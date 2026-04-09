STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag in etwa auf dem Niveau des Vortages eröffnen. Die Euphorie über die Waffenruhe sei etwas verflogen, sagen Händler. Entsprechend fehlten Anschlusskäufe.

- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 13'125,00 Punkte (08.01 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): +2,85 Prozent auf 47'909,92 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,80 Prozent auf 22'635,00 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,56 Prozent auf 55'988,61 Punkte (08.10 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Galderma mit positiven Daten zu Sculptra und Restylane bei Hautveränderungen
- Kuehne+Nagel erweitert Logistikpartnerschaft mit Casaideas in Chile
- Novartis weitet Gesundheitsprogramme für Herzkrankheiten und Krebs aus

- Also meldet starkes erstes Quartal bei Westcoast
- Basilea erhält zusätzliche CARB-X-Förderung von 6,0 Millionen USD
- Idorsia ernennt Amer Joseph zum Chief Medical Officer
- Landis+Gyr schliesst Verkauf des EMEA-Geschäfts an Aurelius ab
- Temenos schliesst Aktienrückkaufprogramm ab

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Repower storniert vorläufig Pläne für Kraftwerk Chlus

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- Schweiz:

- Ausland:
- DE: Importe Feb +4,7 Prozent gg Vormonat (Prognose +3,5) 
      Exporte Feb +3,6 Prozent gg Vormonat (Prognose +1,3) 
      Handelsbilanzsaldo Feb +19,8 Mrd Euro (Prognose 18,5) 
      Gesamtproduktion Feb -0,3 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,7) 
      Gesamtproduktion Feb unv. gg Vorjahr (Prognose +0,8) 
      

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Perrot Duval: SLC Holdings Inc. meldet Anteil von <3 Prozent
- Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,025 Prozent
- Rieter: Martin Haefner meldet Anteil von 17,389 Prozent
- Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Temenos: BNP Paribas meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE DONNERSTAG
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Donnerstag:
- GV: Emmi (16.00 Uhr), Julius Bär (10.00 Uhr), Komax (16.00 Uhr),
      Sandoz (10.00 Uhr), Schweiter (10.30 Uhr)

  Freitag:
- Bossard: Umsatz Q1
- LUKB: Ergebnis Q1
- GV: Bossard (16.00 Uhr), Cosmo (12.00 Uhr), Epic (10.00 Uhr),
      Swiss Re (09.30 Uhr), TX Group (15.00 Uhr)

  Montag:
- Holcim: Urteil im Lafarge-Prozess (ewartet)
- Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q1
- Burkhalter: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr. Zürich/online)
- GV: HT5 (u.a. zu Fusion mit Centiel, 10.00 Uhr), LUKB (18.00 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- Seco: Konsumentenstimmungsindex März (Freitag)

  Ausland:
- US: Private Einkommen und Ausgaben Februar 2026 (14.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Forbo (25,00 Fr.)
- Meier Tobler (1,70 Fr.)

per 10.04:
- Zurich (30,00 Fr.)
- Zug Estates (49,00 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9232
- USD/CHF: 0,7918
- Swiss Bond Index: +58 BP auf 138,62 (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,393 Prozent (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): +2,53 Prozent auf 13'113 Punkte
- SLI (Mittwoch): +2,85 Prozent auf 2'097 Punkte
- SPI (Mittwoch): +2,60 Prozent auf 18'319 Punkte
- Dax (Mittwoch): +5,06 Prozent auf 24'080,63 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): +4,49 Prozent auf 8263,87 Punkte

