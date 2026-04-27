- SMI vorbörslich: +0,15 Prozent auf 13'190,00 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,16 Prozent auf 49'231 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,63 Prozent auf 24'837 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,41 Prozent auf 60'561 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält EU-Zulassung für Rhapsido als erste orale CSU-Therapie - Swiss Life bestätigt SST-Quote von 213 Prozent - Bachem schliesst revolvierende Kreditfazilität über 500 Mio Fr. ab erhält Option zur Erhöhung der Kreditlinie um 150 Mio Fr. - Leclanché wandelt rund 10,0 Mio Fr. Schulden in Eigenkapital um - Santhera erhält positive CHMP-Empfehlung für erweiterten Agamree-Einsatz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Immo Helvetic startet Kapitalerhöhung im Mai - Bloomberg: Finma hält Zugang zu Mythos für Branchenrisiko PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Israel Englander meldet Anteil von <3 Prozent - Mobilezone: Haubrich meldet Anteil von <3 Prozent; Pierre Droigk 5,18 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q1 - Idorsia: Ergebnis Q1 - Santhera: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - SIG: Q1-Statement (Webcast 9.00 Uhr) - Xlife: Ergebnis 2025 - GV: Accelleron, Autoneum, BCGE, BKK, Naturenergie Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Sandoz: Umsatz Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q1 (Webcast 10.30 Uhr ) - Amrize: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - Also: Investor Day, London - GV: Aryzta, Bachem, Feintool WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index April (Mittwoch) Ausland: - USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - APG SGA (12,00 Fr.) - Elma (2,00 Fr.) - Hiag (3,70 Fr.) per 28.04: - Cembra (5,60 Fr.) - GLKB (1,00 Fr.) - SFS (2,50 Fr.) - Siegfried (0,40 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (4,00 Fr.) - WKB (4,00 Fr.) per 30.04: - VAT (7,00 Fr.) - Autoneum (3,20 Fr.) - BKW (3,80 Fr.) - Naturenergie (0,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9204 - USD/CHF: 0,7855 - Swiss Bond Index: -22 BP auf 138,24 Pkte (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,457 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,59 Prozent auf 13'170 Punkte - SLI (Freitag): -0,64 Prozent auf 2'106 Punkte - SPI (Freitag): -0,58 Prozent auf 18'598 Punkte - Dax (Freitag): -0,11 Prozent auf 24'129 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,02 Prozent auf 8'158 Punkte

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