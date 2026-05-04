STIMMUNG - Sätzli zur Eröffnung: Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine wenig veränderte Eröffnung ab. Dabei sprechen die Vorgaben aus Übersee für eine leichte Entspannung. Die USA wollen nach Angaben von Präsident Donald Trump an diesem Montag eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Strasse von Hormus feststecken.
- SMI vorbörslich: +0,10 Prozent auf 13'150,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,31 Prozent auf 49'499 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,89 Prozent auf 25'114 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group weist Vorwürfe von Grizzly Reports entschieden zurück Prüfen rechtliche Schritte gg Grizzly wegen Marktmanipulation Wurden weder um Klarstellung noch um Stellungnahme gebeten - UBS will in den USA ab Ende 2027 Privat- und Sparkonti anbieten - UBS: US-Aufsicht schliesst Verfahren gegen US-Tochter ab - GKB informiert über Klage im Zusammenhang mit BZ Bank und Anlageprodukt Sieht sich mit Klage im mittleren dreistelligen Mio-bereich konfrontiert sieht Vorwürfe als unbegründet und bestreitet Forderungen - Highlight Event 2025: Umsatz 412,1 Mio Fr. (VJ 404,1 Mio) EBIT -248,2 Mio Fr. (VJ -13,6 Mio) Konzernergebnis -259,5 Mio Fr. (VJ -40,9 Mio) 2026: Weiterhin positive Entwicklung bei Free Cashflow erwartet - Molecular Partners publiziert bekannte MP0317-Daten in «Nature Cancer» stellt MP0712 auf mehreren Fachkongressen vor - APG SGA: NZZ erhöht Beteiligung wie angekündigt auf 45 Prozent - Bioversys: Simona Skerjanec an GV neu in Verwaltungsrat gewählt - Burkhalter Gruppe übernimmt Progressio Holding mit Tochter Anplag - EEII 2025: Reinverlust 1,36 Mio Fr. (VJ 0,95 Mio) - Orior ernennt Peter Müller zum neuen CEO per Anfang September - Wisekey weitet Verlust aus - Wachstumsausblick bestätigt - Youngtimers 2025: Reinverlust 14,4 Mio USD (VJ 42,7 Mio) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze Februar -1,4 Prozent gg VJ Detailhandel März zu VJ nom. -0,1 Prozent - real +0,5 Prozent (kalenderbereinigt) Ausland: - USA: ISM-EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE APRIL 52,7 PKT (PROGNOSE 53,2) S&P GLOBAL-PMI INDUSTRIE APRIL 54,5 PKT (PROGNOSE 54,0) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: FIL Limited meldet Anteil von 4,984 Prozent - APG SGA: NZZ erhöht Beteiligung wie angekündigt auf 45 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,029 Prozent - Leclanché meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Mobilezone: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,142 Prozent - SIG: Gruppe um Laurens Last meldet Anteil von von 11,184 Prozent PRESSE MONTAG - Sunrise und Salt fürchten wegen Frequenzvergabe um Existenz (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Wisekey (Conf. Call 15.00 Uhr) - GV: Cham SP, Investis, Orior Dienstag: - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich USA, Conf. Call 06.05. 14.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis 2025/26 (nachbörslich USA, Webcast 22.30 Uhr) - GV: Medacta, Stadler Rail, Valartis Mittwoch: - Lastminute: Trading Update Q1 (Webcast 10.00 Uhr) - Alcon: Conference Call zu Ergebnis Q1 - GV: Avolta, Idorsia, Kühne+Nagel, MCH, Schlatter WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Beschäftigungsindikator Q2 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) April (09.00 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April (Dienstag) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) Ausland: - FR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (09.50 Uhr) - DE: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (09.55 Uhr) - EU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (10.00 Uhr) Sentix-Investorenvertrauen 5/26 (10.30 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 3/26 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 3/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bachem (0,90 Fr.) - Kardex (6,00 Fr.) - SGKB (20,00 Fr.) per 05.05: - Alcon (0,28 Fr.) - BCGE (0,70 Fr.) - BCV (4,40 Fr.) per 06.05: - Accelleron (1,50 Fr.) - Cham SP (0,43 Fr.) - Investis (3,00 Fr.) per 07.05: - Medacta (1,10 Fr.) - Stadler Rail (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9161 - USD/CHF: 0,7808 - Swiss Bond Index: +20 BP auf 138,38 Pkte (Do 30.4.) - SNB: Kassazinssatz 0,446 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,80 Prozent auf 13'136 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,67 Prozent auf 2'100 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,85 Prozent auf 18'551 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,41 Prozent auf 24'292 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,13 Prozent auf 8'115 Punkte
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(AWP)