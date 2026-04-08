STIMMUNG
- Erleichterung an den Aktienmärkten weltweit: Der Iran und die USA haben sich in letzter Minute auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt. Entsprechend euphorisch sind die Reaktionen an den Börsen und auch der SMI wird im Zuge dessen mit einem ordentlichen Kurssprung erwartet.
- SMI vorbörslich: +3,59 Prozent auf 13'250,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,18 Prozent auf 46'584,46 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,10 Prozent auf 22'017,85 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +5,54 Prozent auf 56'389,43 Punkte (08.10 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS scheitert mit Antrag zu Haftungsbegrenzung bei Fällen um Nazi-Konten - Alpine Select steigert 2025 NAV deutlich - EPH erwartet für 2025 Nettogewinn von 14-16 Millionen Euro - R&S Group will Kapazitäten ausbauen und bestätigt Ausblick - Youngtimers rechnet mit Abschluss der Kapitalerhöhung über 1,9 Mio. Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Repower 2025: Reinergebnis 101 Mio Fr. (VJ 138 Mio) - Banque Cramer ernennt Fabian Käslin zum CEO - SF Sustainable Property Fund prüft Kapitalerhöhung - SIX geht Partnerschaft mit Cloudunternehmen Snowflake ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie Feb +0,9 Prozent gg Vormonat (Prognose +3,0) Auftragseingang Industrie Feb +3,5 Prozent gg Vorjahr (Prognose +5,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,032 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,381 Prozent - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 9,638 Prozent/5,243 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent; Swisscanto <3 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,077 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,194 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 5,083 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 3,098 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - R&S: BMK zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr, Zürich/online) - GV: BVZ (13.30 Uhr), Mobilezone (10.30 Uhr), Polypeptide (16.00 Uhr) Zug Estates (11,00 Uhr), Zurich (09.30 Uhr) Donnerstag: - GV: Emmi (16.00 Uhr), Julius Bär (10.00 Uhr), Komax (16.00 Uhr), Sandoz (10.00 Uhr), Schweiter (10.30 Uhr) Freitag: - Bossard: Umsatz Q1 - LUKB: Ergebnis Q1 - GV: Bossard (16.00 Uhr), Cosmo (12.00 Uhr), Epic (10.00 Uhr), Swiss Re (09.30 Uhr), TX Group (15.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten März (09.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven März (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex März (Freitag) Ausland: - EU Erzeugerpreise 2/26 (11.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 2/26 (11.00 Uhr) - US: EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) - FOMC Sitzungsprotokoll (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 09.04: - Forbo (25,00 Fr.) - Meier Tobler (1,70 Fr.) per 10.04: - Zurich (30,00 Fr.) - Zug Estates (49,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9218 - USD/CHF: 0,7884 - Swiss Bond Index: -45 BP auf 138,04 (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,429 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,48 Prozent auf 12'790 Punkte - SLI (Dienstag): -1,41 Prozent auf 2'038 Punkte - SPI (Dienstag): -1,48 Prozent auf 17'855 Punkte - Dax (Dienstag): -1,06 Prozent auf 22'921,59 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,67 Prozent auf 7908,74 Punkte
