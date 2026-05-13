STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch freundlich erwartet. Trotz eines
  gemischten Handelsabschlusses sind die Vorgaben von der Wall Street positiv.
  Auch die asiatischen Märkte zeigen sich freundlich. Derweil bleibt der
  Iran-Krieg weiter ein Bremsklotz. "Beide Parteien sind derzeit offenbar nicht
  in der Lage, eine Einigung zur Öffnung der Strasse von Hormus zu finden",
  sagte ein Börsianer am Morgen. Damit ist der Konflikt weiter ungelöst und die
  Rhetorik hat sich zuletzt wieder verschärft. 

- SMI vorbörslich: +0,42 Prozent auf 13'175,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): +0,11 Prozent auf 49'761 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,71 Prozent auf 26'088 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +0,77 Prozent auf 63'223 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Zurich Q1: Farmers Bruttoprämien 7724 Mio USD (VJ 7400 Mio)
             P&C Versicherungsumsatz 12'003 Mio USD (VJ 10'779 Mio)
             Bruttoprämien Nichtleben 15'556 Mio USD (VJ 13'315 Mio)
             Leben-Neugeschäft 4708 Mio USD (VJ 5079 Mio)
             Bruttoprämien Lebensversicherung 9850 Mio USD (VJ 9364 Mio)
             SST-Quote geschätzt 265 Prozent
         Gut aufgestellt, um 2027-Ziele zu erreichen oder gar zu übertreffen
         Keine wesentlichen Auswirkungen aus Spannungen im Nahen Osten erw.
     vorbörsliche Indikation +2,2 Prozent

- Kuehne+Nagel zum offiziellen Logistikpartner der MCH Group ernannt
- Fitch erhöht Rating mehrere UBS-Tochtergesellschaften auf «AA» von «AA-»

- Adecco Q1: Umsatz 5658 Mio EUR (AWP-Konsens: 5586 Mio)
             Org. Wachstum adj. 5,3 Prozent (AWP-Konsens: 4,0 Prozent)
             EBITA adj. 148 Mio EUR (AWP-Konsens: 148 Mio)
             EBITA-Marge adj. 2,6 Prozent (AWP-Konsens: 2,6 Prozent)
             Bruttogewinn-Marge 18,8 Prozent (AWP-Konsens: 19,0 Prozent)
             Reinergebnis 69 Mio EUR (AWP-Konsens: 61 Mio)
             Marktanteil um 365 Basispunkte gesteigert
         Q2: Weiterhin positive Volumenentwicklung
             Sequentiell leicht niedrigere Bruttomarge wegen Saisonalität
             SG&A-Kosten sequentiell marginal höher
         CEO: Setzen weiterhin stark auf KI und Automatisierung
              Werden 2026 mehr als fünf neue KI-Agenten einsetzen
              Aktuelle Unsicherheit bremst Erholung bei Festanstellungen
              Solide Pipeline bei Kernmarke Adecco in USA
              Schliessen Bolt-on-Akquisitionen grundsätzlich nicht aus
         CFO: Die Produktivität stieg im Q1 um 2 Prozent
              Turnaround in Deutschland schreitet voran
          ernennt Ranjit de Sousa zum Präsidenten von LHH
       vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent

- Bajaj Mobility Q1: Umsatz +70,2 Prozent auf 331,3 Mio EUR
                     EBITDA +5,5 Mio EUR (VJ -55,8 Mio)
                     EBIT -26,1 Mio EUR; Periodenergebnis -35,1 Mio
                     Motorrad-Absatz +125 Prozent auf 40'332 Einheiten
                     Weltweite Lagerbestände weiter konsequent reduziert
               2026: Fokus auf Restruktur. und Verbesserung Profitabilität

- HBM 2025/26: Jahresgewinn 271,9 Mio Fr. (VJ 18,5 Mio)
               Dividende von 9,00 Fr./Aktie beantragt
       2026/27: Ausblick positiv - konstruktives Marktumfeld & Mehrwert erwartet

- Molecular Partners Q1: Flüssige Mittel 79 Mio Fr. (2025: 93,1 Mio)
                     Betrieb bis Ende 2027 gesichert (vorher: Frühjahr 2028)

- Sunrise Q1: Umsatz 723 Mio Fr. (AWP-Konsens: 713 Mio)
              EBITDAaL adj. 245,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 237 Mio)
              zunehmende Stabilisierung im Internet-Bereich
              Nettoverlust 39,4 Mio Fr. (VJ -1,3 Mio)
        2026: Guidance bestätigt

- Züblin 2025/26: Dividende 2,25 Fr. (VJ 1,00 Fr.)
                  Leerstandsquote 4,3 Prozent (H1: 4,3 Prozent)
                  Reinergebnis 7,5 Mio Fr. (VJ 8,7 Mio)
                  EBITDA 6,8 Mio Fr. (VJ 6,3 Mio)
                  Mietertrag 9,8 Mio Fr. (VJ 9,4 Mio)
          2026/27: Weiter positive Entwicklung des Immo-Markts erwartet
                             
- Aevis: Hotel-Tochter MRH Switzerland mit leicht höherem Umsatz im Q1
- Curatis kommen in MSCI Global Micro Cap Index
- DocMorris-GV: CEPD scheitert mit allen eigenen Kandidaten für Verwaltungsrat
             vorbörsliche Indikation +3,1 Prozent
- Youngtimers: Management-Kauf über 2,21 Mio Fr. (5'261'434 Aktien)

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Fitch erhöht Raiffeisen-Rating auf «AA» von «A+»

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,005 Prozent
- Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,108 Prozent
- Bossard: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,014 Prozent
- Comet: Pictet Asset Management meldet Anteil von 4,838 Prozent
- Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,048 Prozent
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,115 Prozent
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Straumann: Blackrock meldet Anteil von 5,076 Prozent
- Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,18 Prozent
- Tecan: Pictet Asset Management meldet Anteil von 5,023 Prozent

PRESSE MITTWOCH
- Newron-CEO: Beide Studien werden fortgesetzt (FuW)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Mittwoch:
- Zurich: Conf Call zu Q1-Update (13.00 Uhr)
- Adecco: Conf Call zu Ergebnis Q1  (9.30 Uhr)
- Sunrise: Conf Call zu Ergebnis Q1 (10.00 Uhr)
- Züblin: Conf Call zu Ergebnis 2025/26  (09.30 Uhr)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2026 (nachbörslich)
- GV: Holcim, Temenos, Valiant, Villars

  Donnerstag:
- Auffahrt: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst

  Freitag:
- Keine Termine

  Montag: 
- Sonova: Ergebnis 2025/26 (Webcast 13.00 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1 (Montag)
       Logiernächte April (1. Schätzung) (Montag)
- Seco: BIP Q1 (Schnellschätzung) (Montag)

  Ausland:
- FR: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) (08.45 Uhr)
- EU: Verbraucherpreise 4/26 (2. Veröffentlichung) (11.00 Uhr)
      Industrieproduktion 3/26 (11.00 Uhr)
- US: Erzeugerpreise 4/26 (14.30 Uhr)
      EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- U-Blox (per 18.5; letzter Handelstag 15.5.)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Jungfraubahn (8,50 Fr.)
- Vaudoise (27,00 Fr.)

per 15.05:
- BCJ (2,05 Fr.)
- BEKB (10,80 Fr.)
- Burkhalter (5,20 Fr.)
- Swatch N/I (0,90 Fr./4,50 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9157
- USD/CHF: 0,7806
- Swiss Bond Index: -51 BP auf 137,99 Pkte (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,46 Prozent (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): +0,14 Prozent auf 13'120 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,11 Prozent auf 2'095 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,04 Prozent auf 18'582 Punkte
- Dax (Dienstag): -1,62 Prozent auf 23'955 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): -1,64 Prozent auf 7'980 Punkte

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(AWP)