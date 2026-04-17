- SMI vorbörslich: +0,05 Prozent auf 13'180,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 48'579 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,36 Prozent auf 24'103 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,05 Prozent auf 58'893 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär nimmt mit 2 Anleihen 500 Mio Franken auf - Zurich platziert nachrangige Anleihe über 500 Millionen US-Dollar - Nestlé-Aktionäre wählen Ex-SNB-Präsident Jordan in Verwaltungsrat - Adecco platziert Hybrid-Anleihe über 450 Mio Euro - CEPD: Wir planen keine Übernahme von DocMorris fordert «echte» Governance-Reform - Gurit Q1: Umsatz 75,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,2 Mio) 2026: Guidance bestätigt - Iran-Krieg im Blick - Centiel (ehemals HT5) mit erstem Handelstag an der SIX - Kudelski erweitert Partnerschaft mit Harmonic für Live-Event-Wasserzeichen - SIG-Aktionäre lehnen Vergütungsbericht ab - TX Group: NZZ und Tamedia verlängern Zusammenarbeit für Druck bis 2034 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SNB plädiert für offene Schnittstellen im Zahlungsverkehr - Procimmo Real Estate SICAV nimmt mit Kapitalerhöhung rund 30 Mio Franken auf - Raiffeisen-Chefökonom kritisiert Verschärfung der Lex Koller PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: UBS Fund Management meldet Anteil von 15,001 Prozent - Cicor: Christophe Albin meldet Anteil von <3 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,066 Prozent - GAM meldet Eigenanteil von 0,026 Prozent/12,516 Prozent - Polypeptide: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Allreal, Flughafen Zürich, LLB, StarragTornos, Straumann Montag - Keine Termine Dienstag: - Temenos: Ergebnis Q1 (Webcast 18.30 Uhr) - Villars: Ergebnis 2025 - GV: Amrize, Bystronic, Coltene, Galenica, SMG WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Logiernächte März (1. Schätzung, 14.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 (Dienstag) - BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2025 (Lohnindex, Dienstag) - FINMA: Jahres-MK 2026 (Dienstag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 2/26 (10.00 Uhr) - IT: Handels- und Leistungsbilanz 2/26 (10.00 Uhr) - ZO: Handelsbilanz 2/26 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Centiel (Reverse Takover mit HT5, Handelsstart 17.04.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Geberit (12,90 Fr.) - Epic (3,20 Fr.) - Georg Fischer (1,35 Fr.) - Sulzer (4,75 Fr.) - Tecan (3,00 Fr.) - V-Zug (0,90 Fr.) per 20.04: - Nestlé (3,10 Fr.) - Lindt&Sprüngli PS/N (180,00 Fr./1800,00 Fr.) - Adecco (1,00 Fr.) - Bucher (11,00 Fr.) - Medmix (0,10 Fr.) - Mikron (0,60 Fr.) - SF Urban (3,65 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9227 - USD/CHF: 0,7834 - Swiss Bond Index: +6 BP auf 138,39 Pkte (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,415 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,35 Prozent auf 13'173 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,44 Prozent auf 2'122 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,41 Prozent auf 18'514 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,36 Prozent auf 24'154 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,78 Prozent auf 8'263 Punkte

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