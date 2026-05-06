STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft höher. Gestützt wird das Sentiment derzeit von neuen Hoffnungsschimmern aus dem Nahen Osten sowie vom Optimismus hinsichtlich der Firmengewinne im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.
- SMI vorbörslich: +0,71 Prozent auf 13'145,00 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,73 Prozent auf 49'298 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,03 Prozent auf 25'326 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): wegen eines Feiertags geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q1: Umsatz 2685 Mio USD (AWP-Konsens: 2695 Mio) Umsatz Surgical 1460 Mio USD Umsatz Vision Care 1225 Mio USD Kern-EPS 0,85 USD (AWP-Konsens: 0,82 USD) Ergebnis je Aktie 0,39 Mio USD (AWP-Konsens: 0,42 Mio) Kern-Betriebsmarge 21,2 Prozent (AWP-Konsens: 20,8 Prozent) Betriebsmarge 10,9 Prozent (VJ 19,1 Prozent) Reinergebnis 189 Mio USD (VJ 350 Mio) 2026: Wachstum Kern-EPS von 10-13 Prozent erwartet (bisher: 9-12 Prozent) Operative Kernmarge Anstieg von 70 bis 170 Basispunkte erwartet Umsatzwachstum zwischen 5 und 7 Prozent erwartet Zölle dürften mit rund 100 bis 150 Mio USD belasten Neur Aktienrückkauf über 1,5 Mrd USD während drei Jahren vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Logitech 2025/26: Umsatz 4,8 Mrd USD (VJ 4,6 Mrd) EBIT Non-GAAP 910,8 Mio USD (VJ 774,6 Mio) Q1: Umsatz von 1190 bis 1215 Mio USD erwartet, Wachstum 4-6 Prozent Non-GAAP EBIT von 195 bis 215 Mio USD erwartet Q4: Umsatz 1086 Mio USD (AWP-Konsens: 1077 Mio) Reinergebnis 143,46 Mio USD (AWP-Konsens: 140 Mio) Reingewinn Non-GAAP 165,7 Mio USD (AWP-Konsens: 149 Mio) EBIT Non-GAAP 166,6 Mio USD (AWP-Konsens: 164 Mio) EBIT 135,8 Mio USD (AWP-Konsens: 133 Mio) Bruttomarge Non-GAAP 44,8 Prozent (AWP-Konsens: 43,4 Prozent) Solide Rückkehr zu Wachstum in Region Americas Beschleunigtes Wachstum im Gaming-Geschäft 26/27: Op. Marge am oberen Ende der langfr. Zielspanne (15-18 Prozent) erw. Bislang gutes Momentum im ersten Quartal Halten an Langfristzielen fest Langfr. org. Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich CEO: Haben Marktanteile in wichtigen Kategorien, Regionen gewonnen Wollen in KI investieren, aber Kosten unter Kontrolle behalten Sehr starkes Gaming-Wachstum in Q4 war global abgestützt Sehen bislang keine Vorzieheffekte, Geschäft sehr robust CFO: Einfluss Iran-Krieg auf Q4-Umsatz bei etwa 5 Mio USD Q1-Guidance beinhaltet 150 BP neg. Einfluss Iran-Krieg Ausblick über Q1 hinaus im aktuellen Umfeld verfrüht Bislang keine Zoll-Rückzahlung in Prognosen enthalten vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent - Partners Group: Management-Kauf über 1,09 Mio Fr. (1'250 Aktien) - UBS: Management-Verkauf über 5,97 Mio Fr. (175'000 Aktien) - Aevis: Swiss Medical Network: Nettoumsatz 226,0 Mio Fr. (VJ 222,7 Mio) EBIT 10,0 Mio Fr. (VJ 6,8 Mio Fr.) schliesst langfristigen Mietvertrag mit Kantonsspital Winterthur ab stellt Privatklinik Lindberg ein - Keine Lösung für 24 Personen - Lastminute Q1: Umsatz 96,4 Mio EUR (VJ 89,2 Mio) EBITDA adj. 15,3 Mio EUR (VJ 14,4 Mio) Reinergebnis 6,6 Mio EUR (VJ 6,5 Mio) Verschiebung der Nachfrage wegen Gegenwind im Nahen Osten 2026: Guidance bestätigt Weiter Umsatzwachstum von «rund 10 Prozent» erwartet Weiter adj. EBITDA-Verbesserung von «rund 10 Prozent» erw. Nach starkem Januar und Februar folgte schwächerer März - Minoteries: zentralisiert Produktion und schliesst 2027 Standort Zollbrück Rückstellung von 3 Mio für Sozialplan und Abschreibung Restwert - Georg Fischer erhält Auftrag für neues Green-Steel-Projekt - GKB: Bei Millionenkläger handelt es sich um Investor Remo Stoffel - Peach Property-VR schlägt Aktionären Aktienrückkauf über max. 20 Mio Fr. vor - U-Blox-Aktien werden am 18. Mai dekotiert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Procimmo Real Estate Sicav startet Kapitalerhöhung für «Industrial» am 26. Mai - DSM-Firmenich wächst im ersten Quartal organisch - Swissinvest übernimmt Immobilienportfolio in Zürich PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH:- Ausland:- WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,949 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,49 Prozent - Medartis: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,006 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lastminute: Webcast zu Trading Update Q1 (10.00 Uhr) - Alcon: Conference Call zu Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - GV: Kühne+Nagel, Avolta, Idorsia, MCH, Schlatter Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 8.30/14.00 Uhr) - Avolta: Q1 Trading Update (Webcast 14.30 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.45/11.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis Q1 - Landis+Gyr: Ergebnis 2025/26 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) - GV: Swiss Life, R&S, Skan, Sunrise, Swissquote Freitag: - Lonza: Update Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Mobimo: Kapitalmarkttag - GV: Lonza, Metall Zug Samstag: - GV: GKB, ZGKB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturumfragen (09.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex April (Freitag) Ausland: - FR: Industrieproduktion 3/26 (08.45) S&P Global PMI Dienste 4/26 (09.50) - IT: S&P Global PMI Dienste 4/26 (09.45) Einzelhandelsumsatz 3/26 (10.00) - DE: S&P Global PMI Dienste 4/26 (09.55) - EU: S&P Global PMI Dienste 4/26 (10.00) EUR: Erzeugerpreise 3/26 (11.00) - GB: S&P Global PMI Dienste 4/26 (10.30 ) - US: ADP Beschäftigungsänderung 4/26 (14.15) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Dekotierungen: - U-blox (per 18.5., letzter Handelstag 15.5.) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Accelleron (1,50 Fr.) - Cham SP (0,43 Fr.) - Investis (3,00 Fr.) per 07.05: - Medacta (1,10 Fr.) - Stadler Rail (0,50 Fr.) per 08.05: - Kühne+Nagel (6,00 Fr.) - Avolta (1,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9154 - USD/CHF: 0,7802 - Swiss Bond Index: -9 BP auf 138,21 Pkte (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,433 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,38 Prozent auf 13'052 Punkte - SLI (Dienstag): +0,60 Prozent auf 2'094 Punkte - SPI (Dienstag): +0,47 Prozent auf 18'479 Punkte - Dax (Dienstag): +1,71 Prozent auf 24'402 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,65 Prozent auf 8'062 Punkte
