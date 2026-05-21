STIMMUNG
- Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine zurückhaltende Eröffnung ab. Dabei sprechen die Vorgaben aus Übersee durchaus für eine weitere Entspannung. Laut Händlern schüren vor allem die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Stand der Verhandlungen mit dem Iran Hoffnung. Diese befänden sich in der «finalen Phase».
- SMI vorbörslich: -0,14 Prozent auf 13'380,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,31 Prozent auf 50'009 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,54 Prozent auf 26'270 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +3,23 Prozent auf 61'735 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life Q1: Prämienvolumen 8198 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8107 Mio) Fee-Erträge 686 Mio Fr. (AWP-Konsens: 689 Mio) Verwaltete Vermögen TPAM 148 Mrd Fr. (Ende 2025: 146 Mrd) Prämien Deutschland 425 Mio Fr. (AWP-Konsens: 426 Mio) Prämien International 1096 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1200 Mio) Prämien Frankreich 2007 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2112 Mio) Nettoneugeld TPAM 4230 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3657 Mio) Sind mit «Swiss Life 2027»-Programm «gut auf Kurs» kauft deutschen Finanzberater Telis zu Übernahme von TELIS soll bis Q3 abgeschlossen werden Vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Novartis stellt neue Studiendaten zu Krebs-/Blutkrankheiten an Tagungen vor - Titlisbahnen: erwartet Ergebnisbelastung infolge geopolitischer Spannungen Mittelfristziele düftem im GJ 2026 nicht alle erreicht werden - Xlife: Portfolio wird mit bis zu 712 Millionen Franken bewertet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Hilti 4 Mte: Umsatz 2,07 Mrd Fr. (VJ 2,10 Mrd) 2026: Umsatzplus in LW im niedrigen bis mittleren einstell. Bereich PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Group AG 18,026 Prozent - GAM: Newgame meldet Anteil von <3 Prozent; Newgame (Xavier Niel) 72,155 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Life: Conf. Call zu Trading Update Q1 (9.00 Uhr) - GV: Adval Tech, Aevis, CFT, Minoteries, Phoenix Mecano Freitag: - Julius Bär: Interim Statement 4 Monate - Richemont: Ergebnis 2025/26 (Webcast 09.30 Uhr) - GV: Helvetia Baloise, Curatis, SoftwareOne Montag: - Pfingstmontag: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst - GV: Addex WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion im Q1 (08.30 Uhr) - BAK Economics: Prognosen zum Schweizer Tourismus (MK 15.15 Uhr) Ausland: - DE: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (09.30 Uhr) - ZO: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (10.00 Uhr) Bauproduktion 3/26 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig; 16.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 5/26 (14.30 Uhr) Baubeginne- und genehmigungen 4/26 (14.30 Uhr) S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab HEUTE) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 1:10 (ab 28.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.05: - Partners Group (46,00 Fr.) - Orell Füssli (5,80 Fr.) - Warteck Invest (72,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9146 - USD/CHF: 0,7866 - Swiss Bond Index: +60 BP auf 137,33 Pkte (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,604 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,26 Prozent auf 13'399 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,67 Prozent auf 2'137 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,44 Prozent auf 18'951 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,38 Prozent auf 24'737 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,63 Prozent auf 8'117 Punkte
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(AWP)