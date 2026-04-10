STIMMUNG:
Zum Wochenschluss dürfte es am Schweizer Aktienmarkt den dritten Tag in Folge aufwärts gehen. Auch für die wichtigsten europäischen Börsenplätze zeichnet sich ein versöhnlicher Ausklang für eine erneut ereignisreiche Woche ab. Allerdings bleibt die Stimmung nervös.
- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 13'185,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,58 Prozent auf 48'186 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,83 Prozent auf 22'822 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,89 Prozent auf 56'952 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lindt&Sprüngli schliesst Aktienrückkauf vorzeitig ab und startet neuen im Mai - Aevis-Tochter SMN plant Verlagerung stationären Betriebs der Klinik Lindberg Konsultationsverfahren wurde eingeleitet - SGS erhält Verlängerung für Prüfauftrag in Gabun bis 2029 - Avolta eröffnet neues Restaurant am Flughafen East Midlands - Bossard Q1: Umsatz 284,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 278 Mio) Umsatz Amerika 60,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63 Mio) Umsatz Asien 46,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47 Mio) Umsatz Europa 177,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175 Mio) 2026: Verhaltene konjunkt. Nachfrageentwicklung im H1 erwartet Jüngste konjunkt. Trends Anlass zu vorsichtigem Optimismus Marktumfeld aber weiter volatil und schwer vorhersagbar Geopol. Spannungen bislang ohne wesentliche Auswirkungen auf Geschäft Mittelfristige Finanzziele gelten unverändert vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - LUKB Q1: Reinergebnis 80,05 Mio Fr. (VJ 76,6 Mio) Geschäftserfolg 90 Mio Fr. (VJ 86,9 Mio) Ausblick gilt nur, wenn Iran-Krieg zeitlich und räumlich begrenzt ist - EFG hat Anleihe über 500 Mio EUR begeben NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Realstone RSF übernimmt fünf Immobilien - Axpo zieht Anzeigen gegen kritische Professoren zurück PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland - DE: VERBRAUCHERPREISE MÄRZ +1,1 Prozent GG VM (PROG +1,1) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE MÄRZ +2,7 Prozent GG VJ (PROG +2,7) - 2. SCHÄTZUNG - CN: PPI März +0.5 Prozent Y/Y VS MEDIAN +0.4 Prozent; FEB -0.9 Prozent: NBS CPI März +1.0 Prozent Y/Y VS MEDIAN +1.1 Prozent; FEB +1.3 Prozent: NBS WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,712 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,682 Prozent - Cicor meldet Eigenanteil von 4,991 Prozent - Dormakaba: Capital meldet Anteil von 3,327 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Interroll: Swisscanto meldet Anteil von 4,987 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Wisekey meldet Eigenanteil von 0,995 Prozent/52,484 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Bossard (16.00 Uhr), Cosmo (12.00 Uhr), Epic (10.00 Uhr), Swiss Re (09.30 Uhr), TX Group (15.00 Uhr) Montag: - Holcim: Urteil im Lafarge-Prozess erwartet - Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q1 - Burkhalter: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr. Zürich/online) - GV: HT5 (u.a. zu Fusion mit Centiel, 10.00 Uhr), LUKB (18.00 Uhr) Dienstag: - Givaudan: Umsatz Q1 - Sika: Umsatz Q1 - Comet: Trading Update Q1 - Cicor: Business Update Q1 - Kuros: Update Q1 - Sensirion: Investor Update (ab 10.00 Uhr, Stäfa/online) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2026 - GV: Comet (10.00 Uhr), IVF Hartmann (10.30 Uhr), Kudelski (14.00 Uhr), Molecular Partners (09.30 Uhr), Vontobel (17.00 Uhr), V-Zug (10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex März (09.00 Uhr) Ausland: - IT: Industrieproduktion 2/26 (10.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 3/26 (14.30 Uhr) Realeinkommen 3/26 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 2/26 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig, 16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Zurich (30,00 Fr.) - Zug Estates (49,00 Fr.) per 13.04: - Julius Bär (2,60 Fr.) - Sandoz (0,80 Fr.) - Emmi (17,50 Fr.) - Schweiter (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9238 - USD/CHF: 0,7906 - Swiss Bond Index: -30 BP auf 138,32 (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,442 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,35 Prozent auf 13'160 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,23 Prozent auf 2'101 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,32 Prozent auf 18'377 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,14 Prozent auf 23'807 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +4,26 Prozent auf 8'246 Punkte
