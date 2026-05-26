- SMI vorbörslich: +0,61 Prozent auf 13'585,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,58 Prozent auf 50'580 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,19 Prozent auf 26'344 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,43 Prozent auf 64'880 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma erhält FDA-Zulassung für Differin Epiduo als rezeptfreies Akne-Gel - Novartis stellt neue Studiendaten zu Nierenerkrankungen vor - Partners Group geht gegen US-Investor Grizzly Research juristisch vor - SGS erhält Auszeichnungen und Aufträge im Bereich Wald-Schutz - Epic Q1: Geschäftsertrag 17,7 Mio Fr. (VJ 16,9 Mio) Portfoliowert 1,69 Mrd. Fr. - Lem 2025/26: Umsatz 287,68 Mio Fr. (AWP-Konsens: 285,3 Mio) EBIT 24,37 Mio Fr. (AWP-Konsens: 24,3 Mio) EBIT-Marge 8,5 Prozent (AWP-Konsens: 8,6 Prozent) Reinergebnis 9,86 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,5 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ: 0,00 Fr) Auftragseingang 295,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 286,2 Mio) Ermutigende Signale für sequentielle Verbesserung der Aufträge bestätigt Mittelfristziele Interesse von verschiedenen Gruppen - prüfen strategische Optionen Prozess befindet sich noch in einem frühen Stadium Geben keine genaueren Angaben zu potenziellen Interessenten - Alpine Select: Opting-up-Bestimmung übernahmerechtlich gültig - DKSH schliesst Exklusivvertrieb für Shin-Etsu-Zutaten in Grossbritannien ab - Lastminute verstärkt Verwaltungsrat mit zwei neuen Mitgliedern - Mindmaze und Neuro.io prüfen strategische Partnerschaft inkl. Fusion NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX-VRP: Kerngeschäft der Gruppe ist «sehr solide» (Inti NZZ) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,029 Prozent - Bossard: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,019 Prozent - Curatis meldet Eigenanteil von <3 Prozent/11,926 Prozent; Alpha Capital AG 4 Prozent - DSM-Firmenich: Sandra Pometta meldet Anteil von 3,145 Prozent; Blackrock 4,755 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,104 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,068 Prozent - Kühne+Nagel: Blackrock meldet Anteil von 3,009 Prozent - Siegfried: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,967 Prozent PRESSE WOCHENENDE/DIENSTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Lem: BMK 2025/26 (10.30 Uhr) - GV: Santhera Mittwoch: - GV: Romande Energie Donnerstag: - Galenica: Update Q1 - Varia US: Update Q1 - GV: Alpine Select, Glencore, On Holding, Youngtimers (u.a. Namensänderung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte April (14 Uhr - 2. Schätzung) - UBS-CFA Index Mai (Mittwoch) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (Donnerstag) Ausland: - US: ADP Beschäftigung (14.15 Uhr) FHFA Hauspreisindex 3/26 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 5/26 (16.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 1:10 (ab 28.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - CFT (7,50 Fr.) - Minoteries (11,00 Fr.) - Phoenix Mecano (19,50 Fr.) per 27.05: - Helvetia Baloise (7,70 Fr.) - SoftwareONE (0,15 Fr.) per 29.05: - Romande Energie (1,44 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9117 - USD/CHF: 0,7840 - Swiss Bond Index: +30 BP auf 136,98 Pkte (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,602 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,42 Prozent auf 13'503 Punkte - SLI (Freitag): +0,26 Prozent auf 2'145 Punkte - SPI (Freitag): +0,42 Prozent auf 19'052 Punkte - Dax (Montag): +2,01 Prozent auf 25'389 Punkte - CAC 40 (Montag):0 +1,76 Prozent auf 8258 Punkte

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