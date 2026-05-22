- SMI vorbörslich: +0,66 Prozent auf 13'535,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,55 Prozent auf 50'286 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,09 Prozent auf 26'293 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,76 Prozent auf 63'389 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 4 Mte: AuM 528 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 534 Mrd) Nettoneugeld 3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,3 Mrd) Bruttogewinn-Marge 90 BP (AWP-Konsens: 84 BP) Cost/Income-Ratio 62 Prozent (AWP-Konsens: 67 Prozent) Hohe Kundenaktivität Q1 wird in nächsten Monaten nicht erreicht Netto-Neugeldziel von 4-5 Prozent bis 2028 bestätigt 2026: Erwarten Gewinn im H1 deutlich über demjenigen von H1 2025 Thomas Frauenlob und Rajesh Manwani in Geschäftsleitung berufen - Richemont 2025/26: Umsatz 22'420 Mio EUR (AWP-Konsens: 22'214 Mio) Umsatz Uhren 3149 Mio EUR (AWP-Konsens: 3159 Mio) Umsatz Schmuck 16'539 Mio EUR (AWP-Konsens: 16'452 Mio) Org. Wachstum 11 Prozent (AWP-Konsens: 9,8 Prozent) EBIT 4492 Mio EUR (AWP-Konsens: 4548 Mio) EBIT-Marge 20 Prozent (AWP-Konsens: 20,5 Prozent) Reinergebnis 3484 Mio EUR (AWP-Konsens: 3604 Mio) Netto Cash-Position von 8,5 Mrd EUR (VJ 8,3 Mrd) Dividende 3,30 Fr. (AWP-Konsens: 3,36 Fr.) Spezialdividende 1,00 Fr. je A-Aktie Zweistelliges Wachstum Nahen Osten&Afrika trotz Konflikt Verbesserte Umsatzentwicklung in China, Macau und HK VRP: Unsicheres Marktumfeld bleibt, nicht nur wg Krise Nahen Osten Sind in unsicherem Umfeld wachsam und langfristig ausgerichtet startet neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 10 Millionen Aktien vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Bloomberg: UBS verlegt Führung der EMEA-Vermögensverwaltung nach Doha - Curatis erhält 3,0 Millionen Franken von strategischem Investor - Edisun: UEK gibt für geplantes Opting-out grundsätzlich grünes Licht - Peach Property: Vollständige Rückzahlung der Wandelanleihe von 35,9 Mio. Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Good Buildings Swiss Real Estate Fund schliesst Kapitalerhöhung ab - Immo Helvetic nimmt mit Kapitalerhöhung 80 Millionen Franken ein - SF Sustainable Property Fund nimmt bei Kapitalerhöhung 118 Mio. Franken ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Ausland: - DE: BIP Q1 +0,3 Prozent GG VORQUARTAL (PROGNOSE +0,3) - 2. SCHÄTZUNG BIP Q1 0,4 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE 0,3) - 2. SCHÄTZUNG GFK-KONSUMKLIMA FÜR JUNI -29,8 PKT (PROGNOSE -34,0); GG -33,1 VM - GB: EINZELHANDELSUMSATZ APRIL 0,0 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +1,3) EINZELHANDELSUMSATZ APRIL -1,3 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 4,969 Prozent - DocMorris: UBS meldet Anteil von 17,697 Prozent; CEPD/Pelion 15,013 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,005 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Webcast zu Ergebnis 2025/26 (09.30 Uhr) - GV: Helvetia Baloise, Curatis, SoftwareOne Montag: - Pfingstmontag: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst - GV: Addex Dienstag: - Epic: Q1-Update - Lem: Ergebnis 2025/26 (BMK 10.30 Uhr, Zürich/online) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte April (2. Schätzung) (Dienstag) Ausland: - FR: Geschäftsklima 5/26 (08:45) Produzentenvertrauen 5/26 (08:45) - DE: ifo-Geschäftsklima 5/26 (10:00) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig) (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 1:10 (ab 28.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Partners Group (46,00 Fr.) - Orell Füssli (5,80 Fr.) - Warteck Invest (72,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9136 - USD/CHF: 0,7866 - Swiss Bond Index: -65 BP auf 136,68 Pkte (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,576 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,35 Prozent auf 13'446 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,11 Prozent auf 2'139 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,12 Prozent auf 18'973 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,53 Prozent auf 24'607 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,31 Prozent auf 8'086 Punkte

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