STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch ein freundlicher Handelsstart erwartet. Hierzulande sowie auch in Europa und den USA ist die Berichtssaison in vollem Gange und zieht die Aufmerksamkeit der Anleger ein wenig weg vom Iran-Krieg. Vor einem dicht bepackten Abend herrscht indes eine gewisse Zurückhaltung. So steht zunächst der voraussichtlich letzte Fed-Zinsentscheid von Jerome Powell auf der Agenda. Fast wichtiger für die Richtung der Märkte dürften aber die nachbörslich anstehenden Zahlen einiger der «Magnificent 7» sein.
- SMI vorbörslich: +0,28 Prozent auf 13'185,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,05 Prozent auf 49'142 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,90 Prozent auf 24'664 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): Feiertag, Börse geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sandoz Q1: Umsatz Generika 1903 Mio USD (AWP-Konsens: 1924 Mio) Umsatz Amerika 591 Mio USD (AWP-Konsens: 583 Mio) Umsatz International 609 Mio USD (AWP-Konsens: 651 Mio) Umsatz Europa 1556 Mio USD (AWP-Konsens: 1532 Mio) Umsatz 2756 Mio USD (AWP-Konsens: 2771 Mio) Umsatz Biosimilars 853 Mio USD (AWP-Konsens: 848 Mio) Biosimilars-Sparte steuerte 31 Prozent zum Konzernumsatz bei Verwerfungen Penicillin-Geschäft belasteten nochmals Penicillin-Belastungen auf Q1 konzentriert - Effekt lässt nach CEO: Einfacher mit US/Afrikan. Behörden als mit EU 2026: Ausblick bestätigt Weiter Plus bei Kern-EBITDA-Marge von etwa 100 BP erwartet Weiter Umsatzplus im mittleren-hohen 1-stell. Bereich erwartet vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - Straumann Q1: Umsatz 672,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 670 Mio) Umsatz EMEA 288,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 291 Mio) Umsatz LatAm 62,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59 Mio) Umsatz Amerika 174,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 176 Mio) Umsatz APAC 147,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 144 Mio) Org. Wachstum 7,1 Prozent (AWP-Konsens: 6,3 Prozent) Nordamerika mit «solidem» org. Wachstum von 7,7 Prozent China belastet APAC-Wachstum, organisch nur +0,5 Prozent China-Wachstum weiter durch verzögerten VBP beeinflusst Hohe Vorjahresbasis dämpft Wachstum in China Patientennachfrage in China zeigt erste Erholungstendenzen 2026: Ausblick bestätigt Organ. Umsatzwachstum zu kWk im hohen 1-stell. Prozent-Bereich erw. Verbesserung der Kern-EBIT-Marge +30-60 BP zu kWk 2025 negative Währungseffekte sollten sich abschwächen Marktumfeld bleibt volatil, geprägt von Unsicherheiten vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - UBS Q1: Reinergebnis 3040 Mio USD (AWP-Konsens: 2430 Mio) Gewinn vor Steuern 3841 Mio USD (AWP-Konsens: 3088 Mio) Gewinn vor Steuern adj. 3990 Mio USD (AWP-Konsens: 3371 Mio) Geschäftsertrag 14'243 Mio USD (AWP-Konsens: 13'434 Mio) Geschäftsertrag adj. 13'644 Mio USD (AWP-Konsens: 12'871 Mio) Betriebsaufwand 10'333 Mio USD (VJ 10'324 Mio) Cost-Income-Ratio 72,5 Prozent, bereinigt 70,2 Prozent Harte Kernkapitalquote (CET) 14,7 Prozent (VQ 14,4 Prozent) Leverage Ratio (CET) 4,4 Prozent (VQ 4,4 Prozent) Rendite (RoCET1) 16,8 Prozent, bereinigt 17,0 Prozent AuM 6881 Mrd USD (Ende Dezember: 7005 Mrd) Aktienrückkäufe von 0,9 Mrd USD abgeschlossen Zusätzliche Einsparungen von 0,8 Mrd USD brutto erzielt Netto-Neugeldzufluss GWM 37,4 Mrd USD Personalbestand FTE internal 101'594 (Ende Dezember: 103'177) Netto-Neugelder AM 14 Mrd USD Abgrenzung für Dividendenerhöhung im mittl. 10 Prozent-Bereich vorgenommen Vorsteuerergebnis GWM 1792 Mio USD (VJ 1359 Mio) Vorsteuerergebnis IB 1205 Mio USD (VJ 722 Mio) Vorsteuerergebnis P&CB 1040 Mio USD (VJ 607 Mio) Vorsteuerergebnis P&CB 809 Mio Fr. (VJ 545 Mio) Vorsteuerergebnis Asset Management 217 Mio USD (VJ 135 Mio) Vorsteuerergebnis Group Funct. -258 Mio USD Risikogewichtete Aktiven RWA bei 500 Mrd USD (+7 Mrd QoQ) Credit loss expenses P&CB 55 Mio CHF (Q4 80 Mio) Aktienrückkauf 3 Mrd CHF bis H1, danach weitere Rückkäufe geplant Einsparungen gegenüber Kostenbasis 2022 aktuell bei 11,5 Mrd USD Sind zuversichtlich, finanzielle Ziele für 2026 zu erreichen Wollen uns weiterhin «konstruktiv» in Kapitaldebatte einbringen Überführung der Kundenkonten erfolgreich abgeschlossen Märkte zeigen sich nach wie vor weitgehend widerstandsfähig Nettozinsertrag im GWM und P&CB im Q2 weitgehend unverändert gg VQ erw. vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Also Q1: EBITDA 89 Millionen Euro (+46 Prozent) Umsatz 4,3 Milliarden Euro (+31 Prozent) 2026: EBITDA von 300 bis 340 Mio Euro bestätigt ROCE von über 20 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +4,3 Prozent - Helvetia 2025: SST-Quote von 325 Prozent aus (Ende 2024: 288 Prozent) - Baloise 2025: SST-Quote von 219 Prozent (Ende 2024: 204 Prozent) - Partners Group: Management-Kauf über 1,1 Mio Fr. (1'250 Aktien) - Swiss Life: Erfolgreiche Platzierung einer Senioranleihe von 500 Mio EUR - Zurich 2025: SST-Quote bei 259 Prozent (VJ 253 Prozent) bestätigt - Addex zeigt Wirksamkeit von Gabab Pam gegen chronischen Husten im Tiermodell - Alpine Select beantragt Dividende von 0,60 Fr je Aktie und Statutenänderung - DocMorris: Stimmrechtsberater ISS stärkt Führung im Machtkampf - Ethos fordert von Swatch Governance-Reformen anlässlich der GV - Evonext 2025: Verlust von 0,7 Mio Fr. Flüssige Mittel in Höhe von 5,9 Mio Fr. Suche für Reverse Takeover läuft weiter - Siegfried Dinamiqs erhält Swissmedic-Lizenz für virale Vektorproduktion NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS Swisscanto plant für Immo-Fonds Kapitalerhöhung von bis zu 55,5 Mio Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland - CN: MNI CHINA MONEY MKT INDEX APR LQDTY OUTLOOK 43.1 VS MAR 49.0 WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Leclanché meldet Eigenanteil von <3 Prozent/11,024 Prozent - Partners Group: Gruppe Gantner meldet Anteil von 5,097 Prozent - Polypeptide: Premier Fund Managers senkt Anteil auf <3 Prozent - Santhera: Catalyst Pharmaceuticals, Inc. meldet Anteil von 9,391 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Sandoz: Umsatz Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q1 (Webcast 10.30 Uhr ) - Amrize: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - Also: Investor Day, (14.30 Uhr, London) - GV: Aryzta, Bachem, Feintool Donnerstag: - Amrize: Webcall zu Ergebnis Q1 (14.30 Uhr) - CFT: Umsatz Q1 - Oerlikon: Trading Update Q1 - EPH: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - EEII: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - Leclanché: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - GV: Alcon, BCV, Bioversys, Kardex, Varia US Montag - GV: Cham SP, Investis, Orior WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index April (10.00 Uhr) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q1 (Donnerstag) - KOF: Konjunkturbarometer April (Donnerstag) - KOF: Beschäftigungsindikator Q2 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) April (Montag) Ausland: - ZO: Geldmenge M3 (10.00 Uhr) - IT: Produzentenvertrauen 4/26 (10.00 Uhr) - ZO: Wirtschaftsvertrauen 4/26 (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 4/26 (14.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 3/26 (14.30 Uhr) Baubeginne 3/26 (14.30 Uhr) Handelsbilanz 3/26 (14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) Notenbank-Entscheidung (20.00 Uhr; 20.30 MKmit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 30.04: - VAT (7,00 Fr.) - Autoneum (3,20 Fr.) - BKW (3,80 Fr.) - Naturenergie (0,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9235 - USD/CHF: 0,7894 - Swiss Bond Index: -10 BP auf 138,28 Pkte (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,453 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,13 Prozent auf 13'148 Punkte - SLI (Dienstag): -0,28 Prozent auf 2'100 Punkte - SPI (Dienstag): -0,20 Prozent auf 18'538 Punkte - Dax (Dienstag): -0,27 Prozent auf 24'018 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,66 Prozent auf 8'104 Punkte
awp-robot/sw/to
