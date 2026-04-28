- SMI vorbörslich: -0,57 Prozent auf 13'090,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,13 Prozent auf 49'168 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,20 Prozent auf 24'887 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,19 Prozent auf 59'816 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q1: Reinergebnis 3156 Mio USD (VJ 3609 Mio) Kern-Reinergebnis 3794 Mio USD (AWP-Konsens: 4021 Mio) Kern-EPS 1,99 USD (AWP-Konsens: 2,11 USD) EBIT 4235 Mio USD (VJ 4663 Mio) Kern-EBIT 4897 Mio USD (AWP-Konsens: 5166 Mio) Kern-EBIT-Marge 37,3 Prozent (AWP-Konsens: 38,4 Prozent) Umsatz 13'113 Mio USD (AWP-Konsens: 13'453 Mio) Umsatz Lucentis 104 Mio USD (Q4: 133 Mio; Q3: 148 Mio) Umsatz Kisqali 1516 Mio USD (Q4: 1321 Mio; Q3: 1329 Mio) Umsatz Pluvicto 642 Mio USD (Q4: 605 Mio; Q3: 564 Mio) Umsatz Leqvio 452 Mio USD (Q4: 335 Mio; Q3: 308 Mio) Umsatz Cosentyx 1566 Mio USD (Q4: 1807 Mio; Q3: 1698 Mio) Umsatz Entresto 1305 Mio USD (Q4: 1253 Mio; Q3: 1877 Mio) Umsatz Kesimpta 1164 Mio USD (Q4: 1228 Mio; Q3: 1222 Mio) Umsatz Zolgensma 302 Mio USD (Q4: 307 Mio; Q3: 301 Mio) Generikakonkurrenz belastete Umsatz mit 14 Prozentpnkten CEO: Diverse Daten im H2 erw., die Mittelfristziel erhöhen könnten Bleiben unserer bisherigen M&A-Strategie treu Schauen nach frühen/etw. fortgeschritteneren M&A-Ergänzungen Suchen nach Wegen, wichtige Medikamente auf Markt zu bringen Wichtig in EU, dass Regierungen Innovation wertschätzen EU-Regierungen müssen sich schnell bewegen Sind absolut zuversichtlich was Mittelfristziele betrifft Mittelfristziele könnten frühestens ab Q3 angepasst werden Müssen für Mittelfrist-Anpassung wichtige Studiendaten abwarten Rhapsido wird ausserhalb US zunächst in Dtl und Japan lanciert Gesundheits-Sparpläne in Deutschland sehr enttäuschend In EU werden erste Entresto-Generika später im H2 starten CFO: Erwarten weiter ab H2, dass zu Wachstum zurückkehren 2026: Ausblick bestätigt Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Prozent-Bereich erw. Gewinnrückgang im niedigen 1-stell.-Prozentbereich erw. Währungseffekte von +2 auf Umsatz erwartet Währungseffekte von +1 auf auf das operative Kernergebnis erw. drücken Nachahmer-Präparate zum Jahresstart aufs Geschäft (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -3,1 Prozent - Logitech ernennt Robin Piispanen zum Chef der Gaming-Sparte - Bucher Q1: Umsatz 725 Mio Fr. (AWP-Konsens: 742 Mio) Auftragseingang 643 Mio Fr. (AWP-Konsens: 703 Mio) Umsatz Kuhn 314 Mio Fr. (AWP-Konsens: 305 Mio) Auftragseingang Kuhn 169 Mio Fr. (AWP-Konsens: 236 Mio) 2026: Bisherige Prognosen bestätigt Stabiler Umsatz auf vergleichbarer Basis erwartet Stabile EBIT-Marge ohne Sondereffekt von 2025 erwartet vorbörsliche Indikation -4,6 Prozent - Idorsia Q1: Umsatz 57 Mio Fr. (VJ 59 Mio) Betriebsergebnis -26 Mio Fr. (VJ 67 Mio) Reinergebnis -46 Mio Fr. (VJ 63 Mio) Flüssige Mittel 95 Mio Fr. (2025: 89 Mio) Umsatz Quviviq 44 Mio Fr. (VJ 25 Mio) 2026: Weiter 200 Mio Fr. Umsatz mit Quviviq erwartet Weiter operativer Verlust nach US GAAP von 160 Mio Fr. erw. - Santhera 2025: Reinergebnis -49,2 Mio Fr. (VJ -42 Mio) 2026: Zielen weiterhin auf Cashflow-Break-Even im Q3 ab - Santhera erhält positive Entscheidung aus Italien für Agamree-Rückerstattung - SIG Group Q1: Umsatz 714,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 712 Mio) Org. Wachstum -0,2 Prozent (AWP-Konsens: -1,7 Prozent) EBIT adj. 95,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 86,4 Mio) EBIT-Marge adj. 13,4 Prozent (AWP-Konsens: 12,1 Prozent) Reinergebnis adj. 48,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 37,5 Mio) Höhere Rohmaterialkosten wirkten sich nur begrenzt aus Organisches Wachstum bei Bag-in-Boxen/Standbeutel -5,7 Prozent Restrukturierungsprogramm verläuft planmässig 2026: Ziele bestätigt Zweites Halbjahr wird besser Massnahmen eingeleitet, um Nahost-Folgen abzufedern. vorbörsliche Indikation +5,4 Prozent - Xlife 2025: Umsatz 0,28 Mio Fr. (VJ 0,8 Mio) Ergebnis je Aktie -3,76 Fr. (VJ 6 Fr.) 2026: Fokus auf Closing der Transaktion rund um Veraxa Biotech NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq ernennt Bianca Sarbu zur neuen Leiterin Energy Solutions PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: UBS meldet Anteil von 14,435 Prozent/2,146 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Santhera: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 3,105 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Santhera: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - SIG: Q1-Statement (Webcast 9.00 Uhr) - GV: Accelleron, Autoneum, BCGE, BKK, Naturenergie Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Sandoz: Umsatz Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q1 (Webcast 10.30 Uhr ) - Amrize: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - Also: Investor Day, London - GV: Aryzta, Bachem, Feintool Donnerstag: - Amrize: Webcall zu Ergebnis Q1 (14.30 Uhr) - CFT: Umsatz Q1 - Oerlikon: Trading Update Q1 - EPH: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - EEII: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - Leclanché: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - GV: Alcon, BCV, Bioversys, Kardex, Varia US WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index April (Mittwoch) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q1 (Donnerstag) - KOF: Konjunkturbarometer April (Donnerstag) Ausland: - ZO: EZB Verbraucherpreiserwartungen (10.00 Uhr) - IT: Erzeugerpreise 3/26 (11.00 Uhr) - US: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt (14.15 Uhr) FHFA Hauspreisindex 2/26 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 4/26 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 4/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Cembra (5,60 Fr.) - GLKB (1,00 Fr.) - SFS (2,50 Fr.) - Siegfried (0,40 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (4,00 Fr.) - WKB (4,00 Fr.) per 30.04: - VAT (7,00 Fr.) - Autoneum (3,20 Fr.) - BKW (3,80 Fr.) - Naturenergie (0,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9219 - USD/CHF: 0,7876 - Swiss Bond Index: +14 BP auf 138,38 Pkte (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,448 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,03 Prozent auf 13'165 Punkte - SLI (Montag): +0,00 Prozent auf 2'106 Punkte - SPI (Montag): -0,12 Prozent auf 18'575 Punkte - Dax (Montag): -0,19 Prozent auf 24'084 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,04 Prozent auf 8'142 Punkte

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