STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit klaren Verlusten in den Handel starten. Derzeit gibt es viele Einflussfaktoren, die Anleger am letzten Handelstag der Woche einordnen müssen. Neben der laufenden Berichtssaison wird der konjunkturelle Druck durch die hohen Ölpreise immer grösser. Inflationsängste wurden denn auch von der US-Notenbank am Vorabend in der Zinsentscheidung betont und bremsten damit die US-Börsen. Im Tagesverlauf werden dann erneut die Zentralbanken den Ton angeben.
- SMI vorbörslich: -0,55 Prozent auf 12'960,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,57 Prozent auf 48'862 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,04 Prozent auf 24'673 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,15 Prozent auf 59'227 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize Q1: Umsatz 2178 Mio USD (AWP-Konsens: 2148 Mio) Umsatz Building Envelope 678 Mio USD (AWP-Konsens: 743 Mio) Umsatz Building Materials 1500 Mio USD (AWP-Konsens: 1405 Mio) EBITDA adj. 192 Mio USD (AWP-Konsens: 214 Mio) EBITDA-Marge adj. 8,8 Prozent (AWP-Konsens: 10,0 Prozent) Adj. EBITDA Building Materials 170 Mio USD (AWP-Konsens: 145 Mio) Adj. EBITDA Building Envelope 78 Mio USD (AWP-Konsens: 119 Mio) Reinverlust 118 Mio USD (VJ: 87 Mio) 2026: bestätigt - Umsatz 12,29-12,52 Mrd, EBITDA adj. 3,25-3,34 Mrd Aktienrückkaufprogramm über 1,0 Mrd USD srtet nach Q1-Ergebnis Übernahme von PB Materials abgeschlossen vorbörsliche Indikation -4,7 Prozent - Partners Group investiert in Erweiterung der Flotte von North Star - Roche stellt neue Studiendaten zu Augenmedikamenten auf Fachkongress vor - Lindt: Neues Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd Fr. läuft ab 4. Mai 2026 - Schindler: Fusionankündigung zwischen Kone und TK hat keine Auswirkungen Werden uns weiterhin auf operative Prioritäten konzentrieren Lange behördliche Prüfungen der TK-Übernahme sind wahrscheinlich - Addex 2025: Reinergebnis -6,7 Mio Fr. (VJ +7,1 Mio) Kassenbestand per Ende Jahr bei 1,6 Mio Fr. GABAB PAM-Programm für chronischen Husten verläuft nach Plan - Oerlikon Q1: Auftragseingang 455 Mio Fr. (AWP-Konsens: 392 Mio) Umsatz 378 Mio Fr. (AWP-Konsens: 366 Mio) Org. Fortschritte bei Effizienzmassnahmen verlaufen planmässig 2026: Bisherige Prognosen bestätigt EBITDA-Marge von rund 17,5 Prozent erwartet Org. Umsatzwachstum im niedrigen 1-st. Prozentbereich erwartet - Santhera: VR schlägt GV Wahl von Srishti Gupta als neues Mitglied vor - Sunrise erhöht Abo-Preise per 1. August - U-blox erhält Verlängerung der Ausnahmeregelung von Offenlegungspflicht - BCGE stockt Anleihe mit Laufzeit bis 2029 um 100 Millionen Franken auf - CFT Q1: Umsatz 314,2 Mio Fr. (VJ 294,7 Mio) - EPH European Property 2025: Nettoergebnis 15,5 Mio EUR (VJ -3,03 Mio) - Interroll ernennt Stephan Schärer per 1. Juni zum Finanzchef - Kardex bleibt exklusiver Partner der Bundesbeschaffung in Österreich - Landis+Gyr kündigt Verkauf von Rhebo an Everfield an - Leclanché verschiebt Publikation des Jahresberichts 2025 auf Ende Mai Umsatz prov. +29 Prozent auf 23,1 Mio, Nettoverlust 72,9 Mio Fr. - Mindmaze schliesst Partnerschaft mit Vibra Healthcare in den USA - Newron muss US-Studie zu Evenamide bei Schizophrenie vorübergehend stoppen - Aufnahmestopp wurde von FDA nach Todesfall verfügt Todesfall laut Studienleiter nicht in Zusammenhang mit Behandlung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore Q1: Kupferproduktion steigt um 19 Prozent auf 199'600 Tonnen Energiekohleproduktion sinkt um 2 Prozent auf 22,9 Mio Tonnen - Syngenta Group Q1: Umsatz 6,4 Mrd USD (+2 Prozent); EBITDA 1,4 Mrd (+5 Prozent) - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: EINZELHANDELSUMSATZ REAL MÄRZ -2,0 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -0,2) EINFUHRPREISE MÄRZ +2,3 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +1,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: Rubric Capital Management LP meldet Anteil von 8,774 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,027 Prozent - PEH meldet Eigenanteil von 5,003 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 5,008 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Amrize: Webcall zu Ergebnis Q1 (14.30 Uhr) - Oerlikon: Trading Update Q1 - EEII: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - Highlight Event: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - GV: Alcon, BCV, Bioversys, Kardex, Varia US Montag - GV: Cham SP, Investis, Orior Dienstag: - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich, Conf. Call 06.05. 14.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis 2025/26 (nachbörslich, Webcast 22.30 Uhr) - GV: Medacta, Stadler Rail, Valartis WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q1 (08.30 Uhr) - KOF: Konjunkturbarometer April (09.00 Uhr) - KOF: Beschäftigungsindikator Q2 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) April (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April (Dienstag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 4/26 (08.45 Uhr) - DE: Arbeitsmarktdaten 4/26 (09.55 Uhr) BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - EU: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 4/26 (11.00 Uhr) EZB-Notenbank-Entscheidung (14.15 Uhr, 14.45 Pk) - GB: Notenbank-Entscheidung (13.00 Uhr) - US: Private Einkommen 3/26 (14.30 Uhr) BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Konsumausgaben 3/26 (14.30 Uhr) PCE-Preisindex 3/26 (14.30 Uhr) Chicago-PMI 4/26 (15.45 Uhr) Frühindikator 2/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - VAT (7,00 Fr.) - Autoneum (3,20 Fr.) - BKW (3,80 Fr.) - Naturenergie (0,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9234 - USD/CHF: 0,7917 - Swiss Bond Index: -10 BP auf 138,18 Pkte (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,444 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,88 Prozent auf 13'032 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,63 Prozent auf 2'086 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,77 Prozent auf 18'395 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,27 Prozent auf 23'955 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,86 Prozent auf 8'072 Punkte
