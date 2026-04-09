- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 13'125,00 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +2,85 Prozent auf 47'909,92 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,80 Prozent auf 22'635,00 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,56 Prozent auf 55'988,61 Punkte (08.10 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma mit positiven Daten zu Sculptra und Restylane bei Hautveränderungen - Kuehne+Nagel erweitert Logistikpartnerschaft mit Casaideas in Chile - Novartis weitet Gesundheitsprogramme für Herzkrankheiten und Krebs aus - Also meldet starkes erstes Quartal bei Westcoast - Basilea erhält zusätzliche CARB-X-Förderung von 6,0 Millionen USD - Idorsia ernennt Amer Joseph zum Chief Medical Officer - Landis+Gyr schliesst Verkauf des EMEA-Geschäfts an Aurelius ab - Temenos schliesst Aktienrückkaufprogramm ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Repower storniert vorläufig Pläne für Kraftwerk Chlus PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: - DE: Importe Feb +4,7 Prozent gg Vormonat (Prognose +3,5) Exporte Feb +3,6 Prozent gg Vormonat (Prognose +1,3) Handelsbilanzsaldo Feb +19,8 Mrd Euro (Prognose 18,5) Gesamtproduktion Feb -0,3 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,7) Gesamtproduktion Feb unv. gg Vorjahr (Prognose +0,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Perrot Duval: SLC Holdings Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,025 Prozent - Rieter: Martin Haefner meldet Anteil von 17,389 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Temenos: BNP Paribas meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Emmi (16.00 Uhr), Julius Bär (10.00 Uhr), Komax (16.00 Uhr), Sandoz (10.00 Uhr), Schweiter (10.30 Uhr) Freitag: - Bossard: Umsatz Q1 - LUKB: Ergebnis Q1 - GV: Bossard (16.00 Uhr), Cosmo (12.00 Uhr), Epic (10.00 Uhr), Swiss Re (09.30 Uhr), TX Group (15.00 Uhr) Montag: - Holcim: Urteil im Lafarge-Prozess (ewartet) - Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q1 - Burkhalter: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr. Zürich/online) - GV: HT5 (u.a. zu Fusion mit Centiel, 10.00 Uhr), LUKB (18.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex März (Freitag) Ausland: - US: Private Einkommen und Ausgaben Februar 2026 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Forbo (25,00 Fr.) - Meier Tobler (1,70 Fr.) per 10.04: - Zurich (30,00 Fr.) - Zug Estates (49,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9232 - USD/CHF: 0,7918 - Swiss Bond Index: +58 BP auf 138,62 (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,393 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +2,53 Prozent auf 13'113 Punkte - SLI (Mittwoch): +2,85 Prozent auf 2'097 Punkte - SPI (Mittwoch): +2,60 Prozent auf 18'319 Punkte - Dax (Mittwoch): +5,06 Prozent auf 24'080,63 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +4,49 Prozent auf 8263,87 Punkte

awp-robot/sw/