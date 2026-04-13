- SMI vorbörslich: -1,01 Prozent auf 13'050,00 Punkte (08.13 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,56 Prozent auf 47'917 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,35 Prozent auf 22'903 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,80 Prozent auf 56'460 Punkte (08.13 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group: Neue Kundennachfrage im Q1 von 8,3 Mrd USD Wolle Märkten Transparenz um unsere Aktivitäten bieten 2026: bestätigt Kapitalzusagen von 26 bis 32 Mrd USD Bruttoneugeldzufluss von 26 bis 32 Mrd USD erwartet Tail-down-Effekte von -10 bis -13 Mrd USD bestätigt vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - US-Aufsicht verlängert Frist für Verteilung von CS-Strafzahlungen - Roche erhält CE-Kennung für Elecsys NfL Bluttest bei MS - Swiss-Re bestätigt SST-Quote von 250 Prozent per Anfang Jahr - Bioversys veröffentlicht Daten zu Alpibectir-Kombination in Fachjournal - GF gewinnt Infrastrukturauftrag in Brasilien - Volumen rund 100 Mio Fr. - Burkhalter 2025: Umsatz 1208 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1224 Mio) EBIT 73,82 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73,8 Mio) Reinergebnis 61,34 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,9 Mio) Dividende 5,20 Fr. (AWP-Konsens: 5,14 Fr.) Starke Nachfrage nach energieeffizienten Gebäudetechniklösungen 2026: Wollen Gewinn pro Aktie erneut moderat steigern Effizienzgewinne durch System-Integration der HLKS-Gruppe - GAM: schlägt Anthony Maarek als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats vor Aktionär beantragt Wahl von Benedetta Arese Lucini statt Anne Empain nominiert Albert Saporta und John Niel als neue Verwaltungsratsmitglieder - Bloomberg: Polypeptide zieht Interesse von Private Equity-Firmen auf sich vorbörsliche Indikation +3,0 Prozent - Sulzer Q1: Bestellungseingang 853 Mio Fr. (AWP-Konsens: 960 Mio) Bestellungseingang Services 347 Mio Fr. (AWP-Konsens: 393 Mio) Bestellungseingang Chemtech 148 Mio Fr. (AWP-Konsens: 188 Mio) Bestellungseing. Flow Equipm. 358 Mio Fr. (AWP-Konsens: 379 Mio) 2026: Prognosen bestätigt Bestellungseingang soll in H2 zulegen vorbörsliche Indikation -2,7 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Erneute Ausfälle wegen Lufthansa-Streik von Montag und Dienstag PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,483 Prozent - Asmallworld: GHP meldet Anteil von 4,902 Prozent; Manzoni AG <3 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,985 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,1 Prozent - R&S: Moneta ASSET Management meldet Anteil von 3,513 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 3,066 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Holcim: Urteil im Lafarge-Prozess erwartet - Burkhalter: BMK Ergebnis 2025 (09.00 Uhr) - GV: HT5 (u.a. zu Fusion mit Centiel, 10.00 Uhr), LUKB (18.00 Uhr) Dienstag: - Givaudan: Umsatz Q1 - Sika: Umsatz Q1 - Comet: Trading Update Q1 - Cicor: Business Update Q1 - Kuros: Update Q1 - Sensirion: Investor Update (ab 10.00 Uhr, Stäfa/online) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2026 - GV: Comet (10.00 Uhr), IVF Hartmann (10.30 Uhr), Kudelski (14.00 Uhr), Molecular Partners (09.30 Uhr), Vontobel (17.00 Uhr), V-Zug (10.30 Uhr) Mittwoch - Helvetia Baloise: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr) Capital Markets Day (ab 14.30 Uhr), London - Mindmaze: Ergebnis 2025 - GV: Adecco (11.00 Uhr), Basilea (14.00 Uhr), Calida (13.30 Uhr), Cicor (14.00 Uhr), Geberit (16.30 Uhr), Georg Fischer (15.00 Uhr), Kuros (11.00 Uhr), Mikron (15.00 Uhr), SF Urban (16.00 Uhr), Sulzer (10.00 Uhr), Tecan (15.00 Uhr), UBS (10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Wiederverkäufe Häuser 3/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Julius Bär (2,60 Fr.) - Sandoz (0,80 Fr.) - Emmi (17,50 Fr.) - Schweiter (15,00 Fr.) per 14.04: - Swiss Re (8,00 USD) - Bossard (3,90 Fr.) - BVZ (30,00 Fr.) - TX Group (4,00 Fr.) per 15.04: - Mobilezone (0,90 Fr.) per 16.04: - Comet (0,50 Fr.) - IVF Hartmann (3,80 Fr.) - LUKB (2,70 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9257 - USD/CHF: 0,7920 - Swiss Bond Index: +17 BP auf 138,15 (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,45 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,18 Prozent auf 13'183 Punkte - SLI (Freitag): +0,56 Prozent auf 2'113 Punkte - SPI (Freitag): +0,61 Prozent auf 18'490 Punkte - Dax (Freitag): -0,01 Prozent auf 23'804 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,05 Prozent auf 8'260 Punkte

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