- SMI vorbörslich: +0,38 Prozent auf 13'270,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,15 Prozent auf 48'464 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,59 Prozent auf 24'016 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,53 Prozent auf 59'604 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - VAT Q1: Auftragseingang 356,3 Mio Fr. (VJ 241,7 Mio) Auftragsbestand 431,3 Mio Fr. (VJ 339,1 Mio) Umsatz 220,9 Mio Fr. (VJ 275,1 Mio) Q2: Erwarten Umsatz von 265 bis 295 Mio Fr. Erwarten weiterhin Book-to-bill von über 1 Nahostkonflikt ohne wesentlichen Auswirkungen für Umsatzausblick 2026 Ausblick 2026 wird insgesamt bestätigt Vorbörsliche Indikation -2,2 Prozent - Amrize weitet «Made in America»-Label aus - Galderma bringt neues Alastin Regenerating Skin Nectar mit TriHex+ auf Markt - Partners Group: Management-Kauf über 1,12 Mio Fr. (1'250 Aktien) - Barry Callebaut H1: Volumenwachstum -6,9 Prozent (AWP-Konsens: -7,8 Prozent) Verkaufsmenge 1'010,25 Tsd t (AWP-Konsens: 999 Tsd) Umsatz 6752,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7062 Mio) EBIT 289,4 Mio Fr. (VJ 295,8 Mio) EBIT adj. 310,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 317,6 Mio) Reinergebnis 89,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 104,8 Mio) Reinergebnis adj. 108,9 Mio Fr. (VJ 63,5 Mio) Freier Cashflow 801,8 Mio Fr. (VJ -2114 Mio) 2025/26: Verkaufsmenge wird um 1-3 Prozent sinken - Wachstum in H2 Adj. EBIT sinkt im mittleren zweistelligen Prozent-Bereich Ausblick möglicherweise durch Nahost beeinträchtigt präsentiert im Juni Wachstumsplan «Focus for Growth» Vorbörsliche Indikation -3,8 Prozent - Bystronic Q1: Umsatz 128 Mio Fr. (AWP-Konsens: 162,7 Mio) Auftragseingang 148 Mio Fr. (AWP-Konsens: 167,0 Mio) 2026: Weiter höherer Umsatz und Fortschritte bei Profitabilität erw Makroökonomische und geopolitische Unsicherheit prägen weiter Detailliertere Prognose mit Zahlen zu Q2 - DocMorris Q1: Umsatz 318,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 320,5 Mio) Umsatz Deutschland 301,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 304,4 Mio) Umsatz Deutschland Rx 68,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 64,8 Mio) Umsatz Deutschland Non-Rx 233,6 Mio Fr.(AWP-Konsens: 239,5 Mio) Bereinigtes EBITDA bei -6,3 Mio Fr. (Vorjahr: -16,1 Mio) 2026: Umsatzplus im mittleren ein- bis tiefen zweistelligen Bereich Weiter adj. EBITDA von -10 bis -25 Mio Fr. erwartet Weiterhin Break-even bei adj. EBITDA im Jahresverlauf erwartet Umsatzwachstum mittelfristig weiterhin bei 15 Prozent erwartet EBITDA-Marge mittelfristig weiterhin bei rund 8 Prozent erwartet Weiterhin Break-even beim freien Cashflow im Laufe 2027 erwartet VR empfiehlt deutliche Ablehnung der Anträge der CEPD CEPD will «kalte Übernahme» durch die Hintertür Aktionäre sollen Stimmrecht nutzen, um Investition zu schützen Vorbörsliche Indikation +4,8 Prozent - Alpine Select 2025: Dividende von 0,60 Fr. je Aktie (VJ: 0 Fr.) Gewinn 10,32 Mio. Fr. (VJ: 1,27 Mio.) - Bioversys startet Phase-3-Studie zu BV100 bei schwerer Lungenentzündung - DKSH erhält Aufträge von Yeastup und Sanofi - Orell Füssli schlägt Rosmarie Schlup und Martin Thorbjörnson für VR vor - SF-Urban-Properties-Aktionäre stimmen an GV für Kapitalerhöhung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - China: BIP Q1 +5,0 Prozent gg VJ WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,989 Prozent - Medartis: Bank of America meldet Anteil von 7,332 Prozent/2,078 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 3,11 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Barry Callebaut: Call Ergebnis H1 (9.00/10.45 Uhr) - VAT: Conf Call Lagebericht Q1 (10.00 Uhr) - DocMorris: Webcall Trading Update Q1 (11.00 Uhr) - Gurit: Umsatz Q1 (nachbörslich) - GV: Bucher (15.30 Uhr), Gurit (16.30 Uhr), Lindt&Sprüngli (10.00 Uhr), Medmix (10.00 Uhr), Nestlé (14.30 Uhr), Rieter (16.00 Uhr), Siegfried (10.00 Uhr), SIG (14.00 Uhr) Freitag: - GV: Allreal, Flughafen Zürich, LLB, StarragTornos, Straumann Montag - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März (08.30 Uhr) Logiernächte März (1. Schätzung) Freitag - SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (09.30 Uhr) Geldmarkt Apéro mit Reden (18.00 Uhr) Ausland: - ZO: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig - 11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche - 14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 4/26 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 3/26 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 3/26 (15.15 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Centiel (Reverse Takover mit HT5, Handelsstart 17.04.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Comet (0,50 Fr.) - IVF Hartmann (3,80 Fr.) - LUKB (2,70 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) per 17.04: - Geberit (12,90 Fr.) - Epic (3,20 Fr.) - Georg Fischer (1,35 Fr.) - Sulzer (4,75 Fr.) - Tecan (3,00 Fr.) - V-Zug (0,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9220 - USD/CHF: 0,7812 - Swiss Bond Index: +05 BP auf 138,33 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,445 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,38 Prozent auf 13'220 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,00 Prozent auf 2'131 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,32 Prozent auf 18'590 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,09 Prozent auf 24'067 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,47 Prozent auf 8'275 Punkte

awp-robot/sw/