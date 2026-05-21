- SMI vorbörslich: -0,14 Prozent auf 13'380,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,31 Prozent auf 50'009 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,54 Prozent auf 26'270 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +3,23 Prozent auf 61'735 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life Q1: Prämienvolumen 8198 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8107 Mio) Fee-Erträge 686 Mio Fr. (AWP-Konsens: 689 Mio) Verwaltete Vermögen TPAM 148 Mrd Fr. (Ende 2025: 146 Mrd) Prämien Deutschland 425 Mio Fr. (AWP-Konsens: 426 Mio) Prämien International 1096 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1200 Mio) Prämien Frankreich 2007 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2112 Mio) Nettoneugeld TPAM 4230 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3657 Mio) Sind mit «Swiss Life 2027»-Programm «gut auf Kurs» kauft deutschen Finanzberater Telis zu Übernahme von TELIS soll bis Q3 abgeschlossen werden Vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Novartis stellt neue Studiendaten zu Krebs-/Blutkrankheiten an Tagungen vor - Titlisbahnen: erwartet Ergebnisbelastung infolge geopolitischer Spannungen Mittelfristziele düftem im GJ 2026 nicht alle erreicht werden - Xlife: Portfolio wird mit bis zu 712 Millionen Franken bewertet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Hilti 4 Mte: Umsatz 2,07 Mrd Fr. (VJ 2,10 Mrd) 2026: Umsatzplus in LW im niedrigen bis mittleren einstell. Bereich PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Group AG 18,026 Prozent - GAM: Newgame meldet Anteil von <3 Prozent; Newgame (Xavier Niel) 72,155 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Life: Conf. Call zu Trading Update Q1 (9.00 Uhr) - GV: Adval Tech, Aevis, CFT, Minoteries, Phoenix Mecano Freitag: - Julius Bär: Interim Statement 4 Monate - Richemont: Ergebnis 2025/26 (Webcast 09.30 Uhr) - GV: Helvetia Baloise, Curatis, SoftwareOne Montag: - Pfingstmontag: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst - GV: Addex WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion im Q1 (08.30 Uhr) - BAK Economics: Prognosen zum Schweizer Tourismus (MK 15.15 Uhr) Ausland: - DE: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (09.30 Uhr) - ZO: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (10.00 Uhr) Bauproduktion 3/26 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig; 16.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 5/26 (14.30 Uhr) Baubeginne- und genehmigungen 4/26 (14.30 Uhr) S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab HEUTE) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 1:10 (ab 28.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.05: - Partners Group (46,00 Fr.) - Orell Füssli (5,80 Fr.) - Warteck Invest (72,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9146 - USD/CHF: 0,7866 - Swiss Bond Index: +60 BP auf 137,33 Pkte (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,604 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,26 Prozent auf 13'399 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,67 Prozent auf 2'137 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,44 Prozent auf 18'951 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,38 Prozent auf 24'737 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,63 Prozent auf 8'117 Punkte

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