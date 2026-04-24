STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag gemäss vorbörslichen Indikationen in der Tendenz etwas tiefer eröffnen. Vor allem der Irankrieg und die entsprechend weiterhin hohen Ölpreise belasten die Stimmung weiterhin. Entsprechend werden die Anleger vor dem Wochenende wohl vorsichtig bleiben, heisst es im Handel. Holcim sowie Kühne+Nagel werden nach guten Zahlen deutlich höher gestellt. - SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 13'235,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,36 Prozent auf 49'310 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,89 Prozent auf 24'439 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,96 Prozent auf 59'708 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim Q1: Umsatz 3520 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3441 Mio) EBIT adj. 431 Mio Fr. (AWP-Konsens: 408 Mio) EBIT-Marge adj. 12,2 Prozent (AWP-Konsens: 11,8 Prozent) Org. Wachstum 3,9 Prozent streben Einsparungen beim wiederkehrenden EBIT dank KI von 200 Mio an KI erfordert Wachstumsinvestitionen von rund 20 Mio Fr. pro Jahr Nachfrage nach nachhaltigen Produkte und Lösungen weiter gestiegen 2026: Alle Ziele bestätigt Umsatzwachstum von 3-5 Prozent in lokalen Währungen erwartet Über 20 Prozent Zuwachs bei den recycelten Bau- und Abbruchmaterialien Rund 2 Mrd Fr. Free Cashflow erwartet Weiterer Anstieg der Recurring EBIT-Marge 8-10 Prozent Wachstum des EBIT adj. in lokaler Währung erwartet vorbörsliche Indikation +3,8 Prozent - Kühne+Nagel Q1: Umsatz 5603 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5577 Mio) EBITDA 562 Mio Fr. (AWP-Konsens: 509 Mio) EBIT 343 Mio Fr. (AWP-Konsens: 285 Mio) Konversionsrate 16 Prozent (AWP-Konsens: 13,5 Prozent) Rohertrag 2110 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2102 Mio) Reinergebnis 248 Mio Fr. (AWP-Konsens: 201 Mio) Seefracht von kurzfristigen Disruptionen in Nahost betroffen Effizienzprogramm wirkt sich positiv auf Q1-Ergebnis aus Kosten pro Transporteinheit durch Effizienzprogramm verringert 2026: Peilen op. EBIT von 1,25 bis 1,40 Mrd Fr. an vorbörsliche Indikation +2,8 Prozent - Nestlé: kündigt 180 Stellenstreichungen in Frankreich an - Novartis meldet WHO-Prequalifizierung für Coartem Baby - UBS: Fitch sieht Auswirkungen der Reformvorschläge auf UBS ungewiss - BB Biotech Q1: Reinergebnis -21 Mio Fr. (VJ -241 Mio) 2026: Makroökonomisches Umfeld bleibt komplex und volatil - Inficon Q1: Umsatz 181 Mio USD (AWP-Konsens: 170,9 Mio) EBIT-Marge 16,3 Prozent (AWP-Konsens: 17,2 Prozent) EBIT 29,4 Mio USD (AWP-Konsens: 29,4 Mio) Reinergebnis 23,1 Mio USD (AWP-Konsens: 23,7 Mio) Weiter starker Auftragseingang, book-to-bill gut über 1 2026: Ausblick erhöht Neu Umsatz von 710-750 Mio USD erwartet Neu EBIT-Marge von 18-20 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +3,8 Prozent - Mobilezone: Haubrich Holding verkauft Anteile an Jule Investment Management Pierre Droigk soll in den Verwaltungsrat einziehen Vollzug der Transaktion bis 30. Juni erwartet - Siegfried: übernimmt drei Produktionsstandorte in den USA und Australien erhöht Ausblick für 2026 nach US-Akquisition vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent - Bachem weiht «Gebäude K» in Bubendorf ein - DKSH schliesst Partnerschaft mit STADA Pymepharco in Vietnam - Montana Aerospace: kündigt Rückkehr von Thomas Williams in VR an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: Einzelhandelsumsatz März +1,7 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,1) Einzelhandelsumsatz März +0,7 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,59 Prozent - AMS Osram: Janus Henderson plc meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Swisscanto meldet Anteil von 3,101 Prozent - Galenica: Alecta Tjänstepension Ömsesidigt meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,041 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,036 Prozent - Mobilezone meldet wesentliche Veränderung im Aktionariat - Mobilezone: Haubrich Holding verkauft Anteile an Jule Investment Management - Sonova: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 3,584 Prozent; UBS Fund Management 4,932 Prozent - Swissquote: Swisscanto meldet Anteil von 3,026 Prozent PRESSE FREITAG - SNB-Präs.: Ob wir am Devisenmarkt aktiv waren, geben wir später bekannt (NZZ) - SNB-Vize: Deviseninterventionen gegen Frankenstärke zeigen Wirkung (RTS) Freitag: - Holcim: Conf. Call zu Trading Update Q1 (10.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Conf. Call zu Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - Inficon: Conf. Call zu Ergebnis Q1 (09.30 Uhr) - GV: Arbonia, Asmallworld, Bajaj Mobility, Cembra, GLKB, VP Bank, WKB Montag: - keine Termine Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q1 - Idorsia: Ergebnis Q1 - Santhera: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - SIG: Q1-Statement (Webcast 9.00 Uhr) - Xlife: Ergebnis 2025 GV: Accelleron, Autoneum, BCGE, BKK, Naturenergie WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: GV, mit Referat Martin Schlegel (10.00 Uhr) - BFS: Logiernächte März (2. Schätzung; 14.00 Uhr) - SNB: Finanzierungsrechnung Schweiz (Dienstag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 4/26 (08.45 Uhr) - DE: Ifo-Geschäftsklima 4/26 (10.00 Uhr) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Amrize (0,44 USD) - Galderma (0,35 Fr.) - Ascom (0,20 Fr.) - Bell (7,00 Fr.) - Cosmo (2,10 EUR) - Inficon (2,00 Fr.) - Vetropack (0,50 Fr.) per 27.04: - APG SGA (12,00 Fr.) - Elma (2,00 Fr.) - Hiag (3,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9190 - USD/CHF: 0,7869 - Swiss Bond Index: -6 BP auf 138,46 Pkte (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,434 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +1,38 Prozent auf 13'248 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,71 Prozent auf 2'119 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,19 Prozent auf 18'706 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,16 Prozent auf 24'155 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,10 Prozent auf 8'227 Punkte
