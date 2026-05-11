- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 13'125,00 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,02 Prozent auf 49'609 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,71 Prozent auf 26'247 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,38 Prozent auf 62'474 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB investiert 200 Millionen Dollar in Ausbau der Mittelspannungsproduktion - DKSH erhält Auftrag von Novaphene (HEADLINE) - Sunrise geht Partnerschaft mit Schweizer KI-Anbieter Phoeniqs ein - Swatch lanciert eine Uhr zusammen mit Konkurrent Audemars Piguet - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,008 Prozent - Idorsia: Goldman Sachs meldet Anteil von 7,051 Prozent - Lastminute: Otus Capital Management Limited meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,99 Prozent - Medartis: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,021 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 5,054 Prozent - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - SIG: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von 3,168 Prozent - Wisekey meldet Eigenanteil von 0,995 Prozent/49,426 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Jungfraubahn, Sensirion, Vaudoise Dienstag - PEH: Ergebnis 2025/26 - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SoftwareONE: Q1 Trading update (Conf. Call 9.00 Uhr) - Tecan: Qualitative Update Q1 - Swatch: GV (u.a. Aktionärsanträge 10.00 Uhr) - Roche: Diagnostics Day 2026 (ab 14 Uhr in London) - DocMorris: GV (u.a. Aktionärsanträge 17.00 Uhr) - Molecular Partners: Statement Q1 (nach US-Bösenschluss) - GV: BCJ, BEKB, BKB, Burkhalter, Castle Private, GAM Mittwoch: - Zurich: Q1-Update (Conf. Call 13.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - HBM: Ergebnis 2025/26 - Sunrise: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Züblin: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2026 (nachbörslich) - GV: Holcim, Temenos, Valiant, Villars WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April (Dienstag) Ausland: - US: Wiederverkäufe Häuser 4/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (per 18.5; letzter Handelstag 15.5.) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swiss Life (36,50 Fr.) - R&S (0,50 Fr.) - Skan (0,22 Fr.) - Sunrise (3,42 Fr.) - Swissquote (7,40 Fr.) per 12.05: - Amrize (0,11 USD) - Lonza (5,00 Fr.) - ZGKB (230,00 Fr.) per 13.05: - Jungfraubahn (8,50 Fr.) - Vaudoise (27,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9157 - USD/CHF: 0,7787 - Swiss Bond Index: -5 BP auf 138,68 Pkte (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,405 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,26 Prozent auf 13'101 Punkte - SLI (Freitag): -0,41 Prozent auf 2'101 Punkte - SPI (Freitag): -0,33 Prozent auf 18'575 Punkte - Dax (Freitag): -1,32 Prozent auf 24'339 Punkte - CAC 40 (Freitag): -2,25 Prozent auf 8'113 Punkte

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