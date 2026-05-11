STIMMUNG
- Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein ruhiger Wochenstart ab. Der Leitundex SMI dürfte dabei mit leicht positiven Vorzeichen in den Handel starten. Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran haben die Spannungen zuletzt allerdings wieder zugenommen. So hat US-Präsident Donald Trump den jüngsten Vorschlag Teherans zur Beendigung des Krieges als «völlig inakzeptabel» zurückgewiesen.
- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 13'125,00 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,02 Prozent auf 49'609 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,71 Prozent auf 26'247 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,38 Prozent auf 62'474 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB investiert 200 Millionen Dollar in Ausbau der Mittelspannungsproduktion - DKSH erhält Auftrag von Novaphene (HEADLINE) - Sunrise geht Partnerschaft mit Schweizer KI-Anbieter Phoeniqs ein - Swatch lanciert eine Uhr zusammen mit Konkurrent Audemars Piguet - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,008 Prozent - Idorsia: Goldman Sachs meldet Anteil von 7,051 Prozent - Lastminute: Otus Capital Management Limited meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,99 Prozent - Medartis: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,021 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 5,054 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - SIG: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von 3,168 Prozent - Wisekey meldet Eigenanteil von 0,995 Prozent/49,426 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Jungfraubahn, Sensirion, Vaudoise Dienstag - PEH: Ergebnis 2025/26 - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SoftwareONE: Q1 Trading update (Conf. Call 9.00 Uhr) - Tecan: Qualitative Update Q1 - Swatch: GV (u.a. Aktionärsanträge 10.00 Uhr) - Roche: Diagnostics Day 2026 (ab 14 Uhr in London) - DocMorris: GV (u.a. Aktionärsanträge 17.00 Uhr) - Molecular Partners: Statement Q1 (nach US-Bösenschluss) - GV: BCJ, BEKB, BKB, Burkhalter, Castle Private, GAM Mittwoch: - Zurich: Q1-Update (Conf. Call 13.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - HBM: Ergebnis 2025/26 - Sunrise: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Züblin: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2026 (nachbörslich) - GV: Holcim, Temenos, Valiant, Villars WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April (Dienstag) Ausland: - US: Wiederverkäufe Häuser 4/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (per 18.5; letzter Handelstag 15.5.) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swiss Life (36,50 Fr.) - R&S (0,50 Fr.) - Skan (0,22 Fr.) - Sunrise (3,42 Fr.) - Swissquote (7,40 Fr.) per 12.05: - Amrize (0,11 USD) - Lonza (5,00 Fr.) - ZGKB (230,00 Fr.) per 13.05: - Jungfraubahn (8,50 Fr.) - Vaudoise (27,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9157 - USD/CHF: 0,7787 - Swiss Bond Index: -5 BP auf 138,68 Pkte (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,405 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,26 Prozent auf 13'101 Punkte - SLI (Freitag): -0,41 Prozent auf 2'101 Punkte - SPI (Freitag): -0,33 Prozent auf 18'575 Punkte - Dax (Freitag): -1,32 Prozent auf 24'339 Punkte - CAC 40 (Freitag): -2,25 Prozent auf 8'113 Punkte
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(AWP)