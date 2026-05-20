STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Mittwoch gemäss vorböslicher Indikation mit Verlusten in den Handel starten. Die Vorgaben aus den USA und Asien fallen durch das Band negativ aus.

- SMI vorbörslich: -0,60 Prozent auf 13'285,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): -0,65 Prozent auf 49'364 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,84 Prozent auf 25'871 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -1,53 Prozent auf 59'624 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Logitech 2025/26: Dividende von 1,36 Fr. (VJ: 1,26 Fr.) vorgeschlagen

- Nestlé: Französische Behörden durchsuchen Nestlé-Waters-Standorte
          Frankreich kritisiert Fehler in Säuglingsmilch-Krise

- AMS Osram: Emission an Schuldverschreibungen auf 1 Mrd EUR aufgestockt
             Neue Papiere tragen Coupon von 7,25 Prozent
             Jährliche Zinszahlungen sinken um 40 Mio EUR

- EFG 4 Mte: Reingewinn «über 130 Mio Fr.» (VJ «rund 130 Mio»)
             Nettoneugeld 3,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,7 Mrd)
             AuM 190,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 192 Mrd)
             Bruttomarge 93 Basispunkte (AWP-Konsens: 94 BP)
             Cost/Income-Ratio «etwa 70 Prozent» (AWP-Konsens: 71,1 Prozent)
             25 neue Kundenberater angestellt, weitere 26 unter Vertrag
      CEO: Konsolidierung in Branche geht weiter - wir wollen Teil davon sein
      CFO: Kommissionsmarge gestiegen dank starker Kundenaktivität
           Letzter Streitfall um Lebensversicherungsportfolio abgeschlossen
           Anzeichen von Verschiebung einiger Kundenvermögen wegen Nahost-Krise
           Profitierten von Nahost-Krise über hohe Kundenaktivität
           Urteil in Londoner Prozess in H2 2026 erwartet - keine neuen Infos
      vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent

- Ypsomed 2025/26: Umsatz 731,0 Mio Fr. (VJ 748,9 Mio)
                   Dividende 4,40 Fr. (AWP-Konsens: 3,58 Fr.)
                   Umsatz Delivery Systems 601,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 594 Mio)
                   Reinergebnis 221,93 Mio Fr. (AWP-Konsens: 207 Mio)
                   EBIT Delivery Systems 195,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 191 Mio)
                   EBIT-Marge Delivery Systems 32,5 Prozent (AWP-Konsens: 32,3 Prozent)
                   Umsatz Diabetes Care 75,2 Mio Fr.
          2026/27: Umsatzwachstum von 12-15 Prozent erwartet
                   Erwarten EBIT von 210-230 Mio Fr.
                   Delivery mit Umsatzwachstum 12-15 Prozent und EBIT 210-230 Mio. Fr.
          2029/30: Gesamtumsatz 0,9-1,1 Mrd. Fr. und EBIT 280-340 Mio. Fr.
          bestätigt mittelfristige Ambitionen
          Nettoschulden z. EBITDA (fortgeführte Geschäfte) bei 0,8x (VJ: 1,4x)
          vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent

- Allreal: Ca. 15 Mio Fr. zus. Mieterträge aus Projekten in komm. 5 Jahren 
- Wisekey startet Plattform für KI-Robotik mit Post-Quantum-Sicherheit

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Baloise-Immobilienfonds Swiss Property steigert Mieterträge im Halbjahr 25/26
- Axpo: Revision von Block 1 des Atomkraftwerks Beznau fristgericht beendet

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- Schweiz: -

- Ausland:
- DE: Erzeugerpreise April 1,7 Prozent gg Vorjahr (Prognose 1,5)
      Erzeugerpreise April 1,2 Prozent gg Vormonat (Prognose 2,0)
- GB: Verbraucherpreise April 2,8 Prozent gg VJ (Prognose 3,0)

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,768 Prozent
- AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 4,802 Prozent
- Bossard: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,999 Prozent
- DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von 3,074 Prozent
- Dormakaba: Swisscanto meldet Anteil von 3,017 Prozent
- Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,989 Prozent
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- SoftwareONE: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent

PRESSE MITTWOCH
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Mittwoch
- Ypsomed: BMK zu Ergebnis 2025/26 (13.00 Uhr, Zürich/online)
- Aevis: Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr), Genolier
- Allreal: CMD/Property Tour, Zürich
- GV: EvoNext, Orell Füssli, Partners Group, Warteck Invest

  Donnerstag:
- Swiss Life: Trading Update Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr)

  Freitag:
- Julius Bär: Interim Statement 4 Monate 
- Richemont: Ergebnis 2025/26 (Webcast 09.30 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Industrieproduktion Q1 (Donnerstag)

  Ausland:
- EU: Verbraucherpreise 4/26; endgültig (11.00 Uhr)
- US: EIA-Ölbericht (16.30 Uhr)
      FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.26 (20.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.)

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 1:10 (ab 28.5.)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Villars (9,00 Fr.)

per 22.05:
- Partners Group (46,00 Fr.)
- Orell Füssli (5,80 Fr.)
- Warteck Invest (72,00 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9163
- USD/CHF: 0,7897
- Swiss Bond Index: -34 BP auf 136,73 Pkte (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,591 Prozent (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): +0,94 Prozent auf 13'365 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,75 Prozent auf 2'123 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,81 Prozent auf 18'867 Punkte
- Dax (Dienstag): +0,38 Prozent auf 24'401 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): +0,37 Prozent auf 7'982 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)