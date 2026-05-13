STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch freundlich erwartet. Trotz eines gemischten Handelsabschlusses sind die Vorgaben von der Wall Street positiv. Auch die asiatischen Märkte zeigen sich freundlich. Derweil bleibt der Iran-Krieg weiter ein Bremsklotz. "Beide Parteien sind derzeit offenbar nicht in der Lage, eine Einigung zur Öffnung der Strasse von Hormus zu finden", sagte ein Börsianer am Morgen. Damit ist der Konflikt weiter ungelöst und die Rhetorik hat sich zuletzt wieder verschärft. - SMI vorbörslich: +0,42 Prozent auf 13'175,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,11 Prozent auf 49'761 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,71 Prozent auf 26'088 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,77 Prozent auf 63'223 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich Q1: Farmers Bruttoprämien 7724 Mio USD (VJ 7400 Mio) P&C Versicherungsumsatz 12'003 Mio USD (VJ 10'779 Mio) Bruttoprämien Nichtleben 15'556 Mio USD (VJ 13'315 Mio) Leben-Neugeschäft 4708 Mio USD (VJ 5079 Mio) Bruttoprämien Lebensversicherung 9850 Mio USD (VJ 9364 Mio) SST-Quote geschätzt 265 Prozent Gut aufgestellt, um 2027-Ziele zu erreichen oder gar zu übertreffen Keine wesentlichen Auswirkungen aus Spannungen im Nahen Osten erw. vorbörsliche Indikation +2,2 Prozent - Kuehne+Nagel zum offiziellen Logistikpartner der MCH Group ernannt - Fitch erhöht Rating mehrere UBS-Tochtergesellschaften auf «AA» von «AA-» - Adecco Q1: Umsatz 5658 Mio EUR (AWP-Konsens: 5586 Mio) Org. Wachstum adj. 5,3 Prozent (AWP-Konsens: 4,0 Prozent) EBITA adj. 148 Mio EUR (AWP-Konsens: 148 Mio) EBITA-Marge adj. 2,6 Prozent (AWP-Konsens: 2,6 Prozent) Bruttogewinn-Marge 18,8 Prozent (AWP-Konsens: 19,0 Prozent) Reinergebnis 69 Mio EUR (AWP-Konsens: 61 Mio) Marktanteil um 365 Basispunkte gesteigert Q2: Weiterhin positive Volumenentwicklung Sequentiell leicht niedrigere Bruttomarge wegen Saisonalität SG&A-Kosten sequentiell marginal höher CEO: Setzen weiterhin stark auf KI und Automatisierung Werden 2026 mehr als fünf neue KI-Agenten einsetzen Aktuelle Unsicherheit bremst Erholung bei Festanstellungen Solide Pipeline bei Kernmarke Adecco in USA Schliessen Bolt-on-Akquisitionen grundsätzlich nicht aus CFO: Die Produktivität stieg im Q1 um 2 Prozent Turnaround in Deutschland schreitet voran ernennt Ranjit de Sousa zum Präsidenten von LHH vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent - Bajaj Mobility Q1: Umsatz +70,2 Prozent auf 331,3 Mio EUR EBITDA +5,5 Mio EUR (VJ -55,8 Mio) EBIT -26,1 Mio EUR; Periodenergebnis -35,1 Mio Motorrad-Absatz +125 Prozent auf 40'332 Einheiten Weltweite Lagerbestände weiter konsequent reduziert 2026: Fokus auf Restruktur. und Verbesserung Profitabilität - HBM 2025/26: Jahresgewinn 271,9 Mio Fr. (VJ 18,5 Mio) Dividende von 9,00 Fr./Aktie beantragt 2026/27: Ausblick positiv - konstruktives Marktumfeld & Mehrwert erwartet - Molecular Partners Q1: Flüssige Mittel 79 Mio Fr. (2025: 93,1 Mio) Betrieb bis Ende 2027 gesichert (vorher: Frühjahr 2028) - Sunrise Q1: Umsatz 723 Mio Fr. (AWP-Konsens: 713 Mio) EBITDAaL adj. 245,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 237 Mio) zunehmende Stabilisierung im Internet-Bereich Nettoverlust 39,4 Mio Fr. (VJ -1,3 Mio) 2026: Guidance bestätigt - Züblin 2025/26: Dividende 2,25 Fr. (VJ 1,00 Fr.) Leerstandsquote 4,3 Prozent (H1: 4,3 Prozent) Reinergebnis 7,5 Mio Fr. (VJ 8,7 Mio) EBITDA 6,8 Mio Fr. (VJ 6,3 Mio) Mietertrag 9,8 Mio Fr. (VJ 9,4 Mio) 2026/27: Weiter positive Entwicklung des Immo-Markts erwartet - Aevis: Hotel-Tochter MRH Switzerland mit leicht höherem Umsatz im Q1 - Curatis kommen in MSCI Global Micro Cap Index - DocMorris-GV: CEPD scheitert mit allen eigenen Kandidaten für Verwaltungsrat vorbörsliche Indikation +3,1 Prozent - Youngtimers: Management-Kauf über 2,21 Mio Fr. (5'261'434 Aktien) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Fitch erhöht Raiffeisen-Rating auf «AA» von «A+» PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,005 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,108 Prozent - Bossard: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,014 Prozent - Comet: Pictet Asset Management meldet Anteil von 4,838 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,048 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,115 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 5,076 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,18 Prozent - Tecan: Pictet Asset Management meldet Anteil von 5,023 Prozent PRESSE MITTWOCH - Newron-CEO: Beide Studien werden fortgesetzt (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Zurich: Conf Call zu Q1-Update (13.00 Uhr) - Adecco: Conf Call zu Ergebnis Q1 (9.30 Uhr) - Sunrise: Conf Call zu Ergebnis Q1 (10.00 Uhr) - Züblin: Conf Call zu Ergebnis 2025/26 (09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2026 (nachbörslich) - GV: Holcim, Temenos, Valiant, Villars Donnerstag: - Auffahrt: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst Freitag: - Keine Termine Montag: - Sonova: Ergebnis 2025/26 (Webcast 13.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1 (Montag) Logiernächte April (1. Schätzung) (Montag) - Seco: BIP Q1 (Schnellschätzung) (Montag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) (08.45 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 4/26 (2. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) Industrieproduktion 3/26 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 4/26 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (per 18.5; letzter Handelstag 15.5.) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Jungfraubahn (8,50 Fr.) - Vaudoise (27,00 Fr.) per 15.05: - BCJ (2,05 Fr.) - BEKB (10,80 Fr.) - Burkhalter (5,20 Fr.) - Swatch N/I (0,90 Fr./4,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9157 - USD/CHF: 0,7806 - Swiss Bond Index: -51 BP auf 137,99 Pkte (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,46 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,14 Prozent auf 13'120 Punkte - SLI (Dienstag): -0,11 Prozent auf 2'095 Punkte - SPI (Dienstag): +0,04 Prozent auf 18'582 Punkte - Dax (Dienstag): -1,62 Prozent auf 23'955 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,64 Prozent auf 7'980 Punkte

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