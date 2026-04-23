STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag auf eine etwas tiefere Eröffnung
zu. Die weiterhin wenig Hoffnung verheissende Lage im Nahostkonflikt bringt den
Leitindex SMI damit wieder in die Nähe der Marke von 13'000, die er vor gut zwei
Wochen erstmals seit Mitte März  überschritten hatte. in welche Richtung es am 
Berichtstag geht, hängt indes zu einem guten Teil auch von Nestlé und Roche ab,
welche beide vorbörslich Angaben zum ersten Quartal gemacht haben.

- SMI vorbörslich: -0,21 Prozent auf 13'040,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): +0,69 Prozent auf 49'490 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,64 Prozent auf 24'658 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,80 Prozent auf 59'109 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Nestlé Q1: Umsatz 21'317 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21'248 Mio)
             Org. Wachstum 3,5 Prozent (AWP-Konsens: 2,5 Prozent)
             RIG 1,2 Prozent (AWP-Konsens: 0,2 Prozent)
             Organ. Wachstum Nutrition -3,9 Prozent (Q4: 0,3 Prozent) - Babynahrungsrückruf

             Organ. Wachstum Kaffee 9,3 Prozent (Q4: 4,8 Prozent; Q3: 9,1 Prozent)
             Organ. Wachstum Tierfutter 2,7 Prozent (Q4: 5,3 Prozent; Q3: 0,9 Prozent)
             Organ. Wachstum Snacks 4,2 Prozent (Q4: 4,5 Prozent; Q3: 4,0 Prozent)
             Organ. Wachstum Wassereinheit 3,3 Prozent (Q4: 8,3 Prozent; Q3: 3,8 Prozent)
             Organ. Wachstum Nespresso 5,1 Prozent (Q4: 4,2 Prozent; 8,5 Prozent)
             Organ. Wachstum AOA 2,4 Prozent (Q4: 4,3 Prozent; Q3: 3,4 Prozent)
             Organ. Wachstum AMS 3,8 Prozent (Q4: 3,3 Prozent; Q3: 3,5 Prozent)
             Organ. Wachstum Europa 3,9 Prozent (Q4: 4,6 Prozent; Q3: 6,0 Prozent)
             Org. Wachstum China -10,6 Prozent - Korr. Handelsbestände + Babynahrung
             Preisanpassungen 2,3 Prozent (Q4: 2,8 Prozent; Q3: 2,8 Prozent)
             Wechselkurseffekte belasteten den Umsatz mit 9,3 Prozent
             Wachstum Nespresso weiterhin von USA getragen
             Die meisten Zonen und Kategorien lieferten starke Ergebnisse
             Emerging Markets verzeichneten herausragendes Wachstum
             Gehen bei Babynahrung von vollständiger Erholung bis Jahresende aus
             Naher Osten macht etwa 3 Prozent des Gruppenumsatzes aus
             Fabriken im Nahen Osten weiterhin in Betrieb
             Auswirkungen Naher Osten auf Kosten und Konsumentenvertr. ungewiss
             Produktverfügbarkeit Säuglingsnahrung wieder normal
             RIG hat weiter oberste Priorität
        CEO: Situation in Nahost bisher wenig Einfluss aufs globale Geschäft
             Wende in China ab zweitem Halbjahr erwartet
             Noch kein Entscheid zu jurist. Schritten gg. Babyfood-Zulieferer
       2026: Ausblick bestätigt
             Free Cashflow von über 9 Mrd Fr. erwartet
             operative Marge sollte sich verbessern und im H2 ansteigen
          verkauft US-Kaffeehauskette Blue Bottle an Investor Centurium Capital
          vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent

- UBS: Bundesratsentscheid zu den neuen TBTF-Regeln
       lehnt das vorgeschlagene Paket weiterhin entschieden ab
       Vorgeschlagenen Massnahmen hätten weitreichende Folgen für Wirtschaft
       Weitere Stellungnahmen spätestens mit Q1-Ergebnis am 29.4.
       Zusätzliches Kapital in Höhe von rund 20 Mrd USD nötig
       Neben 20 Mrd Tochterunterlegung weitere 2 Mrd nötig, insgesamt 22 Mrd
       Setzen Hoffnungen auf parlamentarischen Prozess
       Werden weiterhin angemessene Massnahmen prüfen zum Schutz der Aktionäre
       betätigt daher Kapitalquoten-Ziele für 2026
       hält an Kapitalrenditenziele 2026 und am Geschäftsmodell fest
    vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent

- Roche Q1: Umsatz Diagnostics 3253 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3318 Mio)
            Umsatz Pharma 11'469 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'442 Mio)
            Umsatz 14'722 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'840 Mio)
            Umsatz Pathology Lab 419 Mio Fr. (AWP-Konsens: 408 Mio)
            Umsatz Near Patient Care 465 Mio Fr. (AWP-Konsens: 505 Mio)
            Umsatz Molecular Lab 571 Mio Fr. (AWP-Konsens: 595 Mio)
            Umsatz Perjeta 672 Mio Fr. (AWP-Konsens: 648 Mio)
            Umsatz Evrysdi 464 Mio Fr. (AWP-Konsens: 413 Mio)
            Umsatz Hemlibra 1190 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1138 Mio)
            Umsatz Avastin 224 Mio Fr. (Q4: 210 Mio; Q3: 241 Mio)
            Umsatz Vabysmo 1024 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1024 Mio)
            Umsatz Ocrevus 1692 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1740 Mio)
            Umsatz Tecentriq 811 Mio Fr. (AWP-Konsens: 818 Mio)
            Umsatz Herceptin 234 Mio Fr. (Q4: 211 Mio; Q3: 257 Mio)
            Umsatz Xolair 708 Mio Fr. (AWP-Konsens: 758 Mio)
            Umsatzrosion durch Biosimilars von 0,2 Mrd Fr
            Umsatz Rituxan 292 Mio Fr. (Q2: 332 Mio; Q1: 298 Mio)
            Schwächere Grippe-Saison beeinflusste Xofluza und Diagnostik
            Diagnostik im H1 weiter durch Preisreform in China gedämpft
            2026 FX-Effekt: Umsatz weiter-4 Prozent; Kerngewinn -6 Prozent erw.
      2026: Ausblick bestätigt
            Umsatzerosion durch Biosimilars weiter bei 1,0 Mrd Fr. erw.
            Umsatzwachstum weiter im mittleren einstelligen Prozent-Bereich erw.
            Kerngewinnplus weiter im hohen einstelligen Prozentbereich erw.

       CEO: Als Schweizer Firma berichten wir auch weiter in Franken
            Diagnostik dürfte ab H2 spürbare Besserung sehen
            Haben in Nahost klaren Umsatzanteil, aber keine Zulieferer
            Insgesmat hat Iran-Krieg eher begrenzten Effekt auf Geschäft
            Werden Fenebrutinib-Antrag bei Behörden sobald als geht einreichen
       PS vorbörsliche Indikation unver. nach Q1-Zahlen

- Schindler Q1: Umsatz 2593 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2606 Mio)
                Wachstum in LW 1,7 Prozent (AWP-Konsens: 2,5 Prozent)
                Auftragseingang 2826 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2796 Mio)
                Reinergebnis 262 Mio Fr. (AWP-Konsens: 249 Mio)
                EBIT 337 Mio Fr. (AWP-Konsens: 318 Mio)
                EBIT-Marge 13,0 Prozent (AWP-Konsens: 12,2 Prozent)
                EBIT adj. 343 Mio Fr. (AWP-Konsens: 330 Mio)
                EBIT-Marge adj. 13,2 Prozent (AWP-Konsens: 12,7 Prozent)
                Das starke operative Momentum hat sich fortgesetzt
                Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 532 Mio Fr.
                Fremdwährungseffekte stark negativ (-204 Mio bei Aufträgen)
                EBIT-Zunahme v.a. dank oper. Effizienz, Preispolitik/Produktmix
                Modernisierungs-Aufträge in LW um 15 Prozent gestiegen
                Neuinstallationsaufträge nehmen überall zu - ausser in China
          2026: Wachstumsziel und Margenziel bestätigt
                PS vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent

- SGS Q1: Umsatz 1,75 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1739 Mio)
          Org. Wachstum 5,3 Prozent (AWP-Konsens: 5,3 Prozent)
          bestätigt Ausblick für 2026 - org. Umsatzplus von 5-7 Prozent erwartet
     CEO: Begrenzter Einfluss durch Nahostkonflikt in Q1
          ATS Q1-Ergebnisse fielen wie erwartet aus
          Sehen grosses Potenzial für künftiges Wachstum in AI
          Haben eine starke Pipeline für bolt-on-Akquisitionen
          Konzentrieren uns bei Akquisitionen auf Nordamerika und Europa
          Sind weiterhin den Zielen Stratgy 27 voraus
          Werden an Kapitalmarkttag Ende 26 neue Ziele/Strategie vorstellen
          Region Naher Osten weniger als 3 Prozent Umsatzanteil, sind sehr resilient
    2026: Weiter 5-7 Prozent akquisitorisches Umsatzplus inkl. ATS erwartet
          Sind mit Strategy 2027 auf Kurs
          Integration von ATS voll auf Kurs
          Festigt starke Position bei KI
       vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent

- Galderma Q1: Umsatz 1473 Mio USD (AWP-Konsens: 1424 Mio)
               Umsatz Beauty-Spritzen 648 Mio USD (AWP-Konsens: 629 Mio)
               Umsatz Skincare 441 Mio USD (AWP-Konsens: 427 Mio)
               Umsatz Dermatology 385 Mio USD (AWP-Konsens: 369 Mio)
               Wachstum erwartungsgemäss stärker auch wg. Nemluvio-Effekt
               Ausblick bestätigt
         2026: Auswirkungen der US-Zölle sollten überschaubar bleiben
               Umsatz +17-20 Prozent; EBITDA-Marge etwa 26 Prozent erwartet
               vorbörsliche Indikation +2,2 Prozent

- SNB Q1: Reinergebnis -0,5 Mrd Fr.
          Ergebnis auf Fremdwährungspositionen -8,2 Mrd Fr.
          Ergebnis auf Frankenpositionen 40,4 Mio Fr.
          Ergebnis auf Goldbestand 7,8 Mrd Fr.
          
- Vontobel Q1: AuM 240,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 238,4 Mrd)
               Nettoneugeld 1,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,2 Mrd)
               Private Clients mit Nettoneugeld von 1,3 Mrd Fr. (VJ +2,4 Mrd)
               Institutional Clients mit Zufluss von 0,3 Mrd Fr. (VJ -1,8 Mrd)
           vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent

- Holcim: Fitch bestätigt «BBB+»-Kreditrating mit «stabilem» Ausblick

- Addex-Beteiligung Neurosterix schliesst Phase-1-Studie zu NTX-253 im Q2 ab
- Medacta erweitert NextAR Shoulder für komplexe Schulteroperationen
- Santhera ernennt Orlando Oliveira zum CEO

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Skyguide hebt Einschränkungen nach System-Update wieder auf
- Sportradar wehrt sich gegen Shortseller-Bericht

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: 

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,497 Prozent
- Centiel: Bernhard Signorell meldet Anteil von <3 Prozent
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,178 Prozent
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,049 Prozent
- Youngtimers meldet Eigenanteil von 5,595 Prozent/6,211 Prozent

PRESSE DONNERSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Donnerstag:
- Nestlé: Conf. Call Umsatz Q1 (09.30 Uhr)
- Roche: Webcast Umsatz Q1 (14.00 Uhr)
- Galderma: Conf. Call Trading Update Q1 (15.30 Uhr)
- Schindler: Conf. Call Ergebnis Q1 (10.00 Uhr)
- SGS: Conf. Call Umsatz Q1 (10.00 Uhr)
- GV: APG, Elma, Hiag, Medartis, Newron

  Freitag:
- Holcim: Trading Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- BB Biotech: Ergebnis Q1
- Inficon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- GV: Arbonia, Asmallworld, Bajaj Mobility, Cembra, GLKB, VP Bank, WKB

  Montag:
- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- SNB: GV, mit Referat Martin Schlegel (Freitag)
- BFS: Logiernächte März (2. Schätzung; Freitag)
- SNB: Finanzierungsrechnung Schweiz (Montag)

  Ausland:
- FR: Geschäftsklima 4/26 (08.45 Uhr)
      S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Ver. - 09.15 Uhr)
- DE: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Ver. - 09.30 Uhr)
- GB: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Ver. - 10.30 Uhr)
- ZO: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Ver. - 10.00 Uhr)
- US: CFNA-Index 3/26 (14.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche - 14.30 Uhr)
      S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Ver. - 15.45 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026

  Übernahmeangebote: 

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- 
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Bystronic (4,00 Fr.)
- Coltene (2,00 Fr.)
- Galenica (2,50 Fr.)
- SMG (0,82 Fr.)

per 24.04:
- Amrize (0,44 USD)
- Galderma (0,35 Fr.)
- Ascom (0,20 Fr.)
- Bell (7,00 Fr.)
- Cosmo (2,10 EUR)
- Inficon (2,00 Fr.)
- Vetropack (0,50 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9189
- USD/CHF: 0,7852
- Swiss Bond Index: -6 BP auf 138,52 Pkte (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,412 Prozent (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): -0,51 Prozent auf 13'068 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,75 Prozent auf 2'104 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,59 Prozent auf 18'486 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,31 Prozent auf 24'195 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): -2,10 Prozent auf 8'156 Punkte

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(AWP)