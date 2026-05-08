STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag zum Wochenausklang mit Verlusten erwartet. Der Iran-Krieg droht nach Attacken auf US-Zerstörer und Vergeltungsmassnahmen wieder aufzuflammen. Derzeit wisse niemand, wie sich die Lage entwickelt, daher betrieben Anleger eher Schadensbegrenzung, so der Tenor am Markt. Auch im Zoll-Streit mit der EU kommt es zu neuen Drohungen aus den USA. In dieser Gemengelage steht am Nachmittag zudem der US-Arbeitsmarktbericht für den April auf der Agenda. - SMI vorbörslich: -0,54 Prozent auf 13'065,00 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,63 Prozent auf 49'597 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,13 Prozent auf 25'806 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,29 Prozent auf 62'653 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza Q1: Nachhaltiges Wachstum in Integrated Biologics Starkes Wachstum Advanced Synthesis CDMO-Umsatzwachstum in LW 2026 unverändert bei 11 bis 12 Prozent erwartet In Vacaville laufen erste Investitionen zur Erhöhung der Flexibilität Erwarten keinen wesentlichen finanziellen Einfluss durch Iran-Krieg Gewisse Outsourcing-Entscheide von Pharmafirmen könnten sich verzögern Keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen aus Nahost-Konflikt erw. Energiebedarf ist für 2026 fast vollständig abgesichert bestätigt Guidance für 2026 2026: CDMO Kern-EBITDA-Marge weiter von über 32 Prozent erwartet Keine wesentlichen Auswirkungen durch US-Handelspolitik erwartet H1 mit deutlich stärkerem Wachstum und Marge als H2 vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Holcim-VRP sieht Potential für weitere grössere Übernahmen (HEADLINE) - Logitech schliesst Aktienrückkauf ab und startet neues Programm (HEADLINE) - Richemont-Schmucktochter Vhernier eröffnet zwei Boutiquen in China - Clariant Q1: Umsatz 918,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 929 Mio) EBITDA 157,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 160 Mio) EBITDA-Marge 17,2 Prozent (AWP-Konsens: 17,1 Prozent) EBITDA adj. 160,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 165 Mio) EBITDA-Marge adj. 17,5 Prozent (AWP-Konsens: 17,7 Prozent) Iran-Konflikt belastete Catalysts-Volumina 9 Millionen Franken Einsparungen durch Performance-Programm Rohstoffkosten sanken (-4,5 Prozent), Energiekosten stiegen (+2,2 Prozent) Iran-Krieg wirkt sich weiterhin negativ auf Kundennachfrage aus Auf Kurs für Einsparungen von 80 Mio Fr bis Ende Jahr Mittelfristziele sollen spätestens bis 2027 erreicht werden 2026: Bisherige Prognosen bestätigt EBITDA-Marge vor Sondereffekten von rund 18 Prozent erwartet Umsatz in Lokalwährungen in etwa seitwärts Erwarten Wachstum bei Adsorbents & Additives CEO: Krieg im Nahen Osten sorgt für signifikanten Gegenwind Höhere Rohstoffpreise können verzögert weitergegeben werden Verfügen über resiliente Lieferketten dank globalem Footprint Wollen mit Pricing Auswirkungen des Kriegs eindämmen vorbörsliche Indikation -2,0 Prozent - Jungfraubahn: Besucherrückgang wegen Nahost-Krieg und Unsicherheit Mittelfristziele 2026 aber wohl nicht alle erreichbar verzeichnet in den ersten vier Monaten 2026 5,7 Prozent weniger Gäste von Januar-April für Jungfraujoch mit Besucherminus von 12,3 Prozent - Landis+Gyr 2025/26: Umsatz weiterg. Teil 1166 Mio USD (AWP-Konsens: 1181 Mio) EBITDA adj. 168 Mio USD (AWP-Konsens: 163 Mio) EBITDA-Marge adj. 14,4 Prozent (AWP-Konsens: 13,9 Prozent) Reinergebnis total -169 Mio USD (AWP-Konsens: -148 Mio) Dividende 1,20 CHF (AWP-Konsens: 1,53 CHF) Erwarten 2027 und 2028 deutliche Rückkehr zu Wachstum Erwarten über drei Jahre CAGR im mittleren einst. Prozentbereich CEO: Sehen uns mit starkem Auftragseingang gut aufgestellt Grosser Stromnetz-Vertrag in Australien stützt das Wachstum In USA ist Nachfrage nach Strom und unseren Produkten gross Die Schweiz wird für Firma wichtig bleiben Warten für US-Börsengang gutes Zeitfenster ab 2026/27: Umsatz 1075 bis 1125 Mio USD erwartet Ber. EBITDA-Marge zwischen 14,5 und 15,5 Prozent erw. vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent - Mobimo: Bis 2030 Portfoliowert über 4,5 Mrd Fr. Zusätzliche Mieteinnahmen von rund 17 Mio Fr. bis 2030 Pro Jahr Gewinnbeitrag aus Entwicklungsgeschäft von ~20 Mio bis 2030 2026: Guidance bestätigt +3 Prozent Mietertrag, ~25 Mio Fr. Entwicklungsgewinn - Edisun Power gibt Kontrolle und Namen ab - Umbau zur Green-Energy-Plattform - Interroll gibt Übernahme der Royal Apollo Group bekannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Skyguide verkleinert Geschäftsleitung drastisch PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Gesamtproduktion März -2,8 Prozent gg Vorjahr (Prognose -1,9) Gesamtproduktion März -0,7 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,4) Handelsbilanzsaldo März 14,3 Mrd Euro (Prognose 17,8) Importe März 5,1 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,5) Exporte März 0,5 Prozent gg Vormonat (Prognose -1,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG SGA: Jcdecaux SE meldet Anteil von <3 Prozent; Jcdecaux SE 5,639 Prozent - Idorsia: Johnson & Johnson meldet Anteil von 11,623 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,016 Prozent - Medartis: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 3,021 Prozent; UBS Fund Management 5,05 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Lonza: Webcast zu Update Q1 (14.00 Uhr) - Clariant: Conf. Call zu Ergebnis Q1 (13.00 Uhr) - Mobimo: Kapitalmarkttag - GV: Lonza, Metall Zug Samstag: - GV: GKB, ZGKB Montag: - GV: Jungfraubahn, Sensirion, Vaudoise Dienstag: - Tecan: Qualitative Update Q1 - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 - PEH: Ergebnis 2025/26 - SoftwareONE: Q1 Trading update - Molecular Partners: Interim Statement Q1 (nachbörslich USA) - Roche: Diagnostics Day 2026 (ab 14 Uhr) - Swatch: GV (10.00 Uhr) - DocMorris: GV (17.00 Uhr) - GV: BCJ, BEKB, BKB, Burkhalter, Castle Private, GAM WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex April (9.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April (Dienstag) Ausland: - US: Arbeitsmarktbericht 4/26 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (16.00 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 3/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (per 18.5; letzter Handelstag 15.5.) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Kühne+Nagel (6,00 Fr.) - Avolta (1,15 Fr.) per 11.05: - Swiss Life (36,50 Fr.) - R&S (0,50 Fr.) - Skan (0,22 Fr.) - Sunrise (3,42 Fr.) - Swissquote (7,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9150 - USD/CHF: 0,7792 - Swiss Bond Index: +15 BP auf 138,73 Pkte (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,398 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,11 Prozent auf 13'135 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,05 Prozent auf 2'110 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,01 Prozent auf 18'637 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,02 Prozent auf 24'664 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,73 Prozent auf 8'202 Punkte

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