- SMI vorbörslich: -0,57 Prozent auf 13'145,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,07 Prozent auf 49'526 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,54 Prozent auf 26'225 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,57 Prozent auf 61'059 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova 2025/26: Umsatz exkl. CH 3606 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3605 Mio) EBITA Normalized 811 Mio Fr. (AWP-Konsens: 792 Mio) EBITA-Marge normalized 22,5 Prozent (AWP-Konsens: 22,0 Prozent) Reinergebnis 546 Mio Fr. (AWP-Konsens: 534 Mio) Dividende 4,70 Fr. (AWP-Konsens: 4,09 Fr.) Wachstum in LW 5,9 Prozent (AWP-Konsens: 5,5 Prozent) 2026/27: Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 5-8 Prozent erwartet Wachstum Kern-EBIT 7-10 Prozent erwartet (zu kWk) Schrittweise Markterholung sowie Marktwachstum von 2-4 Prozent erw. schlägt drei neue Mitglieder für VR vor vorbörsliche Indikation +2,5 Prozent - ABB-CEO: Vom Iran-Konflikt bislang «nicht allzu sehr betroffen» - AstraZeneca und Roche kooperieren in Asien bei KI-Pathologie - Nestlé-Verfahren um illegale Deponien erleidet wohl Verzögerungen - Kühne erwägt laut Medienbericht weitere Aufstockung von Lufthansa-Anteil - Novartis: Pluvicto senkt Risiko für PSA-Anstieg bei Prostatakrebs deutlich - Roche-Mittel Tecentriq erhält US-Zulassung bei muskelinvasivem Blasenkrebs - UBS: Fed beendet Durchsetzungsmassnahmen gegen UBS und CS wg Archegos-Pleite - Cosmo: Abschluss Patientenrekrutierung für Phase-II-Studie mit Rifamycin - Salt mit Ausfall wegen Cyberangriff - Swatch: «Royal Pop» sorgt für lange Schlangen vor den Swatch-Läden vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Nach Todesfällen mit Medikament Tavneos beobachtet Swissmedic die Lage - Helvetica Swiss Living Fund prüft Kapitalerhöhung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: CN: Einzelhandelsumsatz, Industrieproduktion und Investitionen enttäuschen WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,692 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,748 Prozent - AMS Osram: Mehrere Beteiligungsveränderungen - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 10,547 Prozent/5,917 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,95 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Medartis: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Partners Group: Capital meldet Anteil von 3,056 Prozent - SIG: UBS meldet Anteil von 8,005 Prozent - SoftwareONE: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Sonova: Ergebnis 2025/26 (Webcast 13.00 Uhr) Dienstag: - Aevis: Umsatz Q1 Mittwoch - EFG International: Update 4 Monate - Ypsomed: Ergebnis 2025/26 (BMK 13.00 Uhr, Zürich/online) - Aevis: Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr), Genolier - Allreal: CMD/Property Tour, Zürich - GV: EvoNext, Orell Füssli, Partners Group, Warteck Invest WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1 (08:30) Logiernächte April (1. Schätzung, 14:00) - Seco: BIP Q1 (Schnellschätzung,09:00) Ausland: - US: NAHB-Index 5/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6. Dekotierungen: - U-Blox (per HEUTE; letzter Handelstag 15.5.) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Holcim (1,70 Fr.) - Temenos (1,40 Fr.) - Valiant (6,00 Fr.) per 19.05: - Castle Private (0,35 Fr.) per 20.05: - Villars (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9144 - USD/CHF: 0,7863 - Swiss Bond Index: -53 BP auf 137,46 Pkte (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,492 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,05 Prozent auf 13'220 Punkte - SLI (Freitag): -0,21 Prozent auf 2'102 Punkte - SPI (Freitag): -0,02 Prozent auf 18'681 Punkte - Dax (Freitag): -2,07 Prozent auf 23'951 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,69 Prozent auf 7'953 Punkte

awp-robot/sw/to