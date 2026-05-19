- SMI vorbörslich: +0,11 Prozent auf 13'255,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,32 Prozent auf 49'686 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,51 Prozent auf 26'091 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,51 Prozent auf 60'508 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche kündigt neue Daten aus Krebs-Pipeline für ASCO-Kongress an und MPP unterzeichnen Lizenzvereinbarung für Grippemittel Xofluza - Aevis Q1: Konsolidierter Umsatz +1,8 Prozent auf 299,1 Mio Fr. EBITDA steigt um 19,2 Prozent auf 44,8 Mio Fr. Nettoergebnis v. Minderheiten + 53 Prozent auf 18,8 Mio Fr. 2026: Fokus auf operative Optimierung und Wertschaffung bekräftigt Bestehende Plattformen sollen weiter gestärkt werden Zweiter Capital Markets Day am 20. Mai angekündigt - Sika eröffnet Mörtel-Produktionsanlage in New Jersey - Accelleron lanciert Aktienrückkaufprogramm über 100 Mio Fr. - Bossard: CFO Stephan Zehnder tritt per Ende März 2027 zurück - DKSH vertreibt Bitop-Kosmetikwirkstoffe neu in Frankreich und Benelux - Dormakaba übernimmt Airsphere und stärkt Flughafen-Softwaregeschäft - Swissquote vollzieht Aktiensplit per 28. Mai NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Primeo holt sich 150 Mio Franken für 7 Jahre - Chubb Corp platziert Anleihe über 1 Milliarde Dollar - Realstone RSF plant Kapitalerhöhung über 250 Millionen Franken im September PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - JPN: Japans Wirtschaftswachstum beschleunigt sich in Q1 überraschend stark - GB: ARBEITSLOSENQUOTE MÄRZ 5,0 Prozent (PROGNOSE 4,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: JPMorgan meldet Anteil von <3 Prozent - Bossard: Kolin c/o Bossard meldet Anteil von 56,412 Prozent - Burckhardt: Goldman Sachs meldet Anteil von <3 Prozent - Centiel: Morten Henrik Kielland meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: UBS meldet Anteil von 15,485 Prozent/2,014 Prozent; Swisscanto <3 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,042 Prozent - HBM meldet Eigenanteil von 3 Prozent - Idorsia: Goldman Sachs meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,047 Prozent - Peach Property: Rainer-Marc Frey meldet Anteil von 19,669 Prozent - SoftwareONE: Blackrock meldet Anteil von 3,058 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,18 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch - EFG International: Update 4 Monate - Ypsomed: Ergebnis 2025/26 (BMK 13.00 Uhr, Zürich/online) - Aevis: Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr), Genolier - Allreal: CMD/Property Tour, Zürich - GV: EvoNext, Orell Füssli, Partners Group, Warteck Invest Donnerstag: - Swiss Life: Trading Update Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion im Q1 (Donnerstag) Ausland: - ZO: Handeslbilanz 3/26 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung (14.15 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 4/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 1:10 (ab 28.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Castle Private (0,35 Fr.) per 20.05: - Villars (9,00 Fr.) per 22.05: - Partners Group (46,00 Fr.) - Orell Füssli (5,80 Fr.) - Warteck Invest (72,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9145 - USD/CHF: 0,7857 - Swiss Bond Index: -39 BP auf 137,07 Pkte (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,58 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,16 Prozent auf 13'241 Punkte - SLI (Montag): +0,25 Prozent auf 2'107 Punkte - SPI (Montag): +0,19 Prozent auf 18'717 Punkte - Dax (Montag): +1,49 Prozent auf 24'308 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,17 Prozent auf 7'987 Punkte

