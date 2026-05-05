STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag an die Vortagesverluste anknüpfen. Der Leitindex SMI wird damit laut den vorbörslichen Indikationen gleich bei Handelsbeginn unter die psychologisch wichtige Marke von 13'000 Punkten fallen. Der Grund dafür sind die erneut gestiegenen Spannungen im Nahen Osten.
- SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 12'990,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -1,13 Prozent auf 48'942 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,19 Prozent auf 25'068 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit Q1: Umsatz 873 Mio Fr. (AWP-Konsens: 874 Mio) Wachstum in LW 3,4 Prozent (AWP-Konsens: 2,6 Prozent) EBITDA 283 Mio Fr. (AWP-Konsens: 276 Mio) EBITDA-Marge 32,5 Prozent (AWP-Konsens: 31,6 Prozent) Reinergebnis 196 Mio Fr. (AWP-Konsens: 187 Mio) Makroökonomische Unsicherheit mit Nahost-Konflikt deutlich gestiegen 2026: Europa mit nach wie vor gedämpften Wachstumsaussichten Für Renovationsgeschäft weiter leicht positive Entwicklung erw. vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - UBS: Ständeratskommission will Alternativen zur Eigenkapitalvorlage prüfen Kommission setzt Diskussionen im August fort - Amrize startet Aktienrückkaufprogramm über 1,0 Mrd. USD am 6. Mai 2026 - Kuehne+Nagel erweitert Logistiknetzwerk für Gesundheitssektor in Hyderabad - Adecco 2025: 53,01 Prozent der Dividende in neuen Aktien gewählt Ausgabepreis neuer Aktien bei 16,94 Fr. festgelegt - Bachem: Chief Commercial Officer Torsten Wöhr verlässt das Unternehmen CEO Anne-Kathrin Stoller übernimmt interimistisch CCO-Rolle ab 25.5. - Carlo Gavazzi 2025/26: Umsatz von rund 136,9 Mio Fr. erwartet Auftragseingang von rund 138,3 Mio Fr. erwartet Reingewinn von etwa 1,8 Mio Fr. in Aussicht gestellt - Romande Energie: Karin Perraudin als neues VR-Mitglied vorgeschlagen - SGS übernimmt Keystone Bioanalytical in den USA - VAT meldet Abgang von COO Thomas Berden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Kineo begibt an SIX Going-Public-Wandelanleihe in Höhe von mind. 20 Mio Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Capital meldet Anteil von <3 Prozent - Belimo: Aktionärsgruppe Linsi/Kälin melden Anteil von 19,512 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 5,09 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich USA, Conf. Call 06.05. 14.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis 2025/26 (nachbörslich USA, Webcast 22.30 Uhr) - GV: Medacta, Stadler Rail, Valartis Mittwoch: - Lastminute: Trading Update Q1 (Webcast 10.00 Uhr) - Alcon: Conference Call zu Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - GV: Kühne+Nagel, Avolta, Idorsia, MCH, Schlatter Donnerstag: - Avolta: Q1 Trading Update (Webcast 14.30 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.45/11.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 8.30/14.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis Q1 - Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Landis+Gyr: Ergebnis 2025/26 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) - GV: Swiss Life, R&S, Skan, Sunrise, Swissquote WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) - BFS: Logiernächte März (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten April (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven April (Donnerstag) Ausland: - US: Handelsbilanz 3/26 (14.30 Uhr) S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) ISM Index Dienste 4/26 (16.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 3/26 (16.00 Uhr) - AU: Zentralbank Zinsentscheid - CN/JP/KR: Feiertag Börsen geschlossen SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Alcon (0,28 Fr.) - BCGE (0,70 Fr.) - BCV (4,40 Fr.) per 06.05: - Accelleron (1,50 Fr.) - Cham SP (0,43 Fr.) - Investis (3,00 Fr.) per 07.05: - Medacta (1,10 Fr.) - Stadler Rail (0,50 Fr.) per 08.05: - Kühne+Nagel (6,00 Fr.) - Avolta (1,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9164 - USD/CHF: 0,7842 - Swiss Bond Index: -8 BP auf 138,30 Pkte (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,427 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,01 Prozent auf 13'003 Punkte - SLI (Montag): -0,90 Prozent auf 2'082 Punkte - SPI (Montag): -0,85 Prozent auf 18'393 Punkte - Dax (Montag): -1,24 Prozent auf 23'991 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,19 Prozent auf 7'976 Punkte
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(AWP)