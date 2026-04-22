- SMI vorbörslich: +0,62 Prozent auf 13'215,00 Punkte (08.21 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,59 Prozent auf 49'149 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,59 Prozent auf 24'260 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,23 Prozent auf 59'484 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q1: Auftragseingang 11'298 Mio USD (AWP-Konsens: 9729 Mio) Umsatz 8734 Mio USD (AWP-Konsens: 8418 Mio) Operativer EBITA 2049 Mio USD (AWP-Konsens: 1951 Mio) Operative EBITA-Marge 23,5 Prozent (AWP-Konsens: 23,2 Prozent) Reinergebnis 1324 Mio USD (AWP-Konsens: 1373 Mio) Auftragseingang stieg dank starker Marktdynamik Nachfrage robust - vom Nahost-Konflikt weitgehend unberührt Book-to-Bill-Verhältnis in allen Geschäftsbereichen positiv Marktstörungen wg. Nahostkonflik nur bei Automation zum Quartalsende Q2: Umstzwachstum hoch einstellig bis niedrig zweistellig Operative EBITA-Marge sollte sich zum VJ erhöhen 2026: Hebt Wachstums- und Margenerwartungen an Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis tiefen zweistell. Bereich Operative EBITA-Marge sollte sich erhöhen Margenerhöhung selbst ohne die erzielten Immobilienerlöse vorbörsliche Indikation +6,1 Prozent - Roche: legt neue Daten zu MS-Kandidat Fenebrutinib vor Fenebrutinib senkt Krankheitsschübe um über 50 Prozent legt positive Phase-III-Daten zu Enspryng vor - Bioversys schliesst Phase-1-Studie mit BV100 in China erfolgreich ab - EFG International: Management-Verkauf über 2,63 Mio Fr. (150'000 Aktien) - Flughafen Zürich: Anflugkapazität wegen tech. Probleme um 30 Prozent reduziert - Flughafen Zürich:Skyguide reduziert wegen technischen Problems Anflugkapazität - LLB 2026: Moody's hebt Depositenrating auf Aa1 an - Montana Aerospace: CEO Kai Arndt verlässt Unternehmen per sofort CEO-Aufgaben interimistisch vom Management übernommen Bisheriger CEO bleibt beratend für Unternehmen tätig - Peach Property 2025: Mietertrag 108 Mio. Euro (VJ 124,5 Mio.) FFO I 17,7 Mio EUR (VJ 18,1 Mio) Vorsteuerergebnis -47,2 Mio Euro (VJ -176,9 Mio) Reinergebnis -41,21 Mio Euro (VJ -200,5 Mio) 2026: FFP von 17-19 Mio EUR erwartet LFL-Mietwachstum im Strategic Portfolio von rd 6 Prozent erw. - Phoenix Mecano 2025: Dividende 19,50 Fr. (VJ 19,00 Fr.) Q1: Umsatz 198 Mio EUR (VJ 196,7 Mio) Auftragseingang 193,8 Mio EUR (VJ 194,5 Mio) EBIT 16,4 Mio EUR (VJ 13,5 Mio) Reinergebnis 10,7 Mio EUR (VJ 10,1 Mio) Iran-Krieg wird sich verzögert in Zahlen niederschlagen Standorte der Gruppe im Nahen Osten sind direkt betroffen Negative Folgen dürften Ergebnis im Q2 beeinträchtigen 2026: Stabile bis leicht positive Impulse aus Kernmärkten Steigerung der Profitabilität angestrebt Leicht über Vorjahr liegendes Betriebsergebnis erwartet Fokus auf Kosten- und Cash Flow-Disziplin - Temenos Q1: Umsatz 253 Mio USD (AWP-Konsens: 247 Mio) Umsatz Lizenzen Software 87,2 Mio USD (AWP-Konsens: 88 Mio) Umsatz Services 33,9 Mio USD (AWP-Konsens: 32 Mio) Umsatz Maintenance 132 Mio USD (AWP-Konsens: 127 Mio) EBIT adj. 83 Mio USD (AWP-Konsens: 77 Mio) EBIT-Marge adj. 32,7 Prozent (AWP-Konsens: 31,3 Prozent) Ergebnis je Aktie adj. 0,90 USD (AWP-Konsens: 0,85 USD) Daniel Schmucki soll neuer CFO werden per 3. August 2026 Das Verkaufsumfeld ist im ersten Quartal stabil geblieben CEO: Gutes Q1 im Nahen Osten und Afrika Kein Impact durch Nahost-Situation bestätigt Guidance für 2026 und Mittelfristziele vorbörsliche Indikation +3,9 Prozent - Villars 2025: Geschäftsertrag 70,8 Mio Fr. (VJ 73,3 Mio) EBIT 4,1 Mio Fr. (VJ 4,2 Mio) Reinergebnis 2,9 Mio Fr. (VJ 2,8 Mio) Dividende 9.00 Fr. (VJ 8,00 Fr.) 2026: Erwarten Umsatzwachstum durch Anstieg der Benzinpreise NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Centiel: Diverse Beteiligungsmeldungen nach Kapitalerhöhung - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,965 Prozent - Montana Aerospace: Capital meldet Anteil von 4,968 Prozent - SMG: Pictet Asset Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - UBS: Voraussichtlich Bundesratsentscheid zu Kapitalregeln - ABB: Webcast zu Ergebnis Q1 (09.00 Uhr) - Peach Property: Conf. Call Ergebnis 2025 (11.00 Uhr) - Phoenix Mecano: MK zu Ergebnis 2025/Q1 2026 (11.00 Uhr) - Villars: BMK 2025 (10.30 Uhr) GV: Ascom, Bell, Galderma, Inficon, SFS, Vetropack Donnerstag: - Nestlé: Umsatz Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Roche: Umsatz Q1 (Webcast 14.00 Uhr)) - Galderma: Trading Update Q1 (Conf. Call 15.30 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SGS: Umsatz Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vontobel: Trading Update 3 Monate GV: APG, Elma, Hiag, Medartis, Newron Freitag: - Holcim: Trading Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis Q1 - Inficon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - GV: Arbonia, Asmallworld, Bajaj Mobility, Cembra, GLKB, VP Bank, WKB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Ergebnis Q1 (Donnerstag) - SNB: GV, mit Referat Martin Schlegel (Freitag) - BFS: Logiernächte März (2. Schätzung; Freitag) Ausland: - ZO: Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig; 16.00 Uhr) - US: EIA Ölbericht (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - StarragTornos (1,00 Fr.) per 23.04: - Bystronic (4,00 Fr.) - Coltene (2,00 Fr.) - Galenica (2,50 Fr.) - SMG (0,82 Fr.) per 24.04: - Amrize (0,44 USD) - Galderma (0,35 Fr.) - Ascom (0,20 Fr.) - Bell (7,00 Fr.) - Cosmo (2,10 EUR) - Inficon (2,00 Fr.) - Vetropack (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.21 Uhr) - EUR/CHF: 0,9161 - USD/CHF: 0,7800 - Swiss Bond Index: +3 BP auf 138,58 Pkte (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,399 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,13 Prozent auf 13'134 Punkte - SLI (Dienstag): -1,04 Prozent auf 2'120 Punkte - SPI (Dienstag): -0,91 Prozent auf 18'595 Punkte - Dax (Dienstag): -0,60 Prozent auf 24'271 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,25 Prozent auf 8'236 Punkte

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