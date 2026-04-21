- SMI vorbörslich: +0,12 Prozent auf 13'300 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,01 Prozent auf 49'443 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,26 Prozent auf 24'404 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,97 Prozent auf 59'395 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group: Management-Verkauf über 2,92 Mio Fr. (3'111 Aktien) - Roche: FDA nimmt Zulassungsantrag für Gazyva zur Behandlung von Lupus an - SGS: 61,35 Prozent der Dividende 2025 in neue Aktien gewählt - Sika gründet neue Ländergesellschaft in Kirgisistan - Addex: GABAB-PAM-Kandidat zeigt eine starke hustenstillende Wirkung - DKSH baut neues Logistikzentrum für Medizintechnik - Kudelski startet digitale Plattform für Snooker-Community - Warteck will Opting-Up-Klausel von 49 Prozent einführen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte März zum VM nominal +1,0 Prozent, real -3,4 Prozent (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss März 2,74 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe März zum VM nominal +10,1 Prozent, real +3,1 Prozent (saisonbereinigt) - FH: Uhrenexporte März unbereinigt 2,11 Mrd. Fr. (nom. -1,0 Prozent gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Gurit: Martin Bisang meldet Anteil von 24,99 Prozent/2,137 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,009 Prozent PRESSE DIENSTAG - US-Zollrückforderungen werden für betroffene Firmen zur Geduldsprobe (Blick) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich, Webcast 18.30 Uhr) - Villars: Ergebnis 2025 (nachbörslich, BMK Mittwoch) - GV: Amrize, Bystronic, Coltene, Galenica, SMG Mittwoch: - ABB: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Peach Property: Ergebnis 2025 - Phoenix Mecano: Ergebnis 2025/Q1 2026 (MK 11.00 Uhr) - Villars: BMK 2025 (10.30 Uhr) GV: Ascom, Bell, Galderma, Inficon, SFS, Vetropack Donnerstag: - Nestlé: Umsatz Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Roche: Umsatz Q1 (Webcast 14.00 Uhr)) - Galderma: Trading Update Q1 (Conf. Call 15.30 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SGS: Umsatz Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vontobel: Trading Update 3 Monate GV: APG, Elma, Hiag, Medartis, Newron WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 (08.00 Uhr) - BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2025 (08.30 Uhr) - SNB: Ergebnis Q1 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/26 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 3/26 (14.30 Uhr) Lagerbestände 2/26 (16.00 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 3/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - UBS (1,10 USD) - Straumann (1,00 Fr.) - Allreal (7,00 Fr.) - Calida (0,25 Fr.) - Flughafen Zürich (8,50 Fr.) - LLB (2,80 Fr.) per 22.04: - StarragTornos (1,00 Fr.) per 23.04: - Bystronic (4,00 Fr.) - Coltene (2,00 Fr.) - Galenica (2,50 Fr.) - SMG (0,82 Fr.) per 24.04: - Amrize (0,44 USD) - Galderma (0,35 Fr.) - Ascom (0,20 Fr.) - Bell (7,00 Fr.) - Cosmo (2,10 EUR) - Inficon (2,00 Fr.) - Vetropack (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9171 - USD/CHF: 0,7787 - Swiss Bond Index: auf 138,61 Pkte (unv.) (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,423 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,06 Prozent auf 13'284 Punkte - SLI (Montag): -1,16 Prozent auf 2'143 Punkte - SPI (Montag): -0,58 Prozent auf 18'765 Punkte - Dax (Montag): -1,15 Prozent auf 24'418 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,83 Prozent auf 8'331 Punkte

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