- SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 12'990,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -1,13 Prozent auf 48'942 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,19 Prozent auf 25'068 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit Q1: Umsatz 873 Mio Fr. (AWP-Konsens: 874 Mio) Wachstum in LW 3,4 Prozent (AWP-Konsens: 2,6 Prozent) EBITDA 283 Mio Fr. (AWP-Konsens: 276 Mio) EBITDA-Marge 32,5 Prozent (AWP-Konsens: 31,6 Prozent) Reinergebnis 196 Mio Fr. (AWP-Konsens: 187 Mio) Makroökonomische Unsicherheit mit Nahost-Konflikt deutlich gestiegen 2026: Europa mit nach wie vor gedämpften Wachstumsaussichten Für Renovationsgeschäft weiter leicht positive Entwicklung erw. vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - UBS: Ständeratskommission will Alternativen zur Eigenkapitalvorlage prüfen Kommission setzt Diskussionen im August fort - Amrize startet Aktienrückkaufprogramm über 1,0 Mrd. USD am 6. Mai 2026 - Kuehne+Nagel erweitert Logistiknetzwerk für Gesundheitssektor in Hyderabad - Adecco 2025: 53,01 Prozent der Dividende in neuen Aktien gewählt Ausgabepreis neuer Aktien bei 16,94 Fr. festgelegt - Bachem: Chief Commercial Officer Torsten Wöhr verlässt das Unternehmen CEO Anne-Kathrin Stoller übernimmt interimistisch CCO-Rolle ab 25.5. - Carlo Gavazzi 2025/26: Umsatz von rund 136,9 Mio Fr. erwartet Auftragseingang von rund 138,3 Mio Fr. erwartet Reingewinn von etwa 1,8 Mio Fr. in Aussicht gestellt - Romande Energie: Karin Perraudin als neues VR-Mitglied vorgeschlagen - SGS übernimmt Keystone Bioanalytical in den USA - VAT meldet Abgang von COO Thomas Berden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Kineo begibt an SIX Going-Public-Wandelanleihe in Höhe von mind. 20 Mio Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Capital meldet Anteil von <3 Prozent - Belimo: Aktionärsgruppe Linsi/Kälin melden Anteil von 19,512 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 5,09 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich USA, Conf. Call 06.05. 14.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis 2025/26 (nachbörslich USA, Webcast 22.30 Uhr) - GV: Medacta, Stadler Rail, Valartis Mittwoch: - Lastminute: Trading Update Q1 (Webcast 10.00 Uhr) - Alcon: Conference Call zu Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - GV: Kühne+Nagel, Avolta, Idorsia, MCH, Schlatter Donnerstag: - Avolta: Q1 Trading Update (Webcast 14.30 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.45/11.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 8.30/14.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis Q1 - Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Landis+Gyr: Ergebnis 2025/26 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) - GV: Swiss Life, R&S, Skan, Sunrise, Swissquote WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) - BFS: Logiernächte März (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten April (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven April (Donnerstag) Ausland: - US: Handelsbilanz 3/26 (14.30 Uhr) S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) ISM Index Dienste 4/26 (16.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 3/26 (16.00 Uhr) - AU: Zentralbank Zinsentscheid - CN/JP/KR: Feiertag Börsen geschlossen SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Alcon (0,28 Fr.) - BCGE (0,70 Fr.) - BCV (4,40 Fr.) per 06.05: - Accelleron (1,50 Fr.) - Cham SP (0,43 Fr.) - Investis (3,00 Fr.) per 07.05: - Medacta (1,10 Fr.) - Stadler Rail (0,50 Fr.) per 08.05: - Kühne+Nagel (6,00 Fr.) - Avolta (1,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9164 - USD/CHF: 0,7842 - Swiss Bond Index: -8 BP auf 138,30 Pkte (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,427 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,01 Prozent auf 13'003 Punkte - SLI (Montag): -0,90 Prozent auf 2'082 Punkte - SPI (Montag): -0,85 Prozent auf 18'393 Punkte - Dax (Montag): -1,24 Prozent auf 23'991 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,19 Prozent auf 7'976 Punkte

awp-robot/sw/uh