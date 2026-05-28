STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen eine negative Eröffnung ab. Damit dürfte der Leitindex SMI nach elf Tagen mit steigenden Kursen in Serie wieder einmal eine Verschnaufpause einlegen. Die Lage im Nahen Osten ist nach neuen Angriffen von allen Seiten weiterhin sehr unklar, während die Ölpreise im frühen Geschäft wieder nach oben tendieren. - SMI vorbörslich: -0,64 Prozent auf 13'540,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,36 Prozent auf 50'644 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,07 Prozent auf 26'675 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,65 Prozent auf 64'580 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé muss weiter auf Urteil zu Deponien in Frankreich warten - Sandoz reicht Entwurf für Anti-Dumping-Beschwerde bei EU-Kommission ein - Galenica 4 Mte: Umsatz 1409,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1402 Mio) Umsatz Logistics & IT 1110,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1105 Mio) Umsatz Corp. & Elim. -338,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -332 Mio) Umsatz Products & Care 637,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 634 Mio) 2026: Weiterhin adjustiertes EBIT-Wachstum von 6 Prozent bis 8 Prozent Dividende mindestens auf Vorjahresniveau bestätigt vorbörsliche Indikation gegen den Trend +0,2 Prozent - Varia US Q1: Mietertrag 22,3 Mio USD (VJ 25,7 Mio) EBITDA 5,8 Mio USD (VJ 8,7 Mio) Reinergebnis -6,4 Mio USD (VJ -9,5 Mio) Suche nach strategischem Partner hat gutes Interesse erzielt Suche nach strategischem Partner wohl Ende Jahr abgeschlossen - Avolta erhält 12-Jahresvertrag am Flughafen Riga in Lettland erhält Zwölfjahresvertrag am US-Flughafen Norfolk - Basilea erhält weitere 13,3 Mio USD von BARDA für Antibiotika-Entwicklung - Clariant erhält FDA-Zulassung für Licocare RBW in starren PVC-Anwendungen - EFG International: Management-Verkauf über 4,3 Mio Fr. (263'702 Aktien) - Xlife-Portfoliounternehmen Veraxa stärkt Finanzierung vor IPO NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo H1: Gesamtleistung 3,93 Mrd Fr. (VJ 4,05 Mrd) EBIT 779 Mio Fr. (VJ 744 Mio) Reinergebnis 519 Mio Fr. (VJ 562 Mio) - Salt Q1: Umsatz 299,7 Mio Fr (VJ 281,8 Mio) EBITDAaL 135,9 Mio Fr. (VJ: 120,0 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 4,135 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,993 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Alpine Select, Glencore, On Holding, Youngtimers (u.a. Namensänderung) Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis 2025/26 (BMK 09.45 Uhr) - Leclanché: Ergebnis 2025 (nachbörslich) - GV: Edisun Power (u.a. zu Kapitalerhöhung), Nebag Montag: - Landis+Gyr: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (Donnerstag) - Parahotellerie Q4/Gesamtjahr 2025 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Mai (Freitag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze März (Montag) Detailhandelsumsätze April (Montag) - Seco: BIP Q1 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (Montag) Ausland: - FR: Erzeugerpreise 4/26 (08.45 Uhr) - ZO: Wirtschaftsvertrauen 5/26 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 5/26 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 4/26 (14.30 Uhr) Realeinkommen 4/26 (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig) (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 1:10 (ab HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.05: - Romande Energie (1,44 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9149 - USD/CHF: 0,7885 - Swiss Bond Index: +44 BP auf 137,87 Pkte (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,505 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,75 Prozent auf 13'627 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,64 Prozent auf 2'165 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,70 Prozent auf 19'230 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,03 Prozent auf 25'178 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,61 Prozent auf 8'208 Punkte

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