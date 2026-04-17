STIMMUNG:
Die Schweizer Börse dürfte am Freitag laut den vorbörslichen Indikationen wenig verändert in den Handel starten. Vor dem Wochenende übe man sich generell in Zurückhaltung, hiess es im Handel. Das Handelsgeschehen bleibe aber weiterhin von den Hoffnungen auf ein Ende der Kampfhandlungen im Nahen Osten geprägt. Dies schürt auch die Erwartung, dass die Energiepreise nachhaltig von den erhöhten Niveaus der letzten Wochen sinken.
- SMI vorbörslich: +0,05 Prozent auf 13'180,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 48'579 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,36 Prozent auf 24'103 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,05 Prozent auf 58'893 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär nimmt mit 2 Anleihen 500 Mio Franken auf - Zurich platziert nachrangige Anleihe über 500 Millionen US-Dollar - Nestlé-Aktionäre wählen Ex-SNB-Präsident Jordan in Verwaltungsrat - Adecco platziert Hybrid-Anleihe über 450 Mio Euro - CEPD: Wir planen keine Übernahme von DocMorris fordert «echte» Governance-Reform - Gurit Q1: Umsatz 75,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,2 Mio) 2026: Guidance bestätigt - Iran-Krieg im Blick - Centiel (ehemals HT5) mit erstem Handelstag an der SIX - Kudelski erweitert Partnerschaft mit Harmonic für Live-Event-Wasserzeichen - SIG-Aktionäre lehnen Vergütungsbericht ab - TX Group: NZZ und Tamedia verlängern Zusammenarbeit für Druck bis 2034 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SNB plädiert für offene Schnittstellen im Zahlungsverkehr - Procimmo Real Estate SICAV nimmt mit Kapitalerhöhung rund 30 Mio Franken auf - Raiffeisen-Chefökonom kritisiert Verschärfung der Lex Koller PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: UBS Fund Management meldet Anteil von 15,001 Prozent - Cicor: Christophe Albin meldet Anteil von <3 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,066 Prozent - GAM meldet Eigenanteil von 0,026 Prozent/12,516 Prozent - Polypeptide: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Allreal, Flughafen Zürich, LLB, StarragTornos, Straumann Montag - Keine Termine Dienstag: - Temenos: Ergebnis Q1 (Webcast 18.30 Uhr) - Villars: Ergebnis 2025 - GV: Amrize, Bystronic, Coltene, Galenica, SMG WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Logiernächte März (1. Schätzung, 14.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 (Dienstag) - BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2025 (Lohnindex, Dienstag) - FINMA: Jahres-MK 2026 (Dienstag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 2/26 (10.00 Uhr) - IT: Handels- und Leistungsbilanz 2/26 (10.00 Uhr) - ZO: Handelsbilanz 2/26 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Centiel (Reverse Takover mit HT5, Handelsstart 17.04.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Geberit (12,90 Fr.) - Epic (3,20 Fr.) - Georg Fischer (1,35 Fr.) - Sulzer (4,75 Fr.) - Tecan (3,00 Fr.) - V-Zug (0,90 Fr.) per 20.04: - Nestlé (3,10 Fr.) - Lindt&Sprüngli PS/N (180,00 Fr./1800,00 Fr.) - Adecco (1,00 Fr.) - Bucher (11,00 Fr.) - Medmix (0,10 Fr.) - Mikron (0,60 Fr.) - SF Urban (3,65 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9227 - USD/CHF: 0,7834 - Swiss Bond Index: +6 BP auf 138,39 Pkte (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,415 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,35 Prozent auf 13'173 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,44 Prozent auf 2'122 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,41 Prozent auf 18'514 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,36 Prozent auf 24'154 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,78 Prozent auf 8'263 Punkte
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(AWP)