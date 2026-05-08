STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag zum Wochenausklang mit Verlusten 
erwartet. Der Iran-Krieg droht nach Attacken auf US-Zerstörer und 
Vergeltungsmassnahmen wieder aufzuflammen. Derzeit wisse niemand, wie sich die 
Lage entwickelt, daher betrieben Anleger eher Schadensbegrenzung, so der Tenor 
am Markt. Auch im Zoll-Streit mit der EU kommt es zu neuen Drohungen aus den 
USA. In dieser Gemengelage steht am Nachmittag zudem der US-Arbeitsmarktbericht 
für den April auf der Agenda.

- SMI vorbörslich: -0,54 Prozent auf 13'065,00 Punkte (08.15 Uhr)
- Dow Jones (Donnerstag): -0,63 Prozent auf 49'597 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,13 Prozent auf 25'806 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): -0,29 Prozent auf 62'653 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Lonza Q1: Nachhaltiges Wachstum in Integrated Biologics
         Starkes Wachstum Advanced Synthesis
         CDMO-Umsatzwachstum in LW 2026 unverändert bei 11 bis 12 Prozent erwartet
         In Vacaville laufen erste Investitionen zur Erhöhung der Flexibilität
         Erwarten keinen wesentlichen finanziellen Einfluss durch Iran-Krieg
         Gewisse Outsourcing-Entscheide von Pharmafirmen könnten sich verzögern
         Keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen aus Nahost-Konflikt erw.
         Energiebedarf ist für 2026 fast vollständig abgesichert
         bestätigt Guidance für 2026 
   2026: CDMO Kern-EBITDA-Marge weiter von über 32 Prozent erwartet
         Keine wesentlichen Auswirkungen durch US-Handelspolitik erwartet
         H1 mit deutlich stärkerem Wachstum und Marge als H2
         vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent

- Holcim-VRP sieht Potential für weitere grössere Übernahmen (HEADLINE)
- Logitech schliesst Aktienrückkauf ab und startet neues Programm (HEADLINE)
- Richemont-Schmucktochter Vhernier eröffnet zwei Boutiquen in China

- Clariant Q1: Umsatz 918,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 929 Mio)
               EBITDA 157,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 160 Mio)
               EBITDA-Marge 17,2 Prozent (AWP-Konsens: 17,1 Prozent)
               EBITDA adj. 160,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 165 Mio)
               EBITDA-Marge adj. 17,5 Prozent (AWP-Konsens: 17,7 Prozent)
               Iran-Konflikt belastete Catalysts-Volumina
               9 Millionen Franken Einsparungen durch Performance-Programm
               Rohstoffkosten sanken (-4,5 Prozent), Energiekosten stiegen (+2,2 Prozent)
               Iran-Krieg wirkt sich weiterhin negativ auf Kundennachfrage aus
               Auf Kurs für Einsparungen von 80 Mio Fr bis Ende Jahr
               Mittelfristziele sollen spätestens bis 2027 erreicht werden
         2026: Bisherige Prognosen bestätigt
               EBITDA-Marge vor Sondereffekten von rund 18 Prozent erwartet
               Umsatz in Lokalwährungen in etwa seitwärts
               Erwarten Wachstum bei Adsorbents & Additives
          CEO: Krieg im Nahen Osten sorgt für signifikanten Gegenwind
               Höhere Rohstoffpreise können verzögert weitergegeben werden
               Verfügen über resiliente Lieferketten dank globalem Footprint
               Wollen mit Pricing Auswirkungen des Kriegs eindämmen  
               vorbörsliche Indikation -2,0 Prozent

- Jungfraubahn: Besucherrückgang wegen Nahost-Krieg und Unsicherheit
                Mittelfristziele 2026 aber wohl nicht alle erreichbar
                verzeichnet in den ersten vier Monaten 2026 5,7 Prozent weniger Gäste
                von Januar-April für Jungfraujoch mit Besucherminus von 12,3 Prozent

- Landis+Gyr 2025/26: Umsatz weiterg. Teil 1166 Mio USD (AWP-Konsens: 1181 Mio)
                      EBITDA adj. 168 Mio USD (AWP-Konsens: 163 Mio)
                      EBITDA-Marge adj. 14,4 Prozent (AWP-Konsens: 13,9 Prozent)
                      Reinergebnis total -169 Mio USD (AWP-Konsens: -148 Mio)
                      Dividende 1,20 CHF (AWP-Konsens: 1,53 CHF)
              Erwarten 2027 und 2028 deutliche Rückkehr zu Wachstum
              Erwarten über drei Jahre CAGR im mittleren einst. Prozentbereich
         CEO: Sehen uns mit starkem Auftragseingang gut aufgestellt
              Grosser Stromnetz-Vertrag in Australien stützt das Wachstum
              In USA ist Nachfrage nach Strom und unseren Produkten gross
              Die Schweiz wird für Firma wichtig bleiben
              Warten für US-Börsengang gutes Zeitfenster ab
     2026/27: Umsatz 1075 bis 1125 Mio USD erwartet
              Ber. EBITDA-Marge zwischen 14,5 und 15,5 Prozent erw.
              vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent

- Mobimo: Bis 2030 Portfoliowert über 4,5 Mrd Fr.
          Zusätzliche Mieteinnahmen von rund 17 Mio Fr. bis 2030
          Pro Jahr Gewinnbeitrag aus Entwicklungsgeschäft von ~20 Mio bis 2030
    2026: Guidance bestätigt +3 Prozent Mietertrag, ~25 Mio Fr. Entwicklungsgewinn

- Edisun Power gibt Kontrolle und Namen ab - Umbau zur Green-Energy-Plattform
- Interroll gibt Übernahme der Royal Apollo Group bekannt

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Skyguide verkleinert Geschäftsleitung drastisch

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:
- DE: Gesamtproduktion März -2,8 Prozent gg Vorjahr (Prognose -1,9) 
      Gesamtproduktion März -0,7 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,4)
      Handelsbilanzsaldo März 14,3 Mrd Euro (Prognose 17,8) 
      Importe März 5,1 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,5) 
      Exporte März 0,5 Prozent gg Vormonat (Prognose -1,5) 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- APG SGA: Jcdecaux SE meldet Anteil von <3 Prozent; Jcdecaux SE 5,639 Prozent
- Idorsia: Johnson & Johnson meldet Anteil von 11,623 Prozent
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,016 Prozent
- Medartis: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent
- Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 3,021 Prozent; UBS Fund Management 5,05 Prozent

PRESSE FREITAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Freitag:
- Lonza: Webcast zu Update Q1 (14.00 Uhr)
- Clariant: Conf. Call zu Ergebnis Q1 (13.00 Uhr)
- Mobimo: Kapitalmarkttag
- GV: Lonza, Metall Zug

  Samstag:
- GV: GKB, ZGKB
       
  Montag:
- GV: Jungfraubahn, Sensirion, Vaudoise

  Dienstag:
- Tecan: Qualitative Update Q1
- PSP Swiss Property: Ergebnis Q1
- PEH: Ergebnis 2025/26
- SoftwareONE: Q1 Trading update
- Molecular Partners: Interim Statement Q1 (nachbörslich USA)
- Roche: Diagnostics Day 2026 (ab 14 Uhr)
- Swatch: GV (10.00 Uhr)
- DocMorris: GV (17.00 Uhr)
- GV: BCJ, BEKB, BKB, Burkhalter, Castle Private, GAM

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- Seco: Konsumentenstimmungsindex April (9.00 Uhr)
- BFS: Produzenten- und Importpreisindex April (Dienstag)

  Ausland:
- US: Arbeitsmarktbericht 4/26 (14.30 Uhr)
      Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (16.00 Uhr)
      Lagerbestände Grosshandel 3/26 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- U-Blox (per 18.5; letzter Handelstag 15.5.)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Kühne+Nagel (6,00 Fr.)
- Avolta (1,15 Fr.)

per 11.05:
- Swiss Life (36,50 Fr.)
- R&S (0,50 Fr.)
- Skan (0,22 Fr.)
- Sunrise (3,42 Fr.)
- Swissquote (7,40 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9150
- USD/CHF: 0,7792 
- Swiss Bond Index: +15 BP auf 138,73 Pkte (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,398 Prozent (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Donnerstag): -1,11 Prozent auf 13'135 Punkte
- SLI (Donnerstag): -1,05 Prozent auf 2'110 Punkte
- SPI (Donnerstag): -1,01 Prozent auf 18'637 Punkte
- Dax (Donnerstag): -1,02 Prozent auf 24'664 Punkte
- CAC 40 (Donnerstag): +1,73 Prozent auf 8'202 Punkte

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(AWP)