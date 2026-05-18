STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein schwacher Start in die neue Woche ab. Die Stimmung an den Märkten ist eher von den Sorgen dominiert als von Hoffnungen. Aus dem Nahen Osten gibt es derzeit kaum erfreuliche Nachrichten, vielmehr Drohungen und Gegendrohungen beider Seiten. Konjunkturseitig haben zuletzt die steigenden Preise die Inflations- und Zinsängste weiter geschürt, was sich auch in steigenden Renditen für Anleihen niedergeschlagen hat.
- SMI vorbörslich: -0,57 Prozent auf 13'145,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,07 Prozent auf 49'526 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,54 Prozent auf 26'225 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,57 Prozent auf 61'059 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova 2025/26: Umsatz exkl. CH 3606 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3605 Mio) EBITA Normalized 811 Mio Fr. (AWP-Konsens: 792 Mio) EBITA-Marge normalized 22,5 Prozent (AWP-Konsens: 22,0 Prozent) Reinergebnis 546 Mio Fr. (AWP-Konsens: 534 Mio) Dividende 4,70 Fr. (AWP-Konsens: 4,09 Fr.) Wachstum in LW 5,9 Prozent (AWP-Konsens: 5,5 Prozent) 2026/27: Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 5-8 Prozent erwartet Wachstum Kern-EBIT 7-10 Prozent erwartet (zu kWk) Schrittweise Markterholung sowie Marktwachstum von 2-4 Prozent erw. schlägt drei neue Mitglieder für VR vor vorbörsliche Indikation +2,5 Prozent - ABB-CEO: Vom Iran-Konflikt bislang «nicht allzu sehr betroffen» - AstraZeneca und Roche kooperieren in Asien bei KI-Pathologie - Nestlé-Verfahren um illegale Deponien erleidet wohl Verzögerungen - Kühne erwägt laut Medienbericht weitere Aufstockung von Lufthansa-Anteil - Novartis: Pluvicto senkt Risiko für PSA-Anstieg bei Prostatakrebs deutlich - Roche-Mittel Tecentriq erhält US-Zulassung bei muskelinvasivem Blasenkrebs - UBS: Fed beendet Durchsetzungsmassnahmen gegen UBS und CS wg Archegos-Pleite - Cosmo: Abschluss Patientenrekrutierung für Phase-II-Studie mit Rifamycin - Salt mit Ausfall wegen Cyberangriff - Swatch: «Royal Pop» sorgt für lange Schlangen vor den Swatch-Läden vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Nach Todesfällen mit Medikament Tavneos beobachtet Swissmedic die Lage - Helvetica Swiss Living Fund prüft Kapitalerhöhung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: CN: Einzelhandelsumsatz, Industrieproduktion und Investitionen enttäuschen WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,692 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,748 Prozent - AMS Osram: Mehrere Beteiligungsveränderungen - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 10,547 Prozent/5,917 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,95 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Medartis: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Partners Group: Capital meldet Anteil von 3,056 Prozent - SIG: UBS meldet Anteil von 8,005 Prozent - SoftwareONE: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Sonova: Ergebnis 2025/26 (Webcast 13.00 Uhr) Dienstag: - Aevis: Umsatz Q1 Mittwoch - EFG International: Update 4 Monate - Ypsomed: Ergebnis 2025/26 (BMK 13.00 Uhr, Zürich/online) - Aevis: Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr), Genolier - Allreal: CMD/Property Tour, Zürich - GV: EvoNext, Orell Füssli, Partners Group, Warteck Invest WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1 (08:30) Logiernächte April (1. Schätzung, 14:00) - Seco: BIP Q1 (Schnellschätzung,09:00) Ausland: - US: NAHB-Index 5/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6. Dekotierungen: - U-Blox (per HEUTE; letzter Handelstag 15.5.) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Holcim (1,70 Fr.) - Temenos (1,40 Fr.) - Valiant (6,00 Fr.) per 19.05: - Castle Private (0,35 Fr.) per 20.05: - Villars (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9144 - USD/CHF: 0,7863 - Swiss Bond Index: -53 BP auf 137,46 Pkte (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,492 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,05 Prozent auf 13'220 Punkte - SLI (Freitag): -0,21 Prozent auf 2'102 Punkte - SPI (Freitag): -0,02 Prozent auf 18'681 Punkte - Dax (Freitag): -2,07 Prozent auf 23'951 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,69 Prozent auf 7'953 Punkte
awp-robot/sw/to
(AWP)