- SMI vorbörslich: -0,11 Prozent auf 13'255,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,66 Prozent auf 48'536 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,96 Prozent auf 23'639 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,32 Prozent auf 58'062 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Helvetia Baloise 2025: Kombiniertes Geschäftsergebnis 19'838,9 Mio Fr. Underlying Earnings 1'034,7 Mio Fr. Pro Forma Combined Ratio 92,8 Prozent Eigenkapital von 13,8 Milliarden Fr. SST-Quote auf prof forma-Basis von etwa 260 Prozent Sehen Synergiepotenziel weiterhin bei 350 Mio Fr. Rechnen mit Stellenabbau 2000 bis 2600 FTE bis 2028 Bis Ende 2025 wurden Synergien von 139 Mio Fr. erzielt Bis Ende Q1 2026 Stellenabbau von etwas mehr als 1100 FTE Ziele bis 2028: Streben Eigenkapitalrendite 16-18 Prozent an Dividendeausschüttung von über 2,8 Mrd Fr. (2026-2028) Dividende soll 2029 um mehr als 50 Prozent über 2025-Niveau liegen Wachstum Underlying Earnings je Aktie 10 bis 12 Prozent Underlying Eigenkapitalrendite von 16 bis 18 Prozent Vorbörsliche Indikation +4,0 Prozent - ABB liefert Antriebstechnik für neues Kupferbergwerk in Australien - Julius Bär ernennt Klaus Naeve zum Deutschland-Chef - Nestlé muss laut Präsidenten Isla junge Kunden besser erreichen (Inti NZZ) - Sandoz schliesst Lieferabkommen mit Regierung von Ruanda - Swiss-Life-Chef Aellig erhält mehr Lohn - UBS: Fitch erhöht Rating auf «A+» - Ausblick stabil - APG-Schadenersatzklage gegen Serbien von Schiedsgericht abgewiesen muss Prozesskosten von 3,5 Mio Dollar (2,7 Mio Fr. an Serbien zahlen - BLKB ernennt Alexandra Scriba per 1. Mai 2026 zur neuen CEO Thomas Aegerter wird per 1. Juli 2026 neuer Bankratspräsident - Cosmo mit positiven Phase-III-Daten für Haarausfall-Mittel Clascoterone Einreichung für NDA-/MAA-Anträge in USA für Anfang 2027 geplant Vorbörsliche Indikation +7,9 Prozent - Elma 2026: Im H1 wird leicht negativer EBIT erwartet baut bis zu 100 Stellen ab - maximal 50 Entlassungen - Flughafen Zürich: Passagierzahl März 2,47 Mio (+4,9 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz März 47,5 Mio Fr. (+2,2 Prozent gg VJ) - Bellevue beruft Livia Zanini zur Head of Sales Switzerland - DKSH will Geschäft von Kinematic Resources in Malaysia übernehmen - HT5 schliesst Kaptialerhöhung im Vorfeld der Fusion mit Centiel ab - Mindmaze 2025: Verlust von 9,9 Mio Franken - Flüssige Mittel 9,5 Mio Fr. - Nebag 2025: Gewinn von 0,43 Mio Franken - Ausschüttung von 0,30 Fr. je Aktie - PEH schliesst Geschäftsjahr 2025/26 mit Rückgang des Nettovermögens ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX bringt Daten zu Aktien mit Chainlink auf die Blockchain PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,732 Prozent - DocMorris: Fritz Oesterle/Szwajcowski/Molenda melden Anteil von 15,013 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,023 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,024 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 5,244 Prozent - Sunrise: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,007 Prozent PRESSE MITTWOCH - CEO Sergio Ermotti könnte bis Ende 2027 im Amt bleiben (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Helvetia Baloise: Conf. Call zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) Capital Markets Day (ab 14.30 Uhr), London - GV: Adecco (11.00 Uhr), Basilea (14.00 Uhr), Calida (13.30 Uhr), Cicor (14.00 Uhr), Geberit (16.30 Uhr), Georg Fischer (15.00 Uhr), Kuros (11.00 Uhr), Mikron (15.00 Uhr), SF Urban (16.00 Uhr), Sulzer (10.00 Uhr), Tecan (15.00 Uhr), UBS (10.30 Uhr) Donnerstag: - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (Call 9.00/10.45 Uhr) - VAT: Lagebericht Q1 (Conf Call 10.00) - Bystronic: Update Q1 - DocMorris: Trading Update Q1 (Webcall 11.00 Uhr) - Gurit: Umsatz Q1 - GV: Bucher (15.30 Uhr), Gurit (16.30 Uhr), Lindt&Sprüngli (10.00 Uhr), Medmix (10.00 Uhr), Nestlé (14.30 Uhr), Rieter (16.00 Uhr), Siegfried (10.00 Uhr), SIG (14.00 Uhr) Freitag: - GV: Allreal, Flughafen Zürich, LLB, StarragTornos, Straumann WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März (Donnerstag) Logiernächte März (1. Schätzung) Freitag - SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (Donnerstag) Geldmarkt Apéro mit Reden (Donnerstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion 2/26 (11:00) - US: Empire State Index 4/26 (14:30) Im- und Exportpreise 3/26 (14:30) NAHB-Index 4/26 (16:00) EIA Ölbericht (Woche) (16:30) Beige Book (20:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Mobilezone (0,90 Fr.) per 16.04: - Comet (0,50 Fr.) - IVF Hartmann (3,80 Fr.) - LUKB (2,70 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) per 17.04: - Geberit (12,90 Fr.) - Epic (3,20 Fr.) - Georg Fischer (1,35 Fr.) - Sulzer (4,75 Fr.) - Tecan (3,00 Fr.) - V-Zug (0,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9211 - USD/CHF: 0,7814 - Swiss Bond Index: +19 BP auf 138,28 (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,429 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,94 Prozent auf 13'270 Punkte - SLI (Dienstag): +1,10 Prozent auf 2'131 Punkte - SPI (Dienstag): +1,07 Prozent auf 18'650 Punkte - Dax (Dienstag): +1,27 Prozent auf 24'044 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,83 Prozent auf 8'328 Punkte

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