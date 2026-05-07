- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 13'295,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,24 Prozent auf 49'911 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,02 Prozent auf 25'839 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +5,98 Prozent auf 63'073 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche übernimmt PathAI für 750 Mio USD plus bis zu 300 Mio USD Meilensteine stärkt damit digitale Pathologie und KI-Diagnostik - Swiss Re Q1: Versicherungsumsatz 10'034 Mio USD (AWP-Konsens: 10'301 Mio) Reinergebnis 1513 Mio USD (AWP-Konsens: 1186 Mio) Combined Ratio P&C Re 79,5 Prozent (AWP-Konsens: 81,5 Prozent) Combined Ratio CorSo 85,1 Prozent (AWP-Konsens: 89,4 Prozent) Reinergebnis L&H Re 491 Mio USD (AWP-Konsens: 441 Mio) Rendite auf Kapitalanlagen ROI 4,6 Prozent (VJ 4,4 Prozent) Grossschäden aus Naturkatastrophen in P&C RE von 133 Mio USD 2026: Ziele bekräftigt P&C Re April-Erneuerungsrunde mit nominalem Preisrückgang von 2,5 Prozent Im April Verträge mit resultierenden Volumen von 2,3 Mrd erneuert Vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - Swisscom Q1: Umsatz 3606 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3682 Mio) EBITDAaL 1288 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1255 Mio) Reinergebnis 332 Mio Fr. (AWP-Konsens: 342 Mio) Synergien durch Vodafone-Integration 77 Mio Euro Beträchtliche Kosteneinsparungen in der Schweiz Umsatzanstieg im Wholesale und Energiegeschäft in Italien Integration von Vodafone Italia verläuft weiterhin nach Plan Auf Kurs zu Synergieziel durch Vodafone-Integretaion 2026: Ziele bestätigt Umsatz von 14,7 bis 14,9 Mrd Fr. angepeilt EBITDAaL 5,0 bis 5,1 Mrd Fr. erwartet Investitionen 3,0 bis 3,1 Mrd Fr. erwartet Dividende von 27,00 Fr. angepeilt Ziel Kosteneinsparungen in Schweiz von über 50 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - AMS Osram Q1: Umsatz 796 Mio EUR (AWP-Konsens: 781 Mio) EBITDA adj. 131 Mio EUR (AWP-Konsens: 122 Mio) EBITDA-Marge adj. 16,5 Prozent (AWP-Konsens: 15,5 Prozent) Reinergebnis -154 Mio EUR Reinergebnis adj. -72 Mio EUR Freier Cashflow 37 Mio EUR (VJ -28 Mio; Q4 2025: 144 Mio) Q2: Umsatz zwischen 725-825 Mio EUR erwartet EBITDA-Marge von 15,5 Prozent - plus/minus 1,5 Prozent 2026: Erwartungen unverändert - 2027 Pfad zu pos. FCF in Sicht Vorbörsliche Indikation +3,2 Prozent - Avolta Q1: Kern-Umsatz 2905 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2912 Mio) Org. Kern-Wachstum 4,7 Prozent (AWP-Konsens: 4,5 Prozent) Organisches Wachstum ohne Naher Osten bei +5,9 Prozent Kern-EBITDA 190 Mio Fr. (AWP-Konsens: 193 Mio) Kern-EBITDA-Marge 6,6 Prozent (AWP-Konsens: 6,7 Prozent) Negativer Währungseffekt von -8,8 Prozent Equity Free Cash Flow -164 Mio Fr. (AWP-Konsens: -156 Mio) 2026: Negativer Währungseffekt von -5 Prozent erwartet 2027: Weiter organisches Umsatzwachstum von jährlich 5-7 Prozent erwartet Bei Kern-EBITDA-Marge weiter +20-40 BP pro Jahr erwartet Vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Edisun will sich mit Smartenergy Group zusammenschliessen beantragt an GV Genehmigung einer ord. Kapitalerhöhung und Opting Out Kapitalerhöhung kann einzig von Smartenergy gezeichnet werden plant Sitzverlagerung nach Wollerau nach Übernahme Umbenennung in Smartenergy geplant - Montana Aerospace Q1: Umsatz 248,2 Mio Euro (VJ 408,8 Mio) EBITDA adj. 40,6 Mio EUR (VJ 48,8 Mio) Reinergebnis 10,5 Mio EUR (VJ 5,3 Mio) 2026: Ziele bestätigt 2027: Ziele bestätigt - Valiant Q1: Geschäftsertrag 134,69 Mio Fr. (AWP-Konsens: 137,6 Mio) Geschäftserfolg 53,93 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,6 Mio) Reinergebnis 33,24 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41,7 Mio) 2026: Gehen weiter von einem leicht höheren Konzerngewinn aus Werden Strategie «Valiant 2029» weiter konsequent umsetzen Vorbörsliche Indikation -3,5 Prozent - BCJ erhält mit Delphine Donzé neue Verwaltungsrätin - Kuros Biosciences ernennt I.V. Hall zum neuen Chief Operating Officer - Youngtimers plant Namensänderung in «C Capital Holdings» (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX-Aktionäre wählen drei neue Verwaltungsräte PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie März +6,3 Prozent gg VJ (PROGNOSE +1,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,977 Prozent - Medacta: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - SIG: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swisscom: Conf. Call Ergebnis Q1 (09.00 Uhr) - Swiss Re: Conf. Call Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - Avolta: Webcast Q1 Trading Update (14.30 Uhr) - AMS Osram: Conf. Call Ergebnis Q1 (09.45/11.00 Uhr) - Montana Aerospace: Conf. Call Ergebnis Q1 (13.00 Uhr) - Landis+Gyr: Ergebnis 2025/26 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) - GV: Swiss Life, R&S, Skan, Sunrise, Swissquote Freitag: - Lonza: Update Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Mobimo: Kapitalmarkttag (ab 09.30 uhr) - GV: Lonza, Metall Zug Samstag: - GV: GKB, ZGKB Montag - GV: Jungfraubahn, Sensirion, Vaudoise WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten April (9.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex April (Freitag) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 3/26 (11.00 Uhr) - US: Lohnstückkosten Q1/26 (vorläufig - 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche - 14.30 Uhr) Bauinvestitionen 3/26 (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 3/26 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Dekotierungen: - U-Blox (per 18.5; letzter Handelstag 15.5.) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Medacta (1,10 Fr.) - Stadler Rail (0,50 Fr.) per 08.05: - Kühne+Nagel (6,00 Fr.) - Avolta (1,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9153 - USD/CHF: 0,7791 - Swiss Bond Index: +37 BP auf 138,58 Pkte (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,406 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,77 Prozent auf 13'283 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,83 Prozent auf 2'132 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,88 Prozent auf 18'827 Punkte - Dax (Mittwoch): +2,12 Prozent auf 24'919 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +4,05 Prozent auf 8'299 Punkte

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