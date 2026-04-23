STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag auf eine etwas tiefere Eröffnung zu. Die weiterhin wenig Hoffnung verheissende Lage im Nahostkonflikt bringt den Leitindex SMI damit wieder in die Nähe der Marke von 13'000, die er vor gut zwei Wochen erstmals seit Mitte März überschritten hatte. in welche Richtung es am Berichtstag geht, hängt indes zu einem guten Teil auch von Nestlé und Roche ab, welche beide vorbörslich Angaben zum ersten Quartal gemacht haben. - SMI vorbörslich: -0,21 Prozent auf 13'040,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,69 Prozent auf 49'490 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,64 Prozent auf 24'658 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,80 Prozent auf 59'109 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé Q1: Umsatz 21'317 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21'248 Mio) Org. Wachstum 3,5 Prozent (AWP-Konsens: 2,5 Prozent) RIG 1,2 Prozent (AWP-Konsens: 0,2 Prozent) Organ. Wachstum Nutrition -3,9 Prozent (Q4: 0,3 Prozent) - Babynahrungsrückruf Organ. Wachstum Kaffee 9,3 Prozent (Q4: 4,8 Prozent; Q3: 9,1 Prozent) Organ. Wachstum Tierfutter 2,7 Prozent (Q4: 5,3 Prozent; Q3: 0,9 Prozent) Organ. Wachstum Snacks 4,2 Prozent (Q4: 4,5 Prozent; Q3: 4,0 Prozent) Organ. Wachstum Wassereinheit 3,3 Prozent (Q4: 8,3 Prozent; Q3: 3,8 Prozent) Organ. Wachstum Nespresso 5,1 Prozent (Q4: 4,2 Prozent; 8,5 Prozent) Organ. Wachstum AOA 2,4 Prozent (Q4: 4,3 Prozent; Q3: 3,4 Prozent) Organ. Wachstum AMS 3,8 Prozent (Q4: 3,3 Prozent; Q3: 3,5 Prozent) Organ. Wachstum Europa 3,9 Prozent (Q4: 4,6 Prozent; Q3: 6,0 Prozent) Org. Wachstum China -10,6 Prozent - Korr. Handelsbestände + Babynahrung Preisanpassungen 2,3 Prozent (Q4: 2,8 Prozent; Q3: 2,8 Prozent) Wechselkurseffekte belasteten den Umsatz mit 9,3 Prozent Wachstum Nespresso weiterhin von USA getragen Die meisten Zonen und Kategorien lieferten starke Ergebnisse Emerging Markets verzeichneten herausragendes Wachstum Gehen bei Babynahrung von vollständiger Erholung bis Jahresende aus Naher Osten macht etwa 3 Prozent des Gruppenumsatzes aus Fabriken im Nahen Osten weiterhin in Betrieb Auswirkungen Naher Osten auf Kosten und Konsumentenvertr. ungewiss Produktverfügbarkeit Säuglingsnahrung wieder normal RIG hat weiter oberste Priorität CEO: Situation in Nahost bisher wenig Einfluss aufs globale Geschäft Wende in China ab zweitem Halbjahr erwartet Noch kein Entscheid zu jurist. Schritten gg. Babyfood-Zulieferer 2026: Ausblick bestätigt Free Cashflow von über 9 Mrd Fr. erwartet operative Marge sollte sich verbessern und im H2 ansteigen verkauft US-Kaffeehauskette Blue Bottle an Investor Centurium Capital vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - UBS: Bundesratsentscheid zu den neuen TBTF-Regeln lehnt das vorgeschlagene Paket weiterhin entschieden ab Vorgeschlagenen Massnahmen hätten weitreichende Folgen für Wirtschaft Weitere Stellungnahmen spätestens mit Q1-Ergebnis am 29.4. Zusätzliches Kapital in Höhe von rund 20 Mrd USD nötig Neben 20 Mrd Tochterunterlegung weitere 2 Mrd nötig, insgesamt 22 Mrd Setzen Hoffnungen auf parlamentarischen Prozess Werden weiterhin angemessene Massnahmen prüfen zum Schutz der Aktionäre betätigt daher Kapitalquoten-Ziele für 2026 hält an Kapitalrenditenziele 2026 und am Geschäftsmodell fest vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent - Roche Q1: Umsatz Diagnostics 3253 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3318 Mio) Umsatz Pharma 11'469 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'442 Mio) Umsatz 14'722 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'840 Mio) Umsatz Pathology Lab 419 Mio Fr. (AWP-Konsens: 408 Mio) Umsatz Near Patient Care 465 Mio Fr. (AWP-Konsens: 505 Mio) Umsatz Molecular Lab 571 Mio Fr. (AWP-Konsens: 595 Mio) Umsatz Perjeta 672 Mio Fr. (AWP-Konsens: 648 Mio) Umsatz Evrysdi 464 Mio Fr. (AWP-Konsens: 413 Mio) Umsatz Hemlibra 1190 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1138 Mio) Umsatz Avastin 224 Mio Fr. (Q4: 210 Mio; Q3: 241 Mio) Umsatz Vabysmo 1024 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1024 Mio) Umsatz Ocrevus 1692 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1740 Mio) Umsatz Tecentriq 811 Mio Fr. (AWP-Konsens: 818 Mio) Umsatz Herceptin 234 Mio Fr. (Q4: 211 Mio; Q3: 257 Mio) Umsatz Xolair 708 Mio Fr. (AWP-Konsens: 758 Mio) Umsatzrosion durch Biosimilars von 0,2 Mrd Fr Umsatz Rituxan 292 Mio Fr. (Q2: 332 Mio; Q1: 298 Mio) Schwächere Grippe-Saison beeinflusste Xofluza und Diagnostik Diagnostik im H1 weiter durch Preisreform in China gedämpft 2026 FX-Effekt: Umsatz weiter-4 Prozent; Kerngewinn -6 Prozent erw. 2026: Ausblick bestätigt Umsatzerosion durch Biosimilars weiter bei 1,0 Mrd Fr. erw. Umsatzwachstum weiter im mittleren einstelligen Prozent-Bereich erw. Kerngewinnplus weiter im hohen einstelligen Prozentbereich erw. CEO: Als Schweizer Firma berichten wir auch weiter in Franken Diagnostik dürfte ab H2 spürbare Besserung sehen Haben in Nahost klaren Umsatzanteil, aber keine Zulieferer Insgesmat hat Iran-Krieg eher begrenzten Effekt auf Geschäft Werden Fenebrutinib-Antrag bei Behörden sobald als geht einreichen PS vorbörsliche Indikation unver. nach Q1-Zahlen - Schindler Q1: Umsatz 2593 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2606 Mio) Wachstum in LW 1,7 Prozent (AWP-Konsens: 2,5 Prozent) Auftragseingang 2826 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2796 Mio) Reinergebnis 262 Mio Fr. (AWP-Konsens: 249 Mio) EBIT 337 Mio Fr. (AWP-Konsens: 318 Mio) EBIT-Marge 13,0 Prozent (AWP-Konsens: 12,2 Prozent) EBIT adj. 343 Mio Fr. (AWP-Konsens: 330 Mio) EBIT-Marge adj. 13,2 Prozent (AWP-Konsens: 12,7 Prozent) Das starke operative Momentum hat sich fortgesetzt Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 532 Mio Fr. Fremdwährungseffekte stark negativ (-204 Mio bei Aufträgen) EBIT-Zunahme v.a. dank oper. Effizienz, Preispolitik/Produktmix Modernisierungs-Aufträge in LW um 15 Prozent gestiegen Neuinstallationsaufträge nehmen überall zu - ausser in China 2026: Wachstumsziel und Margenziel bestätigt PS vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - SGS Q1: Umsatz 1,75 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1739 Mio) Org. Wachstum 5,3 Prozent (AWP-Konsens: 5,3 Prozent) bestätigt Ausblick für 2026 - org. Umsatzplus von 5-7 Prozent erwartet CEO: Begrenzter Einfluss durch Nahostkonflikt in Q1 ATS Q1-Ergebnisse fielen wie erwartet aus Sehen grosses Potenzial für künftiges Wachstum in AI Haben eine starke Pipeline für bolt-on-Akquisitionen Konzentrieren uns bei Akquisitionen auf Nordamerika und Europa Sind weiterhin den Zielen Stratgy 27 voraus Werden an Kapitalmarkttag Ende 26 neue Ziele/Strategie vorstellen Region Naher Osten weniger als 3 Prozent Umsatzanteil, sind sehr resilient 2026: Weiter 5-7 Prozent akquisitorisches Umsatzplus inkl. ATS erwartet Sind mit Strategy 2027 auf Kurs Integration von ATS voll auf Kurs Festigt starke Position bei KI vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - Galderma Q1: Umsatz 1473 Mio USD (AWP-Konsens: 1424 Mio) Umsatz Beauty-Spritzen 648 Mio USD (AWP-Konsens: 629 Mio) Umsatz Skincare 441 Mio USD (AWP-Konsens: 427 Mio) Umsatz Dermatology 385 Mio USD (AWP-Konsens: 369 Mio) Wachstum erwartungsgemäss stärker auch wg. Nemluvio-Effekt Ausblick bestätigt 2026: Auswirkungen der US-Zölle sollten überschaubar bleiben Umsatz +17-20 Prozent; EBITDA-Marge etwa 26 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +2,2 Prozent - SNB Q1: Reinergebnis -0,5 Mrd Fr. Ergebnis auf Fremdwährungspositionen -8,2 Mrd Fr. Ergebnis auf Frankenpositionen 40,4 Mio Fr. Ergebnis auf Goldbestand 7,8 Mrd Fr. - Vontobel Q1: AuM 240,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 238,4 Mrd) Nettoneugeld 1,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,2 Mrd) Private Clients mit Nettoneugeld von 1,3 Mrd Fr. (VJ +2,4 Mrd) Institutional Clients mit Zufluss von 0,3 Mrd Fr. (VJ -1,8 Mrd) vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - Holcim: Fitch bestätigt «BBB+»-Kreditrating mit «stabilem» Ausblick - Addex-Beteiligung Neurosterix schliesst Phase-1-Studie zu NTX-253 im Q2 ab - Medacta erweitert NextAR Shoulder für komplexe Schulteroperationen - Santhera ernennt Orlando Oliveira zum CEO NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Skyguide hebt Einschränkungen nach System-Update wieder auf - Sportradar wehrt sich gegen Shortseller-Bericht PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,497 Prozent - Centiel: Bernhard Signorell meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,178 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,049 Prozent - Youngtimers meldet Eigenanteil von 5,595 Prozent/6,211 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Nestlé: Conf. Call Umsatz Q1 (09.30 Uhr) - Roche: Webcast Umsatz Q1 (14.00 Uhr) - Galderma: Conf. Call Trading Update Q1 (15.30 Uhr) - Schindler: Conf. Call Ergebnis Q1 (10.00 Uhr) - SGS: Conf. Call Umsatz Q1 (10.00 Uhr) - GV: APG, Elma, Hiag, Medartis, Newron Freitag: - Holcim: Trading Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis Q1 - Inficon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - GV: Arbonia, Asmallworld, Bajaj Mobility, Cembra, GLKB, VP Bank, WKB Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: GV, mit Referat Martin Schlegel (Freitag) - BFS: Logiernächte März (2. Schätzung; Freitag) - SNB: Finanzierungsrechnung Schweiz (Montag) Ausland: - FR: Geschäftsklima 4/26 (08.45 Uhr) S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Ver. - 09.15 Uhr) - DE: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Ver. - 09.30 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Ver. - 10.30 Uhr) - ZO: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Ver. - 10.00 Uhr) - US: CFNA-Index 3/26 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche - 14.30 Uhr) S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Ver. - 15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bystronic (4,00 Fr.) - Coltene (2,00 Fr.) - Galenica (2,50 Fr.) - SMG (0,82 Fr.) per 24.04: - Amrize (0,44 USD) - Galderma (0,35 Fr.) - Ascom (0,20 Fr.) - Bell (7,00 Fr.) - Cosmo (2,10 EUR) - Inficon (2,00 Fr.) - Vetropack (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9189 - USD/CHF: 0,7852 - Swiss Bond Index: -6 BP auf 138,52 Pkte (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,412 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,51 Prozent auf 13'068 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,75 Prozent auf 2'104 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,59 Prozent auf 18'486 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,31 Prozent auf 24'195 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -2,10 Prozent auf 8'156 Punkte

awp-robot/sw/cg