STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft höher. Gestützt wird das Sentiment derzeit von neuen Hoffnungsschimmern aus dem Nahen Osten sowie vom Optimismus hinsichtlich der Firmengewinne im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.

- SMI vorbörslich: +0,71 Prozent auf 13'145,00 Punkte (08.01 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): +0,73 Prozent auf 49'298 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +1,03 Prozent auf 25'326 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): wegen eines Feiertags geschlossen

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Alcon Q1: Umsatz 2685 Mio USD (AWP-Konsens: 2695 Mio)
            Umsatz Surgical 1460 Mio USD
            Umsatz Vision Care 1225 Mio USD
            Kern-EPS 0,85 USD (AWP-Konsens: 0,82 USD)
            Ergebnis je Aktie 0,39 Mio USD (AWP-Konsens: 0,42 Mio)
            Kern-Betriebsmarge 21,2 Prozent (AWP-Konsens: 20,8 Prozent)
            Betriebsmarge 10,9 Prozent (VJ 19,1 Prozent)
            Reinergebnis 189 Mio USD (VJ 350 Mio)
      2026: Wachstum Kern-EPS von 10-13 Prozent erwartet (bisher: 9-12 Prozent)
            Operative Kernmarge Anstieg von 70 bis 170 Basispunkte erwartet
            Umsatzwachstum zwischen 5 und 7 Prozent erwartet
            Zölle dürften mit rund 100 bis 150 Mio USD belasten
         Neur Aktienrückkauf über 1,5 Mrd USD während drei Jahren
         vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent
         
- Logitech 2025/26: Umsatz 4,8 Mrd USD (VJ 4,6 Mrd)
                    EBIT Non-GAAP 910,8 Mio USD (VJ 774,6 Mio)
               Q1: Umsatz von 1190 bis 1215 Mio USD erwartet, Wachstum 4-6 Prozent
                   Non-GAAP EBIT von 195 bis 215 Mio USD erwartet
               Q4: Umsatz 1086 Mio USD (AWP-Konsens: 1077 Mio)
                   Reinergebnis 143,46 Mio USD (AWP-Konsens: 140 Mio)
                   Reingewinn Non-GAAP 165,7 Mio USD (AWP-Konsens: 149 Mio)
                   EBIT Non-GAAP 166,6 Mio USD (AWP-Konsens: 164 Mio)
                   EBIT 135,8 Mio USD (AWP-Konsens: 133 Mio)
                   Bruttomarge Non-GAAP 44,8 Prozent (AWP-Konsens: 43,4 Prozent)
                   Solide Rückkehr zu Wachstum in Region Americas
                   Beschleunigtes Wachstum im Gaming-Geschäft
            26/27: Op. Marge am oberen Ende der langfr. Zielspanne (15-18 Prozent) erw.
                   Bislang gutes Momentum im ersten Quartal
            Halten an Langfristzielen fest
            Langfr. org. Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich
            CEO: Haben Marktanteile in wichtigen Kategorien, Regionen gewonnen
                 Wollen in KI investieren, aber Kosten unter Kontrolle behalten
                 Sehr starkes Gaming-Wachstum in Q4 war global abgestützt
                 Sehen bislang keine Vorzieheffekte, Geschäft sehr robust
            CFO: Einfluss Iran-Krieg auf Q4-Umsatz bei etwa 5 Mio USD
                 Q1-Guidance beinhaltet 150 BP neg. Einfluss Iran-Krieg
                 Ausblick über Q1 hinaus im aktuellen Umfeld verfrüht
                 Bislang keine Zoll-Rückzahlung in Prognosen enthalten
            vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent

- Partners Group: Management-Kauf über 1,09 Mio Fr. (1'250 Aktien)
- UBS: Management-Verkauf über 5,97 Mio Fr. (175'000 Aktien)

- Aevis: Swiss Medical Network: Nettoumsatz 226,0 Mio Fr. (VJ 222,7 Mio)
                                EBIT 10,0 Mio Fr. (VJ 6,8 Mio Fr.)
          schliesst langfristigen Mietvertrag mit Kantonsspital Winterthur ab
          stellt Privatklinik Lindberg ein - Keine Lösung für 24 Personen
    
- Lastminute Q1: Umsatz 96,4 Mio EUR (VJ 89,2 Mio)
                 EBITDA adj. 15,3 Mio EUR (VJ 14,4 Mio)
                 Reinergebnis 6,6 Mio EUR (VJ 6,5 Mio)
             Verschiebung der Nachfrage wegen Gegenwind im Nahen Osten
              2026: Guidance bestätigt
                   Weiter Umsatzwachstum von «rund 10 Prozent» erwartet
                   Weiter adj. EBITDA-Verbesserung von «rund 10 Prozent» erw.
                   Nach starkem Januar und Februar folgte schwächerer März
          
- Minoteries: zentralisiert Produktion und schliesst 2027 Standort Zollbrück
              Rückstellung von 3 Mio für Sozialplan und Abschreibung Restwert
              
- Georg Fischer erhält Auftrag für neues Green-Steel-Projekt
- GKB: Bei Millionenkläger handelt es sich um Investor Remo Stoffel     
- Peach Property-VR schlägt Aktionären Aktienrückkauf über max. 20 Mio Fr. vor  
- U-Blox-Aktien werden am 18. Mai dekotiert

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Procimmo Real Estate Sicav startet Kapitalerhöhung für «Industrial» am 26. Mai
- DSM-Firmenich wächst im ersten Quartal organisch
- Swissinvest übernimmt Immobilienportfolio in Zürich

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
CH:-
Ausland:-

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,949 Prozent
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,49 Prozent
- Medartis: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,006 Prozent

PRESSE MITTWOCH
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Mittwoch:
- Lastminute: Webcast zu Trading Update Q1 (10.00 Uhr)
- Alcon: Conference Call zu Ergebnis Q1 (14.00 Uhr)
- GV: Kühne+Nagel, Avolta, Idorsia, MCH, Schlatter

  Donnerstag:
- Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 8.30/14.00 Uhr)
- Avolta: Q1 Trading Update (Webcast 14.30 Uhr)
- AMS Osram: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.45/11.00 Uhr)
- Montana Aerospace: Ergebnis Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr)
- Valiant: Ergebnis Q1
- Landis+Gyr: Ergebnis 2025/26 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr)
- GV:  Swiss Life, R&S, Skan, Sunrise, Swissquote

  Freitag:
- Lonza: Update Q1 (Webcast 14.00 Uhr)
- Clariant: Ergebnis Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr)
- Mobimo: Kapitalmarkttag
- GV: Lonza, Metall Zug
       
   Samstag:
- GV: GKB, ZGKB

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- KOF Konjunkturumfragen (09.00 Uhr)
- Seco: Konsumentenstimmungsindex April (Freitag)

  Ausland:
- FR: Industrieproduktion 3/26 (08.45)
      S&P Global PMI Dienste 4/26 (09.50)
- IT: S&P Global PMI Dienste 4/26 (09.45)
      Einzelhandelsumsatz 3/26 (10.00)
- DE: S&P Global PMI Dienste 4/26 (09.55)
- EU: S&P Global PMI Dienste 4/26 (10.00)
      EUR: Erzeugerpreise 3/26 (11.00)
- GB: S&P Global PMI Dienste 4/26 (10.30 )
- US: ADP Beschäftigungsänderung 4/26 (14.15)
      EIA-Ölbericht (Woche) (16.30)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026

  Dekotierungen: 
- U-blox (per 18.5., letzter Handelstag 15.5.)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Accelleron (1,50 Fr.)
- Cham SP (0,43 Fr.)
- Investis (3,00 Fr.)

per 07.05:
- Medacta (1,10 Fr.)
- Stadler Rail (0,50 Fr.)

per 08.05:
- Kühne+Nagel (6,00 Fr.)
- Avolta (1,15 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9154
- USD/CHF: 0,7802
- Swiss Bond Index: -9 BP auf 138,21 Pkte (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,433 Prozent (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): +0,38 Prozent auf 13'052 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,60 Prozent auf 2'094 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,47 Prozent auf 18'479 Punkte
- Dax (Dienstag): +1,71 Prozent auf 24'402 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): -0,65 Prozent auf 8'062 Punkte

