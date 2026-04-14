- SMI vorbörslich: +0,34 Prozent auf 13'190,00 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,63 Prozent auf 48'218 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,23 Prozent auf 23'184 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,30 Prozent auf 57'805 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan Q1: Umsatz 1875 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1871 Mio) Umsatz Riechstoffe 1004 Mio Fr. (AWP-Konsens: 994 Mio) Umsatz Aromen 871 Mio Fr. (AWP-Konsens: 890 Mio) Org. Wachstum 2,8 Prozent (AWP-Konsens: 1,7 Prozent) Aromen-Segment mit org. Wachstum von 5,9 Prozent Duftstoff-Segment mit org. Wachstum von -0,4 Prozent bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-6 Prozent und FCF >12 Prozent vorbörsliche Indikation +3,0 Prozent - Sika Q1: Umsatz 2490,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2457 Mio) Umsatz EMEA 1186,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1177 Mio) Umsatz Americas 833,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 822 Mio) Umsatz APAC 470,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 454 Mio) Org. Wachstum -0,2 Prozent (AWP-Konsens: -1,8 Prozent) Marktanteilsgewinne in allen Regionen 2026: Umsatzwachstum von 1-4 Prozent in Lokalwährungen erwartet EBITDA-Marge von 19,5 bis 20,0 Prozent erwartet Mittelfristige Ziele im Rahmen der Strategie 2028 bestätigt Effizienzprogramm Fast Forward ist auf Kurs vorbörsliche Indikation +4,7 Prozent - Cicor Q1: Umsatz 160,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 171,8 Mio) Auftragseingang 196,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 167,9 Mio) Book-to-Bill von 1,22 2026: Umsatzprognose von 700-750 Mio. Fr. bestätigt Geopolitische Situation hat keine wesentlichen negativen Auswirkungen Bahnprojekt in Frankreich bringt ab 2027 über 20 Mio Fr. jährlich - Comet Q1: Auftragseingang 145 Mio Fr. (AWP-Konsens: 129 Mio) Umsatz 106 Mio Fr. (AWP-Konsens: 105 Mio) Book-to-bill von 1,4 Direktes Engagement im Nahen Osten ist unbedeutend Fortschritte beim Nettoumsatz in Q2 und im weiteren Jahresverlauf 2026: Prognose für 2026 bestätigt Vorsichtig mit quant. Ausblick; Zeitpunkt für Aufschwung unklar vorbörsliche Indikation +2,2 Prozent - Generalversammlungen von HT5 und Centiel beschliessen Fusion Erster Handelstag Centiel-Aktie voraussichtlich am 17. April Vollständige Zeichnung der auszugebenden Aktien - Angebotspreis 2,04 Fr. - Kuros Q1: Umsatz 43,4 Mio USD (VJ 28,8 Mio) EBITDA 2,9 Mio USD (VJ 2,0 Mio) Flüssige Mittel 15,7 Mio USD (2025: 19,8 Mio) Hatten starken Jahresstart, hohe Nachfrage 2026: Blicken zuversichtlich auf das zweite Quartal - Polypeptide: Führen eine Prüfung möglicher strategischer Optionen durch kommentiert jüngste Marktspekulationen nicht - Sensirion bestätigt Mittelfristziel - Marge mittleren bis hohen Zehnerbereich meldet gemittelten ROIC von rund 17 Prozent seit Börsengang - Kardex-Chef rechnet trotz Krisen mit gutem Jahr 2026 (HEADLINE) - Stadler Rail mit Zulassung für Eurodual-Loks in Slowenien, Kroatien, Serbien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,899 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,512 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 4,987 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Givaudan: Umsatz Q1 - Sika: Umsatz Q1 - Comet: Trading Update Q1 - Cicor: Business Update Q1 - Kuros: Update Q1 - Sensirion: Investor Update (ab 10.00 Uhr, Stäfa/online) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2026 - GV: Comet (10.00 Uhr), IVF Hartmann (10.30 Uhr), Kudelski (14.00 Uhr), Molecular Partners (09.30 Uhr), Vontobel (17.00 Uhr), V-Zug (10.30 Uhr) Mittwoch: - Helvetia Baloise: Ergebnis 2025 (Conf. Call 10.00 Uhr) Capital Markets Day (ab 14.30 Uhr), London - Mindmaze: Ergebnis 2025 - GV: Adecco (11.00 Uhr), Basilea (14.00 Uhr), Calida (13.30 Uhr), Cicor (14.00 Uhr), Geberit (16.30 Uhr), Georg Fischer (15.00 Uhr), Kuros (11.00 Uhr), Mikron (15.00 Uhr), SF Urban (16.00 Uhr), Sulzer (10.00 Uhr), Tecan (15.00 Uhr), UBS (10.30 Uhr) Donnerstag: - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (Call 9.00/10.45 Uhr) - VAT: Lagebericht Q1 (Conf Call 10.00) - Bystronic: Update Q1 - DocMorris: Trading Update Q1 (Webcall 11.00 Uhr) - Gurit: Umsatz Q1 - Weleda: BMK 2025 (10.00 Uhr) - GV: Bucher (15.30 Uhr), Gurit (16.30 Uhr), Lindt&Sprüngli (10.00 Uhr), Medmix (10.00 Uhr), Nestlé (14.30 Uhr), Rieter (16.00 Uhr), Siegfried (10.00 Uhr), SIG (14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März (Donnerstag) - SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (Donnerstag) - Geldmarkt Apéro mit Reden (ab 18.00 Uhr) Ausland: - US: Erzeugerpreise 3/26 (14.30 Uhr) IWF veröffentlicht Bericht zur globalen Finanzstabilität (16.15 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swiss Re (8,00 USD) - Bossard (3,90 Fr.) - BVZ (30,00 Fr.) - TX Group (4,00 Fr.) per 15.04: - Mobilezone (0,90 Fr.) per 16.04: - Comet (0,50 Fr.) - IVF Hartmann (3,80 Fr.) - LUKB (2,70 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) per 17.04: - Geberit (12,90 Fr.) - Epic (3,20 Fr.) - Georg Fischer (1,35 Fr.) - Sulzer (4,75 Fr.) - Tecan (3,00 Fr.) - V-Zug (0,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9216 - USD/CHF: 0,7836 - Swiss Bond Index: -6 BP auf 138,09 (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,477 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,28 Prozent auf 13'146 Punkte - SLI (Montag): -0,23 Prozent auf 2'108 Punkte - SPI (Montag): -0,20 Prozent auf 18'453 Punkte - Dax (Montag): -0,26 Prozent auf 23'742 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,12 Prozent auf 8'236 Punkte

awp-robot/sw/