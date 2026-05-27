STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einem moderaten Plus erwartet. Die Vorgaben sind grundsätzlich positiv, insbesondere die Tech-Börse Nasdaq erzielte neue Rekorde und auch in Asien waren Titel dieser Branche die grossen Gewinner. Eine Einigung zwischen dem Iran und den USA lässt derweil weiter auf sich warten, der Optimismus für eine friedliche Lösung bleibt aber bestehen. Langsam zeigen sich nach den Kursanstiegen erste Ermüdungserscheinungen, zumal die Nachrichtenlage sehr dünn ist. - SMI vorbörslich: +0,29 Prozent auf 13'565,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,23 Prozent auf 50'462 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,19 Prozent auf 26'656 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,46 Prozent auf 65'292 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB liefert Automationslösungen für Chemiewerk in China - Swiss Life steigert Prämienvolumen im BVG-Geschäft - UBS: Management-Verkauf über 6,64 Mio Fr. - Bajaj-Mobility-Tochter KTM in mutmasslichen Abgasskandal verwickelt - Clariant liefert Katalysatoren für zwei Grossanlagen in China - DKSH eröffnet Forschungszentrum in Barcelona NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Cornèr Bank: Familie Cornaro übernimmt vollständige Kontrolle PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,117 Prozent - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 5,157 Prozent - Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,964 Prozent - Dormakaba: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - DSM-Firmenich: Marina Keller meldet Anteil von 3,145 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,04 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Montana Aerospace: Capital meldet Anteil von 4,924 Prozent - SIG: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von <3 Prozent - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 4,952 Prozent - Sunrise: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,958 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Romande Energie Donnerstag: - Galenica: Update Umsatz 4 Monate - Varia US: Update Q1 - GV: Alpine Select, Glencore, On Holding, Youngtimers (u.a. Namensänderung) Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis 2025/26 (BMK 09.45 Uhr) - Leclanché: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - GV: Edisun Power (u.a. zu Kapitalerhöhung), Nebag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Mai (10.00 Uhr) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (Donnerstag) - BFS: Parahotellerie Q4/Gesamtjahr 2025 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Mai (Freitag) Ausland: - US: Richmond Fed Herstellerindex 5/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 1:10 (ab 28.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Helvetia Baloise (7,70 Fr.) - SoftwareONE (0,15 Fr.) per 29.05: - Romande Energie (1,44 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.08 Uhr) - EUR/CHF: 0,9141 - USD/CHF: 0,7852 - Swiss Bond Index: +45 BP auf 137,43 Pkte (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,543 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,17 Prozent auf 13'526 Punkte - SLI (Dienstag): +0,29 Prozent auf 2'151 Punkte - SPI (Dienstag): +0,23 Prozent auf 19'097 Punkte - Dax (Dienstag): -0,80 Prozent auf 25'185 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,71 Prozent auf 8'173 Punkte

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