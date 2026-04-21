STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag fester in den Handel starten und einen Teil der Verluste vom Vortag wettmachen. Im Fokus bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten, wobei das Risiko abrupter Marktbewegungen weiterhin hoch ist.
- SMI vorbörslich: +0,12 Prozent auf 13'300 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,01 Prozent auf 49'443 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,26 Prozent auf 24'404 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,97 Prozent auf 59'395 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group: Management-Verkauf über 2,92 Mio Fr. (3'111 Aktien) - Roche: FDA nimmt Zulassungsantrag für Gazyva zur Behandlung von Lupus an - SGS: 61,35 Prozent der Dividende 2025 in neue Aktien gewählt - Sika gründet neue Ländergesellschaft in Kirgisistan - Addex: GABAB-PAM-Kandidat zeigt eine starke hustenstillende Wirkung - DKSH baut neues Logistikzentrum für Medizintechnik - Kudelski startet digitale Plattform für Snooker-Community - Warteck will Opting-Up-Klausel von 49 Prozent einführen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte März zum VM nominal +1,0 Prozent, real -3,4 Prozent (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss März 2,74 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe März zum VM nominal +10,1 Prozent, real +3,1 Prozent (saisonbereinigt) - FH: Uhrenexporte März unbereinigt 2,11 Mrd. Fr. (nom. -1,0 Prozent gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Gurit: Martin Bisang meldet Anteil von 24,99 Prozent/2,137 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,009 Prozent PRESSE DIENSTAG - US-Zollrückforderungen werden für betroffene Firmen zur Geduldsprobe (Blick) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich, Webcast 18.30 Uhr) - Villars: Ergebnis 2025 (nachbörslich, BMK Mittwoch) - GV: Amrize, Bystronic, Coltene, Galenica, SMG Mittwoch: - ABB: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Peach Property: Ergebnis 2025 - Phoenix Mecano: Ergebnis 2025/Q1 2026 (MK 11.00 Uhr) - Villars: BMK 2025 (10.30 Uhr) GV: Ascom, Bell, Galderma, Inficon, SFS, Vetropack Donnerstag: - Nestlé: Umsatz Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Roche: Umsatz Q1 (Webcast 14.00 Uhr)) - Galderma: Trading Update Q1 (Conf. Call 15.30 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SGS: Umsatz Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vontobel: Trading Update 3 Monate GV: APG, Elma, Hiag, Medartis, Newron WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 (08.00 Uhr) - BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2025 (08.30 Uhr) - SNB: Ergebnis Q1 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/26 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 3/26 (14.30 Uhr) Lagerbestände 2/26 (16.00 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 3/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - UBS (1,10 USD) - Straumann (1,00 Fr.) - Allreal (7,00 Fr.) - Calida (0,25 Fr.) - Flughafen Zürich (8,50 Fr.) - LLB (2,80 Fr.) per 22.04: - StarragTornos (1,00 Fr.) per 23.04: - Bystronic (4,00 Fr.) - Coltene (2,00 Fr.) - Galenica (2,50 Fr.) - SMG (0,82 Fr.) per 24.04: - Amrize (0,44 USD) - Galderma (0,35 Fr.) - Ascom (0,20 Fr.) - Bell (7,00 Fr.) - Cosmo (2,10 EUR) - Inficon (2,00 Fr.) - Vetropack (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9171 - USD/CHF: 0,7787 - Swiss Bond Index: auf 138,61 Pkte (unv.) (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,423 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,06 Prozent auf 13'284 Punkte - SLI (Montag): -1,16 Prozent auf 2'143 Punkte - SPI (Montag): -0,58 Prozent auf 18'765 Punkte - Dax (Montag): -1,15 Prozent auf 24'418 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,83 Prozent auf 8'331 Punkte
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(AWP)