STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag mit einer eher freundlichen Eröffnung erwartet. Die Börsen nehmen positiv auf, dass US-Präsident Donald Trump offenbar einen angeblich für den heutigen Tag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt hat. Insgesamt dürfte die Stimmung einem Händler zufolge aber weiterhin von Skepsis geprägt sein. Anleger in Asien nahmen zudem insbesondere bei Chipwerten Gewinne mit, nachdem auch die Nasdaq vor den für Mittwochabend geplanten Nvidia-Zahlen nachgegeben hatte. Ansonsten ist der Kalender recht ausgedünnt.
- SMI vorbörslich: +0,11 Prozent auf 13'255,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,32 Prozent auf 49'686 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,51 Prozent auf 26'091 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,51 Prozent auf 60'508 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche kündigt neue Daten aus Krebs-Pipeline für ASCO-Kongress an und MPP unterzeichnen Lizenzvereinbarung für Grippemittel Xofluza - Aevis Q1: Konsolidierter Umsatz +1,8 Prozent auf 299,1 Mio Fr. EBITDA steigt um 19,2 Prozent auf 44,8 Mio Fr. Nettoergebnis v. Minderheiten + 53 Prozent auf 18,8 Mio Fr. 2026: Fokus auf operative Optimierung und Wertschaffung bekräftigt Bestehende Plattformen sollen weiter gestärkt werden Zweiter Capital Markets Day am 20. Mai angekündigt - Sika eröffnet Mörtel-Produktionsanlage in New Jersey - Accelleron lanciert Aktienrückkaufprogramm über 100 Mio Fr. - Bossard: CFO Stephan Zehnder tritt per Ende März 2027 zurück - DKSH vertreibt Bitop-Kosmetikwirkstoffe neu in Frankreich und Benelux - Dormakaba übernimmt Airsphere und stärkt Flughafen-Softwaregeschäft - Swissquote vollzieht Aktiensplit per 28. Mai NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Primeo holt sich 150 Mio Franken für 7 Jahre - Chubb Corp platziert Anleihe über 1 Milliarde Dollar - Realstone RSF plant Kapitalerhöhung über 250 Millionen Franken im September PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - JPN: Japans Wirtschaftswachstum beschleunigt sich in Q1 überraschend stark - GB: ARBEITSLOSENQUOTE MÄRZ 5,0 Prozent (PROGNOSE 4,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: JPMorgan meldet Anteil von <3 Prozent - Bossard: Kolin c/o Bossard meldet Anteil von 56,412 Prozent - Burckhardt: Goldman Sachs meldet Anteil von <3 Prozent - Centiel: Morten Henrik Kielland meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: UBS meldet Anteil von 15,485 Prozent/2,014 Prozent; Swisscanto <3 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,042 Prozent - HBM meldet Eigenanteil von 3 Prozent - Idorsia: Goldman Sachs meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,047 Prozent - Peach Property: Rainer-Marc Frey meldet Anteil von 19,669 Prozent - SoftwareONE: Blackrock meldet Anteil von 3,058 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,18 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch - EFG International: Update 4 Monate - Ypsomed: Ergebnis 2025/26 (BMK 13.00 Uhr, Zürich/online) - Aevis: Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr), Genolier - Allreal: CMD/Property Tour, Zürich - GV: EvoNext, Orell Füssli, Partners Group, Warteck Invest Donnerstag: - Swiss Life: Trading Update Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion im Q1 (Donnerstag) Ausland: - ZO: Handeslbilanz 3/26 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung (14.15 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 4/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 1:10 (ab 28.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Castle Private (0,35 Fr.) per 20.05: - Villars (9,00 Fr.) per 22.05: - Partners Group (46,00 Fr.) - Orell Füssli (5,80 Fr.) - Warteck Invest (72,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9145 - USD/CHF: 0,7857 - Swiss Bond Index: -39 BP auf 137,07 Pkte (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,58 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,16 Prozent auf 13'241 Punkte - SLI (Montag): +0,25 Prozent auf 2'107 Punkte - SPI (Montag): +0,19 Prozent auf 18'717 Punkte - Dax (Montag): +1,49 Prozent auf 24'308 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,17 Prozent auf 7'987 Punkte
