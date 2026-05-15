STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine tiefere Eröffnung zu. Die Stimmung am Brückentag nach Auffahrt wird geprägt von einmal mehr aufkommenden Inflationssorgen im Anschluss an neue Teuerungsdaten aus Japan. Ausserdem sollen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als Vergeltung für iranische Angriffe auf das eigene Staatsgebiet gemäss Medienberichten ihrerseits Ziele im Iran attackiert haben. Der medial stark beachtete Treffen der Präsidenten von China und den USA löst bislang keine Euphorie aus. - SMI vorbörslich: -0,51 Prozent auf 13'145 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,75 Prozent auf 50'063,46 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,88 Prozent auf 26'635,22 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,64 Prozent auf 60'999 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche-Mittel Gazyva soll in Japan für weitere Indikation zugelassen werden - Alcon: Moody's bestätigt «Baa1»-Rating und «stabilen» Ausblick - Burckhardt: kauft italienische Gasausrüster Fornovo Gas Fornovo Gas macht Umsatz im zweistelligen Millionen-Bereich Profitabilität von Fornovo Gas mit Burckhardt vergleichbar Abschluss des Kaufs in kommenden 2 Monaten erwartet - Flughafen Zürich: Passagierzahl April 2,95 Mio (+6,1 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz April 54,0 Mio Fr. (+2,1 Prozent gg VJ) - Temenos-Aktionäre stimmen Vergütungsbericht diesmal zu - viele Nein-Stimmen - Valiant: Aktienrückkaufprogramm über 75 Mio Fr. startet am 1. Juni 2026 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Aebi Schmidt mit mehr Betriebsgewinn - Pharmakonzern Takeda plant Abbau von bis zu 280 Stellen in Opfikon - Syngenta eröffnet neues Forschungszentrum in Spanien PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAK erhöht Inflations-Prognose 2027 auf 0,8 Prozent von 0,6 Prozent - wegen Ölpreisen - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Gurit: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,002 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,331 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,133 Prozent - Montana Aerospace: Capital meldet Anteil von 5,01 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 9,956 Prozent; Nxera Pharma Co., Ltd. <3 Prozent - SoftwareONE: Blackrock meldet Anteil von 3,032 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,091 Prozent - Tecan: Pictet Asset Management meldet 4,807 Prozent; SEO Management AG 5,159 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Sonova: Ergebnis 2025/26 (Webcast 13.00 Uhr) Dienstag: - Aevis: Umsatz Q1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1 (Montag) Logiernächte April (1. Schätzung) (Montag) - Seco: BIP Q1 (Schnellschätzung) (Montag) Ausland: - US: Empire State Mfg Bericht 5/26 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 4/26 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 4/26 (15.15 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (per 18.5; letzter Handelstag HEUTE) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BCJ (2,05 Fr.) - BEKB (10,80 Fr.) - Burkhalter (5,20 Fr.) - Swatch N/I (0,90 Fr./4,50 Fr.) per 18.05: - Holcim (1,70 Fr.) - Temenos (1,40 Fr.) - Valiant (6,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9144 - USD/CHF: 0,7855 - Swiss Bond Index: unverändert auf 137,99 Pkte (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,484 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,71 Prozent auf 13'213 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,54 Prozent auf 2'106 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,55 Prozent auf 18'684 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,32 Prozent auf 24'456,26 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,93 Prozent auf 8'082,27 Punkte
