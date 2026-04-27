STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit positiven Vorzeichen in die verkürzte Handelswoche starten. Hoffnungen auf eine mögliche Annäherung im Iran-Konflikt stützten die Stimmung, heisst es von Händlerseite. Dabei verweisen die Marktakteure auch auf Berichte, wonach der Iran den USA einen Vorschlag zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus unterbreitet hat - ein Schritt, der den Weg für die Fortsetzung der Friedensgespräche zwischen den beiden Parteien ebnen könnte.

- SMI vorbörslich: +0,15 Prozent auf 13'190,00 Punkte (08.03 Uhr)
- Dow Jones (Freitag): -0,16 Prozent auf 49'231 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +1,63 Prozent auf 24'837 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): +1,41 Prozent auf 60'561 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis erhält EU-Zulassung für Rhapsido als erste orale CSU-Therapie
- Swiss Life bestätigt SST-Quote von 213 Prozent

- Bachem schliesst revolvierende Kreditfazilität über 500 Mio Fr. ab
         erhält Option zur Erhöhung der Kreditlinie um 150 Mio Fr.

- Leclanché wandelt rund 10,0 Mio Fr. Schulden in Eigenkapital um
- Santhera erhält positive CHMP-Empfehlung für erweiterten Agamree-Einsatz

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Immo Helvetic startet Kapitalerhöhung im Mai
- Bloomberg: Finma hält Zugang zu Mythos für Branchenrisiko

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
CH: -
Ausland: -

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Adecco: Israel Englander meldet Anteil von <3 Prozent
- Mobilezone: Haubrich meldet Anteil von <3 Prozent; Pierre Droigk 5,18 Prozent

PRESSE MONTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Montag:
- keine Termine

  Dienstag:
- Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr)
- Bucher: Umsatz Q1
- Idorsia: Ergebnis Q1
- Santhera: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr)
- SIG: Q1-Statement (Webcast 9.00 Uhr)
- Xlife: Ergebnis 2025
- GV: Accelleron, Autoneum, BCGE, BKK, Naturenergie

  Mittwoch: 
- UBS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- Sandoz: Umsatz Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- Straumann: Ergebnis Q1 (Webcast 10.30 Uhr )
- Amrize: Ergebnis Q1 (nachbörslich)
- Also: Investor Day, London
- GV: Aryzta, Bachem, Feintool

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- UBS-CFA Index April (Mittwoch)

  Ausland:
- USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie (16.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- APG SGA (12,00 Fr.)
- Elma (2,00 Fr.)
- Hiag (3,70 Fr.)

per 28.04:
- Cembra (5,60 Fr.)
- GLKB (1,00 Fr.)
- SFS (2,50 Fr.)
- Siegfried (0,40 Fr.)
- SNB (15,00 Fr.)
- VP Bank (4,00 Fr.)
- WKB (4,00 Fr.)

per 30.04:
- VAT (7,00 Fr.)
- Autoneum (3,20 Fr.)
- BKW (3,80 Fr.)
- Naturenergie (0,90 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9204
- USD/CHF: 0,7855
- Swiss Bond Index: -22 BP auf 138,24 Pkte (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,457 Prozent (Freitag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Freitag): -0,59 Prozent auf 13'170 Punkte
- SLI (Freitag): -0,64 Prozent auf 2'106 Punkte
- SPI (Freitag): -0,58 Prozent auf 18'598 Punkte
- Dax (Freitag): -0,11 Prozent auf 24'129 Punkte
- CAC 40 (Freitag): +0,02 Prozent auf 8'158 Punkte

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(AWP)