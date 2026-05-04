- SMI vorbörslich: +0,10 Prozent auf 13'150,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,31 Prozent auf 49'499 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,89 Prozent auf 25'114 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group weist Vorwürfe von Grizzly Reports entschieden zurück Prüfen rechtliche Schritte gg Grizzly wegen Marktmanipulation Wurden weder um Klarstellung noch um Stellungnahme gebeten - UBS will in den USA ab Ende 2027 Privat- und Sparkonti anbieten - UBS: US-Aufsicht schliesst Verfahren gegen US-Tochter ab - GKB informiert über Klage im Zusammenhang mit BZ Bank und Anlageprodukt Sieht sich mit Klage im mittleren dreistelligen Mio-bereich konfrontiert sieht Vorwürfe als unbegründet und bestreitet Forderungen - Highlight Event 2025: Umsatz 412,1 Mio Fr. (VJ 404,1 Mio) EBIT -248,2 Mio Fr. (VJ -13,6 Mio) Konzernergebnis -259,5 Mio Fr. (VJ -40,9 Mio) 2026: Weiterhin positive Entwicklung bei Free Cashflow erwartet - Molecular Partners publiziert bekannte MP0317-Daten in «Nature Cancer» stellt MP0712 auf mehreren Fachkongressen vor - APG SGA: NZZ erhöht Beteiligung wie angekündigt auf 45 Prozent - Bioversys: Simona Skerjanec an GV neu in Verwaltungsrat gewählt - Burkhalter Gruppe übernimmt Progressio Holding mit Tochter Anplag - EEII 2025: Reinverlust 1,36 Mio Fr. (VJ 0,95 Mio) - Orior ernennt Peter Müller zum neuen CEO per Anfang September - Wisekey weitet Verlust aus - Wachstumsausblick bestätigt - Youngtimers 2025: Reinverlust 14,4 Mio USD (VJ 42,7 Mio) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze Februar -1,4 Prozent gg VJ Detailhandel März zu VJ nom. -0,1 Prozent - real +0,5 Prozent (kalenderbereinigt) Ausland: - USA: ISM-EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE APRIL 52,7 PKT (PROGNOSE 53,2) S&P GLOBAL-PMI INDUSTRIE APRIL 54,5 PKT (PROGNOSE 54,0) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: FIL Limited meldet Anteil von 4,984 Prozent - APG SGA: NZZ erhöht Beteiligung wie angekündigt auf 45 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,029 Prozent - Leclanché meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Mobilezone: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,142 Prozent - SIG: Gruppe um Laurens Last meldet Anteil von von 11,184 Prozent PRESSE MONTAG - Sunrise und Salt fürchten wegen Frequenzvergabe um Existenz (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Wisekey (Conf. Call 15.00 Uhr) - GV: Cham SP, Investis, Orior Dienstag: - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich USA, Conf. Call 06.05. 14.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis 2025/26 (nachbörslich USA, Webcast 22.30 Uhr) - GV: Medacta, Stadler Rail, Valartis Mittwoch: - Lastminute: Trading Update Q1 (Webcast 10.00 Uhr) - Alcon: Conference Call zu Ergebnis Q1 - GV: Avolta, Idorsia, Kühne+Nagel, MCH, Schlatter WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Beschäftigungsindikator Q2 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) April (09.00 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April (Dienstag) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) Ausland: - FR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (09.50 Uhr) - DE: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (09.55 Uhr) - EU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (10.00 Uhr) Sentix-Investorenvertrauen 5/26 (10.30 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 3/26 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 3/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bachem (0,90 Fr.) - Kardex (6,00 Fr.) - SGKB (20,00 Fr.) per 05.05: - Alcon (0,28 Fr.) - BCGE (0,70 Fr.) - BCV (4,40 Fr.) per 06.05: - Accelleron (1,50 Fr.) - Cham SP (0,43 Fr.) - Investis (3,00 Fr.) per 07.05: - Medacta (1,10 Fr.) - Stadler Rail (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9161 - USD/CHF: 0,7808 - Swiss Bond Index: +20 BP auf 138,38 Pkte (Do 30.4.) - SNB: Kassazinssatz 0,446 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,80 Prozent auf 13'136 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,67 Prozent auf 2'100 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,85 Prozent auf 18'551 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,41 Prozent auf 24'292 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,13 Prozent auf 8'115 Punkte

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