STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag vor dem langen Pfingstwochenende mit Gewinnen erwartet. Neue Friedenshoffnungen im Iran schoben die Wall Street nach Handelsschluss in Europa nochmals an und auch die Märkte in Asien zeigten sich freundlich. Der Ölpreis der Sorte Brent wurde in Richtung der Marke von 100 Dollar gedrückt. Die Risiken sind laut Händlern aber noch lange nicht aus dem Markt verschwunden.
- SMI vorbörslich: +0,66 Prozent auf 13'535,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,55 Prozent auf 50'286 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,09 Prozent auf 26'293 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,76 Prozent auf 63'389 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 4 Mte: AuM 528 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 534 Mrd) Nettoneugeld 3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,3 Mrd) Bruttogewinn-Marge 90 BP (AWP-Konsens: 84 BP) Cost/Income-Ratio 62 Prozent (AWP-Konsens: 67 Prozent) Hohe Kundenaktivität Q1 wird in nächsten Monaten nicht erreicht Netto-Neugeldziel von 4-5 Prozent bis 2028 bestätigt 2026: Erwarten Gewinn im H1 deutlich über demjenigen von H1 2025 Thomas Frauenlob und Rajesh Manwani in Geschäftsleitung berufen - Richemont 2025/26: Umsatz 22'420 Mio EUR (AWP-Konsens: 22'214 Mio) Umsatz Uhren 3149 Mio EUR (AWP-Konsens: 3159 Mio) Umsatz Schmuck 16'539 Mio EUR (AWP-Konsens: 16'452 Mio) Org. Wachstum 11 Prozent (AWP-Konsens: 9,8 Prozent) EBIT 4492 Mio EUR (AWP-Konsens: 4548 Mio) EBIT-Marge 20 Prozent (AWP-Konsens: 20,5 Prozent) Reinergebnis 3484 Mio EUR (AWP-Konsens: 3604 Mio) Netto Cash-Position von 8,5 Mrd EUR (VJ 8,3 Mrd) Dividende 3,30 Fr. (AWP-Konsens: 3,36 Fr.) Spezialdividende 1,00 Fr. je A-Aktie Zweistelliges Wachstum Nahen Osten&Afrika trotz Konflikt Verbesserte Umsatzentwicklung in China, Macau und HK VRP: Unsicheres Marktumfeld bleibt, nicht nur wg Krise Nahen Osten Sind in unsicherem Umfeld wachsam und langfristig ausgerichtet startet neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 10 Millionen Aktien vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Bloomberg: UBS verlegt Führung der EMEA-Vermögensverwaltung nach Doha - Curatis erhält 3,0 Millionen Franken von strategischem Investor - Edisun: UEK gibt für geplantes Opting-out grundsätzlich grünes Licht - Peach Property: Vollständige Rückzahlung der Wandelanleihe von 35,9 Mio. Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Good Buildings Swiss Real Estate Fund schliesst Kapitalerhöhung ab - Immo Helvetic nimmt mit Kapitalerhöhung 80 Millionen Franken ein - SF Sustainable Property Fund nimmt bei Kapitalerhöhung 118 Mio. Franken ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - DE: BIP Q1 +0,3 Prozent GG VORQUARTAL (PROGNOSE +0,3) - 2. SCHÄTZUNG BIP Q1 0,4 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE 0,3) - 2. SCHÄTZUNG GFK-KONSUMKLIMA FÜR JUNI -29,8 PKT (PROGNOSE -34,0); GG -33,1 VM - GB: EINZELHANDELSUMSATZ APRIL 0,0 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +1,3) EINZELHANDELSUMSATZ APRIL -1,3 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 4,969 Prozent - DocMorris: UBS meldet Anteil von 17,697 Prozent; CEPD/Pelion 15,013 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,005 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Webcast zu Ergebnis 2025/26 (09.30 Uhr) - GV: Helvetia Baloise, Curatis, SoftwareOne Montag: - Pfingstmontag: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst - GV: Addex Dienstag: - Epic: Q1-Update - Lem: Ergebnis 2025/26 (BMK 10.30 Uhr, Zürich/online) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte April (2. Schätzung) (Dienstag) Ausland: - FR: Geschäftsklima 5/26 (08:45) Produzentenvertrauen 5/26 (08:45) - DE: ifo-Geschäftsklima 5/26 (10:00) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig) (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 1:10 (ab 28.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Partners Group (46,00 Fr.) - Orell Füssli (5,80 Fr.) - Warteck Invest (72,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9136 - USD/CHF: 0,7866 - Swiss Bond Index: -65 BP auf 136,68 Pkte (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,576 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,35 Prozent auf 13'446 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,11 Prozent auf 2'139 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,12 Prozent auf 18'973 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,53 Prozent auf 24'607 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,31 Prozent auf 8'086 Punkte
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(AWP)