Umsatz 28,4 Mrd USD (-1 Prozent); EBITDA 4,4 Mrd (+13 Prozent)
            steigert 2025 operativen Gewinn trotz tieferem Umsatz (HEADLINE)

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
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Ausland:
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WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,061 Prozent
- Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,669 Prozent
- Avolta meldet Eigenanteil von 0,099 Prozent/2,661 Prozent
- DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 9,844 Prozent/5,336 Prozent
- Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- PEH: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,081 Prozent
- Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Roche: Artuma   meldet Anteil von 64,715 Prozent
- SIG: UBS meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE DIENSTAG
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Dienstag:
- Jungfraubahn: Ergebnis 2025 (Webcast 9.00 Uhr)
- Adval Tech: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Romande Energie: Ergebnis 2025
- SoftwareONE: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Valartis: Ergebnis 2025
- Varia US: Ergebnis 2025

  Mittwoch:
- Asmallworld: Ergebnis 2025

  Donnerstag:
- Aevis: Ergebnis 2025
- Lastminute: Definitive Zahlen (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Mindmaze: Ergebnis 2025
- Montana Aerospace: Ergebnis 2025

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 (09.00 Uhr)
- BFS: Detailhandelsumsätze Februar (Mittwoch)
- BFS: Dienstleistungsumsätze Januar (Mittwoch)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) März (Mittwoch)
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März (Donnerstag)

  Ausland:
- FR: Konsumausgaben 2/26 (08.45 Uhr)
      Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) (08.45 Uhr)
- DE: Arbeitslosenzahlen 3/26 (09.55 Uhr)
      Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
- EU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) (11.00 Uhr)
- US: FHFA Hauspreisindex 1/26 (15.00 Uhr)
      MNI Chicago PMI 3/26 (15.45 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 3/26 (16.00 Uhr)
      JOLTS Offene Stellen 2/26 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- BLKB (42,00 Fr.)
- DKSH (2,50 Fr.)
- VZ Holding (2,95 Fr.)

per 02.04:
- SGS (3,20 Fr.)
- Implenia (1,40 Fr.)
- Intershop (6,00 Fr.)
- Mobimo (10,25 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9164
- USD/CHF: 0,7994
- Swiss Bond Index: +29 BP auf 138,55 (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,425 Prozent (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +0,78 Prozent auf 12'669 Punkte
- SLI (Montag): +0,72 Prozent auf 2'014 Punkte
- SPI (Montag): +0,69 Prozent auf 17'673 Punkte
- Dax (Montag): +1,18 Prozent auf 22'563 Punkte
- CAC 40 (Montag): +0,04 Prozent auf 7'772 Punkte

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(AWP)