STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag gemäss vorbörslichen Indikationen schwächer in den Handel starten. Belastend wirken weiterhin die stockenden Verhandlungen im Nahen Osten sowie die steigenden Ölpreise. Im Fokus steht hierzulande auch die laufende Berichtssaison, in deren Rahmen unter anderem Novartis enttäuschende Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt hat.
- SMI vorbörslich: -0,57 Prozent auf 13'090,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,13 Prozent auf 49'168 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,20 Prozent auf 24'887 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,19 Prozent auf 59'816 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q1: Reinergebnis 3156 Mio USD (VJ 3609 Mio) Kern-Reinergebnis 3794 Mio USD (AWP-Konsens: 4021 Mio) Kern-EPS 1,99 USD (AWP-Konsens: 2,11 USD) EBIT 4235 Mio USD (VJ 4663 Mio) Kern-EBIT 4897 Mio USD (AWP-Konsens: 5166 Mio) Kern-EBIT-Marge 37,3 Prozent (AWP-Konsens: 38,4 Prozent) Umsatz 13'113 Mio USD (AWP-Konsens: 13'453 Mio) Umsatz Lucentis 104 Mio USD (Q4: 133 Mio; Q3: 148 Mio) Umsatz Kisqali 1516 Mio USD (Q4: 1321 Mio; Q3: 1329 Mio) Umsatz Pluvicto 642 Mio USD (Q4: 605 Mio; Q3: 564 Mio) Umsatz Leqvio 452 Mio USD (Q4: 335 Mio; Q3: 308 Mio) Umsatz Cosentyx 1566 Mio USD (Q4: 1807 Mio; Q3: 1698 Mio) Umsatz Entresto 1305 Mio USD (Q4: 1253 Mio; Q3: 1877 Mio) Umsatz Kesimpta 1164 Mio USD (Q4: 1228 Mio; Q3: 1222 Mio) Umsatz Zolgensma 302 Mio USD (Q4: 307 Mio; Q3: 301 Mio) Generikakonkurrenz belastete Umsatz mit 14 Prozentpnkten CEO: Diverse Daten im H2 erw., die Mittelfristziel erhöhen könnten Bleiben unserer bisherigen M&A-Strategie treu Schauen nach frühen/etw. fortgeschritteneren M&A-Ergänzungen Suchen nach Wegen, wichtige Medikamente auf Markt zu bringen Wichtig in EU, dass Regierungen Innovation wertschätzen EU-Regierungen müssen sich schnell bewegen Sind absolut zuversichtlich was Mittelfristziele betrifft Mittelfristziele könnten frühestens ab Q3 angepasst werden Müssen für Mittelfrist-Anpassung wichtige Studiendaten abwarten Rhapsido wird ausserhalb US zunächst in Dtl und Japan lanciert Gesundheits-Sparpläne in Deutschland sehr enttäuschend In EU werden erste Entresto-Generika später im H2 starten CFO: Erwarten weiter ab H2, dass zu Wachstum zurückkehren 2026: Ausblick bestätigt Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Prozent-Bereich erw. Gewinnrückgang im niedigen 1-stell.-Prozentbereich erw. Währungseffekte von +2 auf Umsatz erwartet Währungseffekte von +1 auf auf das operative Kernergebnis erw. drücken Nachahmer-Präparate zum Jahresstart aufs Geschäft (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -3,1 Prozent - Logitech ernennt Robin Piispanen zum Chef der Gaming-Sparte - Bucher Q1: Umsatz 725 Mio Fr. (AWP-Konsens: 742 Mio) Auftragseingang 643 Mio Fr. (AWP-Konsens: 703 Mio) Umsatz Kuhn 314 Mio Fr. (AWP-Konsens: 305 Mio) Auftragseingang Kuhn 169 Mio Fr. (AWP-Konsens: 236 Mio) 2026: Bisherige Prognosen bestätigt Stabiler Umsatz auf vergleichbarer Basis erwartet Stabile EBIT-Marge ohne Sondereffekt von 2025 erwartet vorbörsliche Indikation -4,6 Prozent - Idorsia Q1: Umsatz 57 Mio Fr. (VJ 59 Mio) Betriebsergebnis -26 Mio Fr. (VJ 67 Mio) Reinergebnis -46 Mio Fr. (VJ 63 Mio) Flüssige Mittel 95 Mio Fr. (2025: 89 Mio) Umsatz Quviviq 44 Mio Fr. (VJ 25 Mio) 2026: Weiter 200 Mio Fr. Umsatz mit Quviviq erwartet Weiter operativer Verlust nach US GAAP von 160 Mio Fr. erw. - Santhera 2025: Reinergebnis -49,2 Mio Fr. (VJ -42 Mio) 2026: Zielen weiterhin auf Cashflow-Break-Even im Q3 ab - Santhera erhält positive Entscheidung aus Italien für Agamree-Rückerstattung - SIG Group Q1: Umsatz 714,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 712 Mio) Org. Wachstum -0,2 Prozent (AWP-Konsens: -1,7 Prozent) EBIT adj. 95,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 86,4 Mio) EBIT-Marge adj. 13,4 Prozent (AWP-Konsens: 12,1 Prozent) Reinergebnis adj. 48,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 37,5 Mio) Höhere Rohmaterialkosten wirkten sich nur begrenzt aus Organisches Wachstum bei Bag-in-Boxen/Standbeutel -5,7 Prozent Restrukturierungsprogramm verläuft planmässig 2026: Ziele bestätigt Zweites Halbjahr wird besser Massnahmen eingeleitet, um Nahost-Folgen abzufedern. vorbörsliche Indikation +5,4 Prozent - Xlife 2025: Umsatz 0,28 Mio Fr. (VJ 0,8 Mio) Ergebnis je Aktie -3,76 Fr. (VJ 6 Fr.) 2026: Fokus auf Closing der Transaktion rund um Veraxa Biotech NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq ernennt Bianca Sarbu zur neuen Leiterin Energy Solutions PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: UBS meldet Anteil von 14,435 Prozent/2,146 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Santhera: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 3,105 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Santhera: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - SIG: Q1-Statement (Webcast 9.00 Uhr) - GV: Accelleron, Autoneum, BCGE, BKK, Naturenergie Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Sandoz: Umsatz Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q1 (Webcast 10.30 Uhr ) - Amrize: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - Also: Investor Day, London - GV: Aryzta, Bachem, Feintool Donnerstag: - Amrize: Webcall zu Ergebnis Q1 (14.30 Uhr) - CFT: Umsatz Q1 - Oerlikon: Trading Update Q1 - EPH: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - EEII: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - Leclanché: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - GV: Alcon, BCV, Bioversys, Kardex, Varia US WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index April (Mittwoch) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q1 (Donnerstag) - KOF: Konjunkturbarometer April (Donnerstag) Ausland: - ZO: EZB Verbraucherpreiserwartungen (10.00 Uhr) - IT: Erzeugerpreise 3/26 (11.00 Uhr) - US: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt (14.15 Uhr) FHFA Hauspreisindex 2/26 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 4/26 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 4/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Cembra (5,60 Fr.) - GLKB (1,00 Fr.) - SFS (2,50 Fr.) - Siegfried (0,40 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (4,00 Fr.) - WKB (4,00 Fr.) per 30.04: - VAT (7,00 Fr.) - Autoneum (3,20 Fr.) - BKW (3,80 Fr.) - Naturenergie (0,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9219 - USD/CHF: 0,7876 - Swiss Bond Index: +14 BP auf 138,38 Pkte (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,448 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,03 Prozent auf 13'165 Punkte - SLI (Montag): +0,00 Prozent auf 2'106 Punkte - SPI (Montag): -0,12 Prozent auf 18'575 Punkte - Dax (Montag): -0,19 Prozent auf 24'084 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,04 Prozent auf 8'142 Punkte
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(AWP)