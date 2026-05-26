STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende mit Gewinnen erwartet. Berichte über Fortschritte bei den Friedensverhandlungen im Iran schüren Hoffnung und jagden bereits am Montag andere europäische Märkte nach oben. Andererseits bleiben Anleger nach neuerlichen Angriffen auf Minenschiffe skeptisch. «Von einer nachhaltigen Entspannung kann noch keine Rede sein», sagte ein Händler.
- SMI vorbörslich: +0,61 Prozent auf 13'585,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,58 Prozent auf 50'580 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,19 Prozent auf 26'344 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,43 Prozent auf 64'880 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma erhält FDA-Zulassung für Differin Epiduo als rezeptfreies Akne-Gel - Novartis stellt neue Studiendaten zu Nierenerkrankungen vor - Partners Group geht gegen US-Investor Grizzly Research juristisch vor - SGS erhält Auszeichnungen und Aufträge im Bereich Wald-Schutz - Epic Q1: Geschäftsertrag 17,7 Mio Fr. (VJ 16,9 Mio) Portfoliowert 1,69 Mrd. Fr. - Lem 2025/26: Umsatz 287,68 Mio Fr. (AWP-Konsens: 285,3 Mio) EBIT 24,37 Mio Fr. (AWP-Konsens: 24,3 Mio) EBIT-Marge 8,5 Prozent (AWP-Konsens: 8,6 Prozent) Reinergebnis 9,86 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,5 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ: 0,00 Fr) Auftragseingang 295,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 286,2 Mio) Ermutigende Signale für sequentielle Verbesserung der Aufträge bestätigt Mittelfristziele Interesse von verschiedenen Gruppen - prüfen strategische Optionen Prozess befindet sich noch in einem frühen Stadium Geben keine genaueren Angaben zu potenziellen Interessenten - Alpine Select: Opting-up-Bestimmung übernahmerechtlich gültig - DKSH schliesst Exklusivvertrieb für Shin-Etsu-Zutaten in Grossbritannien ab - Lastminute verstärkt Verwaltungsrat mit zwei neuen Mitgliedern - Mindmaze und Neuro.io prüfen strategische Partnerschaft inkl. Fusion NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX-VRP: Kerngeschäft der Gruppe ist «sehr solide» (Inti NZZ) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,029 Prozent - Bossard: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,019 Prozent - Curatis meldet Eigenanteil von <3 Prozent/11,926 Prozent; Alpha Capital AG 4 Prozent - DSM-Firmenich: Sandra Pometta meldet Anteil von 3,145 Prozent; Blackrock 4,755 Prozent - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,104 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,068 Prozent - Kühne+Nagel: Blackrock meldet Anteil von 3,009 Prozent - Siegfried: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,967 Prozent PRESSE WOCHENENDE/DIENSTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Lem: BMK 2025/26 (10.30 Uhr) - GV: Santhera Mittwoch: - GV: Romande Energie Donnerstag: - Galenica: Update Q1 - Varia US: Update Q1 - GV: Alpine Select, Glencore, On Holding, Youngtimers (u.a. Namensänderung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte April (14 Uhr - 2. Schätzung) - UBS-CFA Index Mai (Mittwoch) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (Donnerstag) Ausland: - US: ADP Beschäftigung (14.15 Uhr) FHFA Hauspreisindex 3/26 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 5/26 (16.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 1:10 (ab 28.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - CFT (7,50 Fr.) - Minoteries (11,00 Fr.) - Phoenix Mecano (19,50 Fr.) per 27.05: - Helvetia Baloise (7,70 Fr.) - SoftwareONE (0,15 Fr.) per 29.05: - Romande Energie (1,44 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9117 - USD/CHF: 0,7840 - Swiss Bond Index: +30 BP auf 136,98 Pkte (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,602 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,42 Prozent auf 13'503 Punkte - SLI (Freitag): +0,26 Prozent auf 2'145 Punkte - SPI (Freitag): +0,42 Prozent auf 19'052 Punkte - Dax (Montag): +2,01 Prozent auf 25'389 Punkte - CAC 40 (Montag):0 +1,76 Prozent auf 8258 Punkte
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(AWP)